CORONAVIRUS, MAGORNO A SANTELLI: “DARE POSSIBILITA’ AGLI AGRICOLTORI”

Il Senatore e Sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, ha scritto alla Presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Nella lettera si conferma "pieno sostegno alle misure anti-contagio disposte e si chiede di considerare la possibilità di consentire a tutti coloro che coltivano il loro orto o che praticano agricoltura amatoriale di raggiungere i loro terreni". Infatti, prosegue Magorno" per chi si occupa di tali attività questo è un periodo dell’anno decisivo per impostare con semine e trapianti i futuri raccolti che potrebbero essere pertanto compromessi, così come di grande importanza sarebbe la possibilità di accudire gli animali allevati. Inoltre, la piccola agricoltura familiare per autoconsumo, rappresenta per molte persone un’integrazione al proprio bilancio che potrebbe risultare importante in questo periodo di generale difficoltà". Si legge in conclusione: "Per le ragioni sopraesposte le chiedo pertanto di valutare la mia istanza".

