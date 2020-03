CORONAVIRUS, M5S: “LE NOSTRE PROPOSTE PER SOSTENERE IL SETTORE AGROALIMENTARE”

“In particolare, abbiamo recepito le richieste che ci sono arrivate dai vari settori e nel prossimo decreto, che prevede importanti misure economiche, ci saranno anche le nostre proposte per tutelare le imprese agricole più colpite, ovvero quelle della zona rossa e tutte quelle che abbiano subito danni diretti o indiretti. A loro sono concessi mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati all’estinzione dei debiti bancari in essere dal 31 gennaio 2020. Continueremo a monitorare gli sviluppi della situazione, per individuare tutte le soluzioni idonee per far ripartire i settori più colpiti, da quelli agricoli, della pesca, dell’acquacoltura, fino alla ristorazione. Ricordiamo a tutti che si tratta di pratiche commerciali sleali richiedere certificazioni non obbligatorie riferite al Covid-19 per l’acquisto dei prodotti made in Italy. Il contraente, ad esclusione del consumatore finale, sarà punito severamente con una sanzione. In questo momento c’è bisogno di unità e non permetteremo a nessuno di speculare approfittando di una situazione emergenziale che riguarda la salute di tutti”, concludono i deputati pentastellati.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK