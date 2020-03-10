CORONAVIRUS, MAGORNO(IV): “UNITI CE LA FAREMO”

Tra poche ore tutta l’Italia sarà #zonarossa, una misura necessaria per il nostro futuro. Uniti supereremo questa emergenza. #Coronavirus
Così su Twitter il Senatore IV, Ernesto Magorno.
-RIPRODUZIONE RISERVATA-
Tra poche ore tutta l’Italia sarà #zonarossa, una misura necessaria per il nostro futuro. Uniti supereremo questa emergenza. #Coronavirus Così su Twitter il Senatore IV, Ernesto Magorno.
A pochi minuti dall’annuncio del presidente del Consiglio di un nuovo DPCM che estende a tutta Italia i provvedimenti presi sabato notte per le regioni del Nord, la Capitale è gia nel panico. Con file notturne davanti ai supermercati come se fosse in tempo di guerra. A via delle Fornaci, […]
“L’emergenza sanitaria che il Paese sta affrontando richiede ad ognuno di noi uno sforzo in più. È difficile cambiare le nostre abitudini ma in questo momento abbiamo la responsabilità di tutelarci, per proteggere noi stessi e gli altri dalla diffusione del virus. Ed è per questo che è importante attenerci […]
“Siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare le proprie abitudini ma purtroppo tempo non ce n’è e i numeri ci dicono che stiamo avendo numeri importanti delle persone contagiate, in terapia intensiva e dei decessi”. Così il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi nel sottolineare come sia necessario avere […]
“Non si può girare la testa dall’altra parte. La regione Veneto ha fatto il suo dovere con tutte le fasi di protocollo e controlli tempestivi. E’ chiaro che se non lo si cerca non lo si trova”. Così ad AGRICOLAE l’assessore della regione Veneto Giuseppe Pan in merito all’emergenza Coronavirus […]
2018-2019, CENTINAIO: SEI MESI PER AGGIUSTARE IL TIRO. TRA AGROALIMENTARE E TURISMO MATRIMONIO PERFETTO
2018-2019, MANZATO: PROSSIMO ANNO VISIONE STRATEGICA POLITICA AGRICOLA NAZIONALE. ECCO I 5 PILASTRI. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, PESCE: BASTA COMPARTIMENTI STAGNI MA VISIONE UNITARIA DELL’AGROALIMENTARE
2018-2019, VALLARDI: GIOCO DI SQUADRA TRA MIPAAFT E COMAGRI CAMERA E SENATO HA DATO SUOI RISULTATI
2018-2019, GALLINELLA: COMAGRI CAMERA PIU PRODUTTIVA DEL PASSATO. ECCO COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, MERCURI: DAL GOVERNO NUOVO CI ASPETTIAMO COSE NUOVE DEDICATE A SETTORE AGROALIMENTARE. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, GIANSANTI: AGRICOLTURA DEVE ESSERE CONNESSA PER CONSENTIRE CRESCITA DEL PAESE
2018-2019, SCANAVINO: ANNO SEGNATO DAL MALTEMPO. ORA STRATEGIA NAZIONALE A TUTELA AREE RURALI
2018-2019, VERRASCINA: AGRICOLTURA NON CHIEDE AIUTI MA INVESTIMENTI PER COMPETERE SUL MERCATO
