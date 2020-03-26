Agricoltura

CORONAVIRUS, ECCO LA NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE DEL 26 MARZO

Posted by × Pubblicato il 26/03/2020 at 16:56
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AGRICOLAE pubblica qui di seguito, in formato PDF, la nuova autocertificazione necessaria per gli spostamenti di urgenza e non procrastinabili:

Nuova Autocertificazione del 26 marzo 2020

-RIPRODUZIONE RISERVATA-

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