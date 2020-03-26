CORONAVIRUS, ECCO LA NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE DEL 26 MARZO

AGRICOLAE pubblica qui di seguito, in formato PDF, la nuova autocertificazione necessaria per gli spostamenti di urgenza e non procrastinabili:
Nuova Autocertificazione del 26 marzo 2020
-RIPRODUZIONE RISERVATA-
AGRICOLAE pubblica qui di seguito, in formato PDF, la nuova autocertificazione necessaria per gli spostamenti di urgenza e non procrastinabili:
Nuova Autocertificazione del 26 marzo 2020
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Tutelare e garantire i comparti che a loro volta tutela e garantiscono il funzionamento del Paese. Il sistema produttivo invia alla commissione Bilancio del Senato, dove il testo è al vaglio dell’esame, le proposte emendative e le richieste per non far fermare la macchina amministrativa. In allegato le memorie per […]
AGRICOLAE pubblica qui di seguito, in formato PDF, la nuova autocertificazione necessaria per gli spostamenti di urgenza e non procrastinabili: Nuova Autocertificazione del 26 marzo 2020
“Chiedo un vostro intervento per richiedere a tutti gli operatori di telecomunicazione che operano sul territorio nazionale, di aumentare le loro offerte di traffico dati internet (sia fisse che mobili, wireless, satellitare o altro) in termini di gigabit disponibili, secondo la capacità delle reti, all’interno dei piani tariffari sottoscritti con […]
Nei primi 17 giorni di marzo in Lombardia sono arrivate 29.000 tonnellate di latticini stranieri. Una cifra troppo alta, in questa fase di emergenza legata al coronavirus le importazioni vanno ridotte. Chiediamo all’industria e soprattutto alla grande distribuzione italiana di dare un segno di solidarietà di filiera privilegiando il latte […]
“C’è ormai un consenso quasi mondiale sulle misure da adottare per fronteggiare l’epidemia di Covid-19, ovvero evitare di stare fuori dalle proprie abitazioni e seguire sempre le indicazioni che vengono dal proprio governo. Ma presto occorrerà prendere nuove decisioni, dovranno dunque essere consentite le attività all’aperto, continuando a coprirsi bocca […]
2018-2019, CENTINAIO: SEI MESI PER AGGIUSTARE IL TIRO. TRA AGROALIMENTARE E TURISMO MATRIMONIO PERFETTO
2018-2019, MANZATO: PROSSIMO ANNO VISIONE STRATEGICA POLITICA AGRICOLA NAZIONALE. ECCO I 5 PILASTRI. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, PESCE: BASTA COMPARTIMENTI STAGNI MA VISIONE UNITARIA DELL’AGROALIMENTARE
2018-2019, VALLARDI: GIOCO DI SQUADRA TRA MIPAAFT E COMAGRI CAMERA E SENATO HA DATO SUOI RISULTATI
2018-2019, GALLINELLA: COMAGRI CAMERA PIU PRODUTTIVA DEL PASSATO. ECCO COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, MERCURI: DAL GOVERNO NUOVO CI ASPETTIAMO COSE NUOVE DEDICATE A SETTORE AGROALIMENTARE. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, GIANSANTI: AGRICOLTURA DEVE ESSERE CONNESSA PER CONSENTIRE CRESCITA DEL PAESE