2018-2019, SERPILLO: AGROALIMENTARE IN GRADO DI RIDURRE TENSIONI MEDITERRANEO E IMMIGRAZIONE
BILANCIO 2017, CASTIGLIONE: SULLA PESCA ITALIA HA CHIUSO CON INFRAZIONI UE. TUTTO QUELLO CHE E’ STATO FATTO PER IL SETTORE
BILANCIO 2017, MARTINA: REDDITO, EXPORT E CAMBIAMENTI CLIMATICI, MA NON SOLO. PIEDI PER TERRA E TESTA AL MONDO
BILANCIO 2017, FORMIGONI: ORA SPAZIO AI GIOVANI PER DARE SPRINT A SETTORE
BILANCIO 2017, SANI: CAMERE E GOVERNO CONCENTRATE SUI TEMI AGRICOLI SENZA PRECEDENTI. ORA PAC
BILANCIO 2017, MERCURI, OGNI PRODOTTO COOPERATIVO COMPRATO DA QUI DA NOI O GDO VIENE DIRETTAMENTE DALL’AGRICOLTORE
BILANCIO 2017, GIANSANTI: INNOVAZIONE DIGITALE OPPORTUNITA PER FAR RECUPERARE GAP DI COMPETITIVITA
BILANCIO 2017, SCANAVINO: POTENZA STRAORDINARIA DEL MADE IN ITALY MA ORGANIZZAZIONE PRECARIA
BILANCIO 2017, VERRASCINA: AGGREGARE AGRICOLTURA, INDUSTRIA E GDO. NO AGLI SCONTRI INUTILI
BILANCIO 2017, SERPILLO: ITALIA PROMUOVA SE STESSA, PUNTANDO AL MEDITERRANEO
BILANCIO 2017, MINELLI: ENORMI POTENZIALITA IN TUTTA LA FILIERA, GOVERNO SI CONCENTRI SU PAC
2016-2017, MARTINA: IL BILANCIO DELL’ANNO CHE SI CHIUDE E QUELLO CHE FAREMO ORA. A PARTIRE DAL G7. REDDITO, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
2016-2017 VICEMINISTRO OLIVERO: PASSARE DA VISIONE DIFENSIVA A VISIONE STRATEGICA. RECUPERARE MERCATO RUSSO E CONSERVARE QUELLO AMERICANO
2016-2017, FORMIGONI: OTTIMA COLLABORAZIONE TRA CAMERA E SENATO. A BREVE ANCHE LEGGE SU CONSUMO DEL SUOLO, DIETA MEDITERRANEA E AGRUMETI
2016-2017, SANI: AVVICINARE PRIMARIO A MONDO DELLA TRASFORMAZIONE. IN COMAGRI PESCA, BIOLOGICO, FORESTAZIONE E IPPICA
2016-2017, GUIDI: OCCORRE STRATEGIA ‘OFFENSIVA’ SUI MERCATI. ATTENDIAMO GOVERNO TRUMP CHE POTREBBE RIAPRIRE MERCATO CON RUSSIA
2016-2017 SCANAVINO: SARA’ L’ANNO IN CUI SI PENSERA ALLA PAC POST 2020. SFIDA DELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO
2016-2017 VERRASCINA: SOSTENERE AGRICOLTORI, BASTA DARE CREDITO A CHI DICE DI FARNE LE VECI ATTRAVERSO LA PROPAGANDA
2016-2017, MERCURI: RISORSE SIANO DESTINATE A OPPORTUNITA DI SVILUPPO. ANCHE PER PAC POST 2020
2016-2017, SERPILLO (UCI): APRIRSI A PAESI DEL MEDITERRANEO. E RIVEDERE SISTEMA AIUTI UE
2016-2017, CASTIGLIONE: TANTI RISULTATI PER LA PESCA, DAL PESCE SPADA AL PIANO DI GESTIONE VONGOLE CHE PRENDE IL VIA NEL 2017
2016-2017, TIOZZO (FEDERCOOPESCA): MAGGIORE ATTENZIONE A SETTORE, USCIRE DA ATTEGGIAMENTO CONSERVATORE E RIPRENDERE RIFORME. L’ANNO DEL FEAMP
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MARTINA: ABBIAMO LAVORATO TANTO E CON IMPEGNO. RIMANGONO SFIDE ENTUSIASMANTI MA SIAMO PRONTI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, FORMIGONI: ANNO MOLTO POSITIVO, POTENZIARE RITORNO ALLA TERRA DA PARTE DEI GIOVANI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SANI: E’ STATO L’ANNO DELLE POLITICHE AGRICOLE. ORA RIPETERE CON PIU FORZA PER L’ANNO CHE VERRA’
