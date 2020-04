CORONAVIRUS, M5S: CON NOSTRO INTERVENTO NEL CURA ITALIA IMPORTANTI MISURE PER AGROALIMENTARE

“Tra i tanti interventi approvati c’è la possibilità per le aziende agricole di ottenere in forma semplificata, prima della presentazione delle domande uniche, un’anticipazione degli aiuti diretti del primo pilastro della PAC fino al 70 per cento del valore dei titoli in portafoglio. Semplificazioni burocratiche sono previste anche in materia di visite mediche per i lavoratori a tempo determinato e stagionali e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici. Viene poi introdotta la possibilità del ‘pegno rotativo’ per i prodotti agricoli a denominazione, oltre ai vini e bevande spiritose, e viene consentita la proroga per i collaudi dei motopescherecci. Ricordiamo poi che è stata riconosciuta come pratica sleale, quindi punita con una sanzione, la richiesta di certificazioni non obbligatorie riferite al covid19 sui nostri prodotti made in Italy. Con il decreto Liquidità invece, sono previste specifiche misure significative per ridare ossigeno alle imprese agricole, fortemente impegnate nell'emergenza, come previsto anche per le Pmi. Continuiamo a sostenere le nostre imprese che, pure in piena emergenza e tra mille difficoltà, ogni giorno nutrono il Paese senza rinunciare alla qualità” concludono.