2018-2019, SCANAVINO: ANNO SEGNATO DAL MALTEMPO. ORA STRATEGIA NAZIONALE A TUTELA AREE RURALI
2018-2019, VERRASCINA: AGRICOLTURA NON CHIEDE AIUTI MA INVESTIMENTI PER COMPETERE SUL MERCATO
2018-2019, SERPILLO: AGROALIMENTARE IN GRADO DI RIDURRE TENSIONI MEDITERRANEO E IMMIGRAZIONE
BILANCIO 2017, CASTIGLIONE: SULLA PESCA ITALIA HA CHIUSO CON INFRAZIONI UE. TUTTO QUELLO CHE E’ STATO FATTO PER IL SETTORE
BILANCIO 2017, MARTINA: REDDITO, EXPORT E CAMBIAMENTI CLIMATICI, MA NON SOLO. PIEDI PER TERRA E TESTA AL MONDO
BILANCIO 2017, FORMIGONI: ORA SPAZIO AI GIOVANI PER DARE SPRINT A SETTORE
BILANCIO 2017, SANI: CAMERE E GOVERNO CONCENTRATE SUI TEMI AGRICOLI SENZA PRECEDENTI. ORA PAC
BILANCIO 2017, MERCURI, OGNI PRODOTTO COOPERATIVO COMPRATO DA QUI DA NOI O GDO VIENE DIRETTAMENTE DALL’AGRICOLTORE
BILANCIO 2017, GIANSANTI: INNOVAZIONE DIGITALE OPPORTUNITA PER FAR RECUPERARE GAP DI COMPETITIVITA
BILANCIO 2017, SCANAVINO: POTENZA STRAORDINARIA DEL MADE IN ITALY MA ORGANIZZAZIONE PRECARIA
BILANCIO 2017, VERRASCINA: AGGREGARE AGRICOLTURA, INDUSTRIA E GDO. NO AGLI SCONTRI INUTILI
BILANCIO 2017, SERPILLO: ITALIA PROMUOVA SE STESSA, PUNTANDO AL MEDITERRANEO
BILANCIO 2017, MINELLI: ENORMI POTENZIALITA IN TUTTA LA FILIERA, GOVERNO SI CONCENTRI SU PAC
2016-2017, MARTINA: IL BILANCIO DELL’ANNO CHE SI CHIUDE E QUELLO CHE FAREMO ORA. A PARTIRE DAL G7. REDDITO, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
2016-2017 VICEMINISTRO OLIVERO: PASSARE DA VISIONE DIFENSIVA A VISIONE STRATEGICA. RECUPERARE MERCATO RUSSO E CONSERVARE QUELLO AMERICANO
2016-2017, FORMIGONI: OTTIMA COLLABORAZIONE TRA CAMERA E SENATO. A BREVE ANCHE LEGGE SU CONSUMO DEL SUOLO, DIETA MEDITERRANEA E AGRUMETI
2016-2017, SANI: AVVICINARE PRIMARIO A MONDO DELLA TRASFORMAZIONE. IN COMAGRI PESCA, BIOLOGICO, FORESTAZIONE E IPPICA
2016-2017, GUIDI: OCCORRE STRATEGIA ‘OFFENSIVA’ SUI MERCATI. ATTENDIAMO GOVERNO TRUMP CHE POTREBBE RIAPRIRE MERCATO CON RUSSIA
2016-2017 SCANAVINO: SARA’ L’ANNO IN CUI SI PENSERA ALLA PAC POST 2020. SFIDA DELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO
2016-2017 VERRASCINA: SOSTENERE AGRICOLTORI, BASTA DARE CREDITO A CHI DICE DI FARNE LE VECI ATTRAVERSO LA PROPAGANDA
2016-2017, MERCURI: RISORSE SIANO DESTINATE A OPPORTUNITA DI SVILUPPO. ANCHE PER PAC POST 2020
2016-2017, SERPILLO (UCI): APRIRSI A PAESI DEL MEDITERRANEO. E RIVEDERE SISTEMA AIUTI UE
2016-2017, CASTIGLIONE: TANTI RISULTATI PER LA PESCA, DAL PESCE SPADA AL PIANO DI GESTIONE VONGOLE CHE PRENDE IL VIA NEL 2017
2016-2017, TIOZZO (FEDERCOOPESCA): MAGGIORE ATTENZIONE A SETTORE, USCIRE DA ATTEGGIAMENTO CONSERVATORE E RIPRENDERE RIFORME. L’ANNO DEL FEAMP