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MERCURI: TUTTO QUELLO CHE GOVERNO INVESTIRA NEL SETTORE TORNERà MOLTIPLICATO A BENEFICIO DELL’ECONOMIA DI TUTTO IL PAESE
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, GUIDI: L’ANNO CON MAGGIORE ATTENZIONE MA IN CUI SILENZIOSAMENTE SETTORE HA SOFFERTO DI PIU
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SCANAVINO: BENE ATTENZIONE SETTORE MA PECCATO PER LATTE E ZOOTECNIA
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, VERRASCINA: NEL PROSSIMO ANNO TRADURRE SUCCESSO DI EXPO IN RICCHEZZA PER GLI AGRICOLTORI
LE INTERVISTE PER IL 2015, MAURIZIO MARTINA: SARA’ L’ANNO DELLA RIPRESA. BUONO IL BILANCIO DEL 2014
LE INTERVISTE PER IL 2015, ROBERTO FORMIGONI: SARA’ L’ANNO DELLE SFIDE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUCA SANI: FINALMENTE POLITICHE DI SOSTEGNO CONCRETE PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, MARIO GUIDI: 2014 ANNO DA DIMENTICARE, MA SONO STATI BUTTATI DEI SEMI IMPORTANTI PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, SCANAVINO: L’ANNO PASSATO E’ STATO GRIGIO, IL 2015 SARA’ MIGLIORE
LE INTERVISTE PER IL 2105, FRANCO VERRASCINA: ANNO CHE SI CHIUDE IN CHIARO SCURO
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIORGIO MERCURI: UN PO PIU’ DI OTTIMISMO METTENDO DA PARTE LA RASSEGNAZIONE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI SCORDAMAGLIA: GUARDO IL BICCHIERE MEZZO PIENO, MA CAMBIARE, CAMBIARE E CAMBIARE. SVOLGEREMO RUOLO ATTIVO
LE INTERVISTE PER IL 2015, ETTORE IANI’: OGNI AZIENDA VEDE IL FUTURO CON 37 EURO DA INVESTIRE
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIAMPAOLO BUONFIGLIO: SARA’ L’ANNO DELLE RIFORME
LE INTERVISTE PER IL 2015, PAOLO TIOZZO: BILANCIO NON POSITIVO PER LA PESCA
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI GIANNINI: RIDUZIONE PREZZO GASOLIO HA SALVATO IL SETTORE
L’EDITORIALE DI LUCA SANI: AFFRONTARE LA RIFORMA DEL MIPAAF RICONFIGURANDONE RUOLO E FUNZIONI
L’EDITORIALE DI ROBERTO FORMIGONI: MADE IN ITALY, STORIA ITALIANA DI SUCCESSO. ECCO LE COSE DA FARE SUBITO
L’EDITORIALE DI PAOLO DE CASTRO: PIU SINERGIA PER DARE SOLIDE PROSPETTIVE ALL’AGRICOLTURA E ALL’AGROALIMENTARE
LUIGI SCORDAMAGLIA: ORA TUTTI INSIEME PER UN DECISO CAMBIO DI PASSO
ANTONIO PIVA: BASTA BUONI PROPOSITI, ORA MENO BUROCRAZIA E PIU CREDITO
GIUSEPPE ALONZO: RICERCA SI TRADUCE IN SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA
FRANCO VERRASCINA: L’AGRICOLTURA TRA BILANCIO DI UN ANNO E IL FUTURO
ETTORE IANI, UNA DOMANDA AL MINISTRO: SE FARE AGRICOLTURA E’ FIGO, FARE IMPRESA NELLA PESCA E’ DA SFIGATI?
MASSIMO GARGANO: L’OLIVICOLTURA ITALIANA UN TRICICLO…A DUE RUOTE
ARTURO SEMERARI: AL CENTRO GARANZIE DI CREDITO E ASSICURAZIONI
