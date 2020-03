CORONAVIRUS: GARANTIRE LA FORNITURA DELLE SEMENTI FONDAMENTALE PER SALVAGUARDARE IL NOSTRO FUTURO

Assicurare la fornitura delle sementi è un passo essenziale per tutelare l’agroalimentare italiano, in un momento in cui gli agricoltori si apprestano ad affrontare le campagne di semina per la produzione di colture di vitale importanza per il Made in Italy. È l’appello di Assosementi, l’associazione che rappresenta le aziende sementiere italiane, a fronte delle misure restrittive che il Governo potrebbe mettere prossimamente in atto per fronteggiare l’emergenza Coronavirus-COVID 19.

“Stiamo vivendo una fase cruciale per le campagne primaverili, ha dichiarato Giuseppe Carli, Presidente di Assosementi. In questi giorni infatti gli agricoltori sono al lavoro nei campi per seminare colture fondamentali per il sistema agroalimentare italiano come il mais, la prima coltura in termini di raccolto nel nostro Paese, la soia, alla base dell’alimentazione animale e dunque altamente strategica per la zootecnia, e numerose specie ortive che sono alla base della dieta mediterranea”.

“È evidente che le mancate semine rischiano di causare gravi ripercussioni nella produzione di cibo, in quanto i semi sono il primo anello di qualsiasi filiera alimentare. Lo scenario a cui ci troviamo di fronte potrebbe diventare ben presto serio, perché se non seminiamo oggi ci ritroveremo a ottobre senza le derrate agricole, con il risultato di mettere in ginocchio non solo il Made in Italy ma anche il nostro approvvigionamento di materie prime” ha aggiunto Carli.

“L’auspicio del settore sementiero è che le Linee Guida sulla movimentazione delle merci fissate dal Governo possano mantenere una deroga anche per il trasporto delle sementi. Ci preme sottolineare che le consegne possono essere effettuate in tutta sicurezza per le persone coinvolte, attraverso l’applicazione delle misure da adottare in questa situazione e senza creare alcun tipo di ostacolo operativo” ha continuato Carli.

“Nei giorni scorsi il Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova ha lanciato un appello importante e ha chiesto a tutti di sostenere l’agricoltura in questa fase così delicata. Un messaggio che sottoscriviamo in pieno, ricordando il ruolo decisivo che hanno le sementi per il sistema agroalimentare” ha concluso Carli.