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MARTINA: ABBIAMO LAVORATO TANTO E CON IMPEGNO. RIMANGONO SFIDE ENTUSIASMANTI MA SIAMO PRONTI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, FORMIGONI: ANNO MOLTO POSITIVO, POTENZIARE RITORNO ALLA TERRA DA PARTE DEI GIOVANI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SANI: E’ STATO L’ANNO DELLE POLITICHE AGRICOLE. ORA RIPETERE CON PIU FORZA PER L’ANNO CHE VERRA’
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MERCURI: TUTTO QUELLO CHE GOVERNO INVESTIRA NEL SETTORE TORNERà MOLTIPLICATO A BENEFICIO DELL’ECONOMIA DI TUTTO IL PAESE
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, GUIDI: L’ANNO CON MAGGIORE ATTENZIONE MA IN CUI SILENZIOSAMENTE SETTORE HA SOFFERTO DI PIU
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SCANAVINO: BENE ATTENZIONE SETTORE MA PECCATO PER LATTE E ZOOTECNIA
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, VERRASCINA: NEL PROSSIMO ANNO TRADURRE SUCCESSO DI EXPO IN RICCHEZZA PER GLI AGRICOLTORI
LE INTERVISTE PER IL 2015, MAURIZIO MARTINA: SARA’ L’ANNO DELLA RIPRESA. BUONO IL BILANCIO DEL 2014
LE INTERVISTE PER IL 2015, ROBERTO FORMIGONI: SARA’ L’ANNO DELLE SFIDE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUCA SANI: FINALMENTE POLITICHE DI SOSTEGNO CONCRETE PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, MARIO GUIDI: 2014 ANNO DA DIMENTICARE, MA SONO STATI BUTTATI DEI SEMI IMPORTANTI PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, SCANAVINO: L’ANNO PASSATO E’ STATO GRIGIO, IL 2015 SARA’ MIGLIORE
LE INTERVISTE PER IL 2105, FRANCO VERRASCINA: ANNO CHE SI CHIUDE IN CHIARO SCURO
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIORGIO MERCURI: UN PO PIU’ DI OTTIMISMO METTENDO DA PARTE LA RASSEGNAZIONE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI SCORDAMAGLIA: GUARDO IL BICCHIERE MEZZO PIENO, MA CAMBIARE, CAMBIARE E CAMBIARE. SVOLGEREMO RUOLO ATTIVO
LE INTERVISTE PER IL 2015, ETTORE IANI’: OGNI AZIENDA VEDE IL FUTURO CON 37 EURO DA INVESTIRE
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIAMPAOLO BUONFIGLIO: SARA’ L’ANNO DELLE RIFORME
LE INTERVISTE PER IL 2015, PAOLO TIOZZO: BILANCIO NON POSITIVO PER LA PESCA
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI GIANNINI: RIDUZIONE PREZZO GASOLIO HA SALVATO IL SETTORE
L’EDITORIALE DI LUCA SANI: AFFRONTARE LA RIFORMA DEL MIPAAF RICONFIGURANDONE RUOLO E FUNZIONI
L’EDITORIALE DI ROBERTO FORMIGONI: MADE IN ITALY, STORIA ITALIANA DI SUCCESSO. ECCO LE COSE DA FARE SUBITO
L’EDITORIALE DI PAOLO DE CASTRO: PIU SINERGIA PER DARE SOLIDE PROSPETTIVE ALL’AGRICOLTURA E ALL’AGROALIMENTARE
LUIGI SCORDAMAGLIA: ORA TUTTI INSIEME PER UN DECISO CAMBIO DI PASSO
ANTONIO PIVA: BASTA BUONI PROPOSITI, ORA MENO BUROCRAZIA E PIU CREDITO
GIUSEPPE ALONZO: RICERCA SI TRADUCE IN SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA
FRANCO VERRASCINA: L’AGRICOLTURA TRA BILANCIO DI UN ANNO E IL FUTURO
ETTORE IANI, UNA DOMANDA AL MINISTRO: SE FARE AGRICOLTURA E’ FIGO, FARE IMPRESA NELLA PESCA E’ DA SFIGATI?
MASSIMO GARGANO: L’OLIVICOLTURA ITALIANA UN TRICICLO…A DUE RUOTE
ARTURO SEMERARI: AL CENTRO GARANZIE DI CREDITO E ASSICURAZIONI
GIAMPAOLO BUONFIGLIO: ALLARMANTE “EFFETTO SURF” DEL MIPAAF CON CUI POLITICA AGRICOLA CONTINUA A “NON ESSERE”
MARIO GUIDI: LAVORARE IN FUNZIONE DEL CONCETTO DI “NEW NORMAL”
GIORGIO MERCURI: OGNI AZIENDA SA QUALE E’ IL SUO “CHILOMETRO GIUSTO”
CORONAVIRUS. ASSESSORE MARCATO SCRIVE AI MINISTRI PATUANELLI E PISANO, CHIEDO AL GOVERNO CONNESSIONI INTERNET GRATIS PER CITTADINI E IMPRESE
CORONAVIRUS, AGRICOLTURA, ROLFI: IMPORTIAMO TROPPO LATTE, AZIENDE E GDO USINO QUELLO LOCALE
E. ROMAGNA, AL VIA RACCOLTA SEGNALAZIONI DANNI IMPRESE AGRICOLE
BANDO INDIGENTI, CONSORZIO SODDISFATTO. PALITTA: L’OBIETTIVO E’ IL BENEFICIO PER TUTTA LA FILIERA, ORA E’ IMPORTANTE FARE FRONTE COMUNE
FONTANA, CONTAGI AUMENTANO TROPPO. 2500 IN PIU. ISS CI METTA NELLE CONDIZIONI DI FARE TAMPONI A TUTTI
MIPAAF: APERTI BANDI PER 14 MILIONI DI EURO DI PECORINO DOP AGLI INDIGENTI
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA – AL TAVOLO AEPI CON UCI: ACCORDO RAGGIUNTO ANCHE NEL LAZIO
CONFAGRICOLTURA CAMPANIA: MOMENTO DURISSIMO MA AIUTARE FILIERA AGRICOLA CHE GARANTISCE SISTEMA ITALIA
E.ROMAGNA SOSTIENE AGRICOLTURA, LIQUIDATI 55 MLN DA INIZIO EMERGENZA
LATTE, VENETO MONITORA IMPORTAZIONI, NO A SPECULAZIONI A DANNO DEI NOSTRI PRODUTTORI. PAN SCRIVE A SPERANZA. LA LETTERA
CORONAVIRUS, ROLFI: ABBATTIAMO INTERESSI BANCARI A IMPRESE AGRICOLE IN TUTTA LA REGIONE
GELO, CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: UN DISASTRO DIETRO L’ALTRO, 50-60% AZIENDE DANNEGGIATE SENZA COPERTURA ASSICURATIVA
CORONAVIRUS PAN, RIPENSARE MODELLO DISTRIBUTIVO REGIONALE E INVESTIRE SU NUOVE PIATTAFORME E IMPIANTI PER SISTEMA AGROALIMENTARE
MALTEMPO, E.ROMAGNA: ALTRA DURA PROVA PER SETTORE ORTOFRUTTA
CORONAVIRUS, FLOROVIVAISMO, ROLFI: SERVE FONDO DI COMPENSAZIONE PER LA MERCE DISTRUTTA
MALTEMPO, CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: ADDIO AD ALBICOCCHE E SUSINE
CENTINAIO: ANNULLATO IL VINITALY IL 2020 SARÀ L’ANNO DI MILANO WINE WEEK
CORONAVIRUS PIEMONTE, ALLO STUDIO NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO. DA ALLEANZA COOPERATIVE 10MILA MASCHERINE
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA PUGLIA CHIEDE A PARTENARIATO REGIONALE ATTI CONCRETI
AGRICOLTURA DOMANI ASSESSORE PAN INCONTRA VERTICI MERCATI ORTOFRUTTICOLI VENETO E GDO SU TUTELA FILIERA ‘MADE IN VENETO’
REGIONE EMILIA ROMAGNA A SOSTEGNO AGRICOLTURA CON SEMPLIFICAZIONI E FONDI