GIAMPAOLO BUONFIGLIO: ALLARMANTE “EFFETTO SURF” DEL MIPAAF CON CUI POLITICA AGRICOLA CONTINUA A “NON ESSERE”
MARIO GUIDI: LAVORARE IN FUNZIONE DEL CONCETTO DI “NEW NORMAL”
GIORGIO MERCURI: OGNI AZIENDA SA QUALE E’ IL SUO “CHILOMETRO GIUSTO”
PROROGA PSR PUGLIA, CONFAGRICOLTURA: OTTIMA NOTIZIA, BENE BELLANOVA
CORONAVIRUS, FORONI: GRAZIE AD AMAZON PER FORNITURA DISPOSITIVI SANITARI AD AREU
PROROGA PSR PUGLIA: OK DALL’EUROPA MIPAAF, BELLANOVA: ABBIAMO LAVORATO PER QUESTO
CORONAVIRUS, CHIORINO (PIEMONTE): SMART WORKING “ANTIDOTO» CONTRO IL CONTAGIO, MA ANCHE GRANDE OPPORTUNITA’ PER IL FUTURO
CORONAVIRUS PIEMONTE, SALGONO A 12 I DECESSI DI PAZIENTI POSITIVI
CORONAVIRUS PIEMONTE, ALTRI 3 PAZIENTI DECEDUTI A TORTONA – I CONTAGIATI SONO 373
CORONAVIRUS, IN LOMBARDIA 113 DECESSI IN UN GIORNO. A QUOTA 267
CORONAVIRUS, PRESIDENTE REGIONE PIEMONTE ALBERTO CIRIO, DOPO INCONTRO A PALAZZO CHIGI, È POSITIVO
CORONAVIRUS, ECCO LA NOTA DI ZAIA IN CUI DICEVA NELLA NOTTE A CONTE E SPERANZA: NON SI COMPRENDE MISURA SCIENTIFICAMENTE SPROPORZIONATA. I DATI
CORONAVIRUS, IL NORD NON CI STA E DA DPCM SPARISCONO PROVINCE ISOLATE. SALA CERCA DI ‘SALVARE’ MILANO. ECCO IL TESTO ‘SOFT’
EMERGENZA CORONAVIRUS: REGIONE PIEMONTE CHIEDE AL GOVERNO IMMEDIATO CONGELAMENTO DELLA PLASTIC TAX E SUGAR TAX
CORONAVIRUS. VENETO, CONTINUA L’IMPEGNO NEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI DISPOSITIVI
CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘SONO NEGATIVO A TEST, PROSEGUE LAVORO TASK-FORCE COVID-19’
CORONAVIRUS PIEMONTE; IL PRESIDENTE CIRIO: “HO TRASMESSO AL PREMIER CONTE LA NECESSITÀ DI MISURE PIÙ RESTRITTIVE”
CORONAVIRUS, ZINGARETTI POSITIVO: CONTINUIAMO A COMBATTERE. ORLANDO PENSA AL PD E LEODORI AL LAZIO. IL VIDEO
CORONAVIRUS. PRESIDENTE VENETO, GRAZIE A CARLO MESSINA E TUTTA BANCA INTESA. NOI SIAMO PRONTI A PROGETTI PER L’ATTUALE EMERGENZA
CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI: LA REGIONE PIEMONTE ESTENDE I CONTROLLI AI SETTORE MELLIFERO, CORILICO, LATTIERO – CASEARIO, OLTRE A VITIVINICOLO E RISICOLO
CORONAVIRUS. ASSESSORE SVILUPPO ECONOMICO VENETO INCONTRA RAPPRESENTANTI ISTITUTI DI CREDITO. PRONTI AD AUMENTARE LE GARANZIE
AGRITURISMO, AGRITURIST: IN SICILIA CRISI NERA. DISDETTE 75% PRENOTAZIONI
LATTE. LEGA: MIPAAF SPIEGHI RITARDI A SOSTEGNO PECORINO ROMANO
CORONAVIRUS, EMILIA ROMAGNA SOLLECITA MISURE URGENTI AL GOVERNO
8 MARZO, FLOROVIVAISTI ITALIANI: MIMOSE IN CRISI PER CALDO E CORONAVIRUS
POMODORO – ON LINE IL NUOVO SITO DELL’OI POMODORO DA INDUSTRIA DEL NORD ITALIA
PO DI LEVANTE VERTICE A ROSOLINA DEL MONDO DELLA PESCA CON ASSESSORI REGIONALI, PROSEGUE RACCOLTA VONGOLE A PORTO CALERI E MARINETTA E CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI 200 MILA EURO PER ACQUACOLTURA
