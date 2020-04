CORONAVIRUS, IL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DEI PENSIONATI INVITA A RIPENSARE L’ASSISTENZA AGLI ANZIANI

Esprimiamo in particolare una forte preoccupazione per la situazione venutasi a creare nelle case di riposo e RSA e in generale per l’assistenza agli anziani. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità sui decessi nelle residenze per anziani, in 1.082, su 3.320 contattate, da febbraio al14 aprile si sono registrate quasi 7 mila vittime con oltre il 40% per Covid-19. Ma i dati reali probabilmente sono ancora più allarmanti. Dobbiamo tener conto che, sono le donne e gli uomini che hanno ricostruito questo paese dopo la guerra.