CORONAVIRUS PIEMONTE, TRE NUOVI GUARITI, TRA CUI IL PRESIDENTE CIRIO – QUINDICI NUOVI DECESSI
COPAGRI PUGLIA: CORONAVIRUS, ALLARME PER SETTORI ZOOTECNICO, FLOROVIVAISTICO E ORTOFRUTTICOLO
CORONAVIRUS PIEMONTE, IL NUMERO DEI GUARITI SALE A QUATTORDICI – DICIASSETTE NUOVI DECESSI
CORONAVIRUS, REGIONE PIEMONTE STRINGE LE MISURE CON ORDINANZA
CORONAVIRUS, ECCO ORDINANZA LOMBARDIA: 27 PUNTI CON CUI SI STRINGONO LE MISURE
CORONAVIRUS PIEMONTE, IL NUMERO DEI GUARITI SALE A DIECI – DICIASSETTE NUOVI DECESSI
CORONAVIRUS PIEMONTE, ASSUNTI 1.099 SANITARI PER L’EMERGENZA – QUATTORDICI NUOVI DECESSI
SVILUPPO ECONOMICO. GIUNTA VENETO AUMENTA DOTAZIONE FINANZIARIA BANDO MANIFATTURA E ARTIGIANATO DEI SERVIZI
CORONAVIRUS PIEMONTE, CIRIO SU NUOVE RESTRIZIONI GOVERNO: BENE LA STRETTA, MA MANCANO ULTERIORI MISURE PER MERCATI E SUPERMERCATI
DECRETO CURA ITALIA, ECCO LE RICHIESTE E LE PROPOSTE EMENDATIVE DI TUTTE LE CATEGORIE INTERESSATE
CORONAVIRUS. ASSESSORE MARCATO SCRIVE AI MINISTRI PATUANELLI E PISANO, CHIEDO AL GOVERNO CONNESSIONI INTERNET GRATIS PER CITTADINI E IMPRESE
CORONAVIRUS, AGRICOLTURA, ROLFI: IMPORTIAMO TROPPO LATTE, AZIENDE E GDO USINO QUELLO LOCALE
E. ROMAGNA, AL VIA RACCOLTA SEGNALAZIONI DANNI IMPRESE AGRICOLE
MINISTRI BELLANOVA E GUILLAUME: PRIORITA’ ASSOLUTA MANTENERE IN VITA AZIENDE ALIMENTARI. BRUXELLES NON SOTTOVALUTI EMERGENZA
CORONAVIRUS, UTILIZZARE IL VINO IN GIACENZA PER PRODURRE ALCOL PER IGIENIZZANTI. LA PROPOSTA DI ALLEANZA COOPERATIVE E ASSODISTIL
CORONAVIRUS: COLDIRETTI, EUROPA SENZA 1 MLN DI STAGIONALI AGRICOLI
BANDO INDIGENTI, CONSORZIO SODDISFATTO. PALITTA: L’OBIETTIVO E’ IL BENEFICIO PER TUTTA LA FILIERA, ORA E’ IMPORTANTE FARE FRONTE COMUNE
FONTANA, CONTAGI AUMENTANO TROPPO. 2500 IN PIU. ISS CI METTA NELLE CONDIZIONI DI FARE TAMPONI A TUTTI
ACCORDI DI FILIERA, CONFAGRICOLTURA: BENE INCENTIVI PER RAFFORZARE LA FILIERA GRANO DURO-PASTA MADE IN ITALY
CURA ITALIA, FATTORI SCRIVE A BELLANOVA: INSERIRE CODICI ATECO DELLA SILVICULTURA
CURA ITALIA, ALLEANZA COOPERATIVE: SERVE ULTERIORE SFORZO PER NON SPEGNERE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE
CORONAVIRUS, ASES CIA: AL VIA RACCOLTA FONDI A FAVORE AGRICOLTORI
CONTE AL SENATO: NECESSITA DI PROTEGGERE ASSET STRATEGICI DEL PAESE. EMERGENZA DIVENTI OPPORTUNITA
CORONAVIRUS: COLDIRETTI, A PASQUA L’AGNELLO SALVA 60MILA PASTORI
CORONAVIRUS, CIA: SERVONO 1.3 MLN DI MASCHERINE AL GIORNO PER AGRICOLTORI
COPAGRI: CORONAVIRUS, BENE PROVVEDIMENTI STRAORDINARI ISMEA A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA: LE MISURE DI ISMEA A SOSTEGNO DI IMPRESE E GIOVANI AGRICOLTORI VANNO INCONTRO ALLE NOSTRE ASPETTATIVE
CORONAVIRUS, CONSIGLIO AGRICOLO UE: CONFAGRICOLTURA FAVOREVOLE A UN PIANO D’AZIONE STRAORDINARIO PER LA STABILITA’ DEI MERCATI
ECCO IL DECRETO MISE CON LA NUOVA LISTA ATECO. REINTRODOTTI BARATTOLI E LATTINE PER GARANTIRE BENI ALIMENTARI SU SCAFFALI
MIPAAF: APERTI BANDI PER 14 MILIONI DI EURO DI PECORINO DOP AGLI INDIGENTI
CORONAVIRUS, CONTE ALLA CAMERA: AGITO CON DETERMINAZIONE PRIMA DELL’EMERGENZA OMS. PRONTO INTERVENTO DA 25 MLD
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA: MISURE ISMEA A SOSTEGNO IMPRESE E GIOVANI AGRICOLTORI VANNO INCONTRO NOSTRE ASPETTATIVE
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA – AL TAVOLO AEPI CON UCI: ACCORDO RAGGIUNTO ANCHE NEL LAZIO
AIUTI DI STATO ALL’AGROALIMENTARE – SERPILLO, UCI: IMPORTANTE SUPPORTO ALLE IMPRESE
CONFCOOPERATIVE SANITA SCRIVE A SPERANZA: AVVIARE CAMPAGNA DI SCREENING PER TUTTI OPERATORI SANITARI
ECCO LA LISTA ATECO. REINTRODOTTI BARATTOLI E LATTINE PER BENI ALIMENTARI
CORONAVIRUS, CAI: PER AGROMECCANICI NON SERVE COMUNICARE ATTIVITA A PREFETTURA
CORONAVIRUS: COLDIRETTI, 50% IMPRESE APERTE PER GARANTIRE CIBO
MIPAAF, BELLANOVA: STRUMENTI EUROPEI NUOVI PER RISPONDERE ALL’EMERGENZA. NECESSARIO PROGRAMMA AGRICOLO STRAORDINARIO
CORONAVIRUS, BORRELLI POSITIVO. BERTOLASO RICOVERATO AL SAN RAFFAELE
CORONAVIRUS, VIROLOGO GORINI, EDWARD JENNER INSTITUTE: MISURE GOVERNO GIUSTE MA IN RITARDO. IN INGHILTERRA ECCESSO DI MODERAZIONE
CORONAVIRUS, VIROLOGA MOELLING: IL SOLE LO UCCIDE E L’ARIA LO DILUISCE. INQUINAMENTO TRA LE CAUSE NUMERO CONTAGI
CONFEURO: CORONAVIRUS, GRAZIE AGLI AGRICOLTORI E AL LORO CORAGGIO
CENTINAIO (LEGA): VINITALY PATRIMONIO DEL VINO ITALIANO NEL MONDO
CENTINAIO: ANNULLATO IL VINITALY IL 2020 SARÀ L’ANNO DI MILANO WINE WEEK
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA: RINVIO VINITALY DECISIONE RESPONSABILE
VINITALY SI FARÀ NEL 2021. GRUPPO VERONAFIERE: NEW DEAL PER AFFRONTARE IL POST EMERGENZA CORONAVIRUS
VINO: IL CONSORZIO BRUNELLO DI MONTALCINO È CON VINITALY A GIUGNO
VINITALY CAMBIA DATA. DECISIONE CONCERTATA CON PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DI SETTORE, ZAIA E SINDACO DI VERONA
VERONAFIERE: CONFERMATE SOL&AGRIFOOD ED ENOLITECH CON VINITALY NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020 (19/22)
VERONAFIERE: VINITALY CONFERMA LA DATA NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020
VINO (VINITALY-NOMISMA): MERCATO USA NEL CAOS PER I DAZI. A DICEMBRE PAGA ANCHE L’ITALIA (-7%) PER LA FRANCIA ULTIMO BIMESTRE 2019 A -36% NEI VINI FERMI