FONDI UE ALL’AGRICOLTURA, IN SICILIA BLITZ DELLA GDF A ISPETTORATO PROVINCIALE AGRICOLTURA
CORONAVIRUS. 534 POSTI LETTO AGGIUNTIVI NEGLI OSPEDALI DEL VENETO CONSENTIRANNO DI INTERVENIRE A FRONTE DI EVENTUALI AGGRAVAMENTI DEI RICOVERATI
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA: SUBITO MISURE NAZIONALI ED EUROPEE
VINITALY CAMBIA DATA. DECISIONE CONCERTATA CON PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DI SETTORE, ZAIA E SINDACO DI VERONA
CORONAVIRUS ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA VENETO: A VO’ INDENNIZZI TOTALI PER DANNI DIRETTI E INDIRETTI
CORONAVIRUS: ASSESSORE AGRICOLTURA VENETO: VIRUS NON SI TRASMETTE CON GLI ALIMENTI, CAMPAGNA PROMOZIONALE PER RILANCIARE QUALITÀ ‘MADE IN VENETO’ E RIPRISTINO DEI VOUCHER SEMPLIFICATI
CONFAGRICOLTURA DONNA ALESSANDRIA: CONFRONTO SU CONDIZIONI FEMMINILI
CORONAVIRUS. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO OGGI HA INCONTRATO IL PRESIDENTE NAZIONALE DEL SILB
E.ROMAGNA: REGIONE APPROVA BANDO DA 4,8 MLN PSR PER INNOVAZIONE
TAVOLO VERDE DOMANI IN REGIONE VENETO SU CORONAVIRUS – ASSESSORE CONVOCA VERTICI REGIONALI E PADOVANI DEL MONDO AGRICOLO SU EFFETTI EMERGENZA SANITARIA
CORONAVIRUS, A POCHI MINUTI DA DPCM LE PERSONE NEL PANICO. FILE NOTTURNE NEI SUPERMARKET DELLA CAPITALE. MA IL VERO PROBLEMA SARÀ IL TROPPO CIBO
CORONAVIRUS, CONTE FIRMA NUOVO DPCM: IO RESTO A CASA. DA DOMANI MATTINA TUTTA ITALIA DIVENTA ROSSA
CORONAVIRUS, PREZZO LATTE CALA MA NON TRACOLLA. OPERATORI AVVERTONO QUALCHE MIGLIORAMENTO DALLA CINA
CONFEURO: CORONAVIRUS, INDISPENSABILI MISURE CHIARE E SENSO DI RESPONSABILITA’
ALLEANZA PESCA: DISEGNO DI LEGGE VS BRACCONAGGIO PREOCCUPA I PROFESSIONISTI
PROROGA PSR PUGLIA, CONFAGRICOLTURA: OTTIMA NOTIZIA, BENE BELLANOVA
DE CASTRO: STRATEGIA FARM-TO-FORK OFFRA AD AGRICOLTORI SOLUZIONI INNOVATIVE
CORONAVIRUS, FORONI: GRAZIE AD AMAZON PER FORNITURA DISPOSITIVI SANITARI AD AREU
PROROGA PSR PUGLIA: OK DALL’EUROPA MIPAAF, BELLANOVA: ABBIAMO LAVORATO PER QUESTO
CORONAVIRUS: AL VIA PIANO SALVA EXPORT ALIMENTARE, VALE 44,6 MLD COLDIRETTI/IXE’, IN DIFFICOLTA’ 1 IMPRESA SU 2, STOP DAZI ED EMBARGO
CORONAVIRUS METTE IN STAND BY GLOBALIZZAZIONE. MADE IN ITALY ALLA RICONQUISTA DEL MERCATO DOMESTICO DA ATTORI STRANIERI. LE INTERVISTE
CORONAVIRUS, CHIORINO (PIEMONTE): SMART WORKING “ANTIDOTO» CONTRO IL CONTAGIO, MA ANCHE GRANDE OPPORTUNITA’ PER IL FUTURO
CORONAVIRUS, GIANSANTI: “STOP AI DAZI AGGIUNTIVI SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE”
CORONAVIRUS: COLDIRETTI, +20% ACQUISTI FRUTTA E VERDURA ASSALTI INGIUSTIFICATI, FORNITURE GARANTITE
CORONAVIRUS PIEMONTE, SALGONO A 12 I DECESSI DI PAZIENTI POSITIVI
I SETTE GIORNI ‘AGRICOLI’ DELLA CAMERA. TUTTI GLI APPUNTAMENTI
I SETTE GIORNI ‘AGRICOLI’ DEL SENATO. TUTTI GLI APPUNTAMENTI
