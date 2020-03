CORONAVIRUS, MAGORNO(IV): “AL SUD C’È GENTE SENZA SOLDI PER LA SPESA”

"Le notizie di queste ore descrivono un quadro preoccupante: al Sud c'è gente che non ha più i soldi per fare la spesa. E così mentre si vedono episodi che raccontano di spese pagate da cittadini per cittadini non si può non richiedere a gran voce l'immediato intervento dello Stato. Non è pensabile che lo Stato sia assente, da un lato per una mera questione di civiltà, dall'altro perché questa situazione apre un'autostrada ad altre realtà che non devono assolutamente emergere in questo contesto drammatico. Il Sud è una bomba che sta per scoppiare, il tempo è scaduto. La prima cosa da fare è dare immediatamente ai sindaci le risorse necessarie affinché questi possano gestire nel modo migliore un'emergenza che sta sfuggendo di mano.