A FIERAGRICOLA ASSALZOO CONSEGNA RICONOSCIMENTI MIGLIORI TESI
A FIERAGRICOLA PARLA SVIZZERO IL CONFRONTO EUROPEO DELLA BRUNA ALLA 52ª MOSTRA NAZIONALE DI ANARB VITTORIA AL BERGAMASCO LOCATELLI
A FIERAGRICOLA IL 19° DAIRY OPEN HOLSTEIN SHOW VINCE L’ALLEVAMENTO DI GIUSEPPE QUAINI DI CASTELVERDE
FIERAGRICOLA 2020 CHIUDE CON 132MILA VISITATORI DELEGAZIONI COMMERCIALI DA 30 NAZIONI
FIERAGRICOLA – UOVA, MORETTI (UNAITALIA): TIMBRATURA IN ALLEVAMENTO È IL FUTURO, I SEGNALI DEL MERCATO VANNO IN QUESTA DIREZIONE
FIERAGRICOLA, CLIMA SABATO FOCUS SULGREEN DEAL PER UN’EUROPA A IMPATTO ZERO
A FIERAGRICOLA C’È IL FUTURO, TRA STUDENTI E GIOVANI AGRICOLTORI. L’ABBATE: QUI LE RISPOSTE ALLE GRANDI SFIDE AGRICOLE
BREXIT, A FIERAGRICOLA LA MECCANICA AGRICOLA RIFLETTE SUL FUTURO
LATTE, MERCATO SERENO GRAZIE A CINA, OCEANIA, FRANCIA E GERMANIA
A FIERAGRICOLA INNOVAZIONI SENZA LIMITI DI FANTASIA, PURCHÈ SOSTENIBILI
FIERAGRICOLA, L’ORTO SU MARTE E ALTRE START UP DI SETTORE CON ICE AGENZIA
FIERAGRICOLA, L’ELENCO DEI CONCORSI DAGLI ISTITUTI AGRARI ALLA RAZZA BRUNA
TUTTI I PREMI DI FIERAGRICOLA, TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
CONTO ALLA ROVESCIA PER FIERAGRICOLA TUTTI I RICONOSCIMENTI IN CALENDARIO
UNAITALIA PORTA IL PREMIO AVICOLTORE DELL’ANNO A FIERAGRICOLA 2020
OBIETTIVI GREEN DEAL EUROPEO, STUDIO FIERAGRICOLA-NOMISMA: ITALIA AGRICOLA PROMOSSA SU SICUREZZA ALIMENTARE, BIO, RIDUZIONE SPRECHI E CHIMICA
UN ‘GREEN DEAL’ PER FIERAGRICOLA 2020 SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE. AL CONVEGNO INAUGURALE FOCUS SULL’AGRICOLTURA DI ITALIA E AFRICA
FIERAGRICOLA, L’ABBATE: CONIUGARE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE A QUELLA ECONOMICA. FIERA MOMENTO IMPORTANTE PER DIALOGO IMPRESE. VIDEO
AGROALIMENTARE BIO E BENESSERE NATURALE NASCE L’ALLEANZA INTERNAZIONALE DELLE FIERE B2B
DAZI, MANTOVANI (DIRETTORE GENERALE VERONAFIERE): DIPLOMAZIA SCONGIURI AGGUATO COMMERCIALE, UE DIA SEGUITO A LETTERA BELLANOVA
LE CUN DEI SUINI E DEI CONIGLI IL 30 GENNAIO 2020 A FIERAGRICOLA
FIERE, ROMA E VERONA UNITE PER LA PROMOZIONE DEL COMPARTO EQUESTRE
GRUPPO VERONAFIERE, NASCE LA SOCIETÀ SHENZHEN BAINA INTERNATIONAL EXHIBITIONS PER OPERARE SUL MERCATO CINESE E ASIATICO
VINO E SOSTENIBILITÀ. AGIVI AL WINE2WINE: SERVE DEFINIRE UNO STANDARD NAZIONALE
VINO ED EXPORT, UIV AL WINE2WINE: DIVERSIFICARE GLI SBOCCHI E PROMUOVERE L’ENOTURISMO
VINO: DECIMO RECORD CONSECUTIVO PER EXPORT ITALIA (6,36 MLD DI EURO). MA FRANCIA SUPERA I 10 MLD
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