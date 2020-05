CORONAVIRUS, M5S: OK A PIATTAFORMA PER STAGIONALI IN AGRICOLTURA, SANATORIA GENERALIZZATA NON E’ SOLUZIONE

“E’ fondamentale una piattaforma digitale istituzionale per l’incontro tra domanda e offerta in agricoltura e, come ribadito anche dal sottosegretario all’Agricoltura Giuseppe L’Abbate, negli elenchi INPS per esempio ci sono circa 350 mila i lavoratori, di cui 164 mila stranieri, che non riescono a raggiungere le 50 giornate. La maggior parte della manodopera straniera è comunitaria, e oggi più che mai ne abbiamo bisogno a causa dell’emergenza da Covid 19. L’Unione europea ha agevolato la creazione di “corridoi verdi” per far arrivare questi lavoratori agricoli in piena sicurezza nei Paesi dove è necessario, ovvero il nostro, la Spagna e il Portogallo. La necessità impellente di manodopera stagionale in agricoltura ci impone di fare presto e bene, ma una regolarizzazione di massa non rappresenterebbe la risposta al problema, perché qui si parla di lavoratori stagionali, la questione migranti, invece, merita una discussione più profonda e articolata”.