CORONAVIRUS PIEMONTE, ALTRI 3 PAZIENTI DECEDUTI A TORTONA – I CONTAGIATI SONO 373
CORONAVIRUS, IN LOMBARDIA 113 DECESSI IN UN GIORNO. A QUOTA 267
MIPAAF: MOVIMENTAZIONE PRODOTTI AGROALIMENTARI: L’ATTIVITA’ DEGLI OPERATORI E’ UN’ESIGENZA LAVORATIVA
CORONAVIRUS: COLDIRETTI, GARANTITE SCORTE ALIMENTI, NO ASSALTI
CORONAVIRUS, CIA: URGENTI LINEE GUIDA A DPCM PER TRAFFICO MERCI
CORONAVIRUS, BELLANOVA: MIPAAF AL LAVORO PER VALUTARE EFFETTI DECRETO. NOMINARE BERTOLASO SUPER COMMISSARIO EMERGENZA
CORONAVIRUS, PRESIDENTE REGIONE PIEMONTE ALBERTO CIRIO, DOPO INCONTRO A PALAZZO CHIGI, È POSITIVO
8 MARZO: COLDIRETTI, FRONTIERE CHIUSE A MIMOSE MADE IN ITALY
CORONAVIRUS, ECCO LA NOTA DI ZAIA IN CUI DICEVA NELLA NOTTE A CONTE E SPERANZA: NON SI COMPRENDE MISURA SCIENTIFICAMENTE SPROPORZIONATA. I DATI
CORONAVIRUS, A PALAZZO CHIGI VINCE IL COMPROMESSO: AUMENTANO PROVINCE CHIUSE MA CON MENO RESTRIZIONI. CONTE: MI ASSUMO LA RESPONSABILITÀ POLITICA. ECCO IL TESTO
CORONAVIRUS: COLDIRETTI, 1/3 MADE IN ITALY A TAVOLA IN AREE DECRETO
CORONAVIRUS, IL NORD NON CI STA E DA DPCM SPARISCONO PROVINCE ISOLATE. SALA CERCA DI ‘SALVARE’ MILANO. ECCO IL TESTO ‘SOFT’
CORONAVIRUS, ECCO I FARMACI EFFICACI CONTRO IL COVID -19. LO STUDIO
CORONAVIRUS, ECCO IL DECRETO DEL CDM: 11 PROVINCE ISOLATE E FUORI GIOCO FINO AL 3 APRILE
CORONAVIRUS: IN FILA NEI MERCATI CONTADINI PER #MANGIAITALIANO COLDIRETTI, VOGLIA DI SOSTENERE LAVORO, ECONOMIA E TERRITORIO
ABATE, M5S: SI TUTELI SETTORE AGRICOLO E PESCA NEL COMUNE DI CORIGLIANO
LA DIETA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS. MANGIARE BENE PER MIGLIORARE IL MICROBIOTA E RENDERE PIU EFFICIENTE SISTEMA IMMUNITARIO
EMERGENZA CORONAVIRUS: REGIONE PIEMONTE CHIEDE AL GOVERNO IMMEDIATO CONGELAMENTO DELLA PLASTIC TAX E SUGAR TAX
CORONAVIRUS. VENETO, CONTINUA L’IMPEGNO NEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI DISPOSITIVI
VINO: IL CONSORZIO BRUNELLO DI MONTALCINO È CON VINITALY A GIUGNO
VINITALY CAMBIA DATA. DECISIONE CONCERTATA CON PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DI SETTORE, ZAIA E SINDACO DI VERONA
VERONAFIERE: CONFERMATE SOL&AGRIFOOD ED ENOLITECH CON VINITALY NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020 (19/22)
VERONAFIERE: VINITALY CONFERMA LA DATA NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020
VINO (VINITALY-NOMISMA): MERCATO USA NEL CAOS PER I DAZI. A DICEMBRE PAGA ANCHE L’ITALIA (-7%) PER LA FRANCIA ULTIMO BIMESTRE 2019 A -36% NEI VINI FERMI
A FIERAGRICOLA ASSALZOO CONSEGNA RICONOSCIMENTI MIGLIORI TESI
A FIERAGRICOLA PARLA SVIZZERO IL CONFRONTO EUROPEO DELLA BRUNA ALLA 52ª MOSTRA NAZIONALE DI ANARB VITTORIA AL BERGAMASCO LOCATELLI
A FIERAGRICOLA IL 19° DAIRY OPEN HOLSTEIN SHOW VINCE L’ALLEVAMENTO DI GIUSEPPE QUAINI DI CASTELVERDE
FIERAGRICOLA 2020 CHIUDE CON 132MILA VISITATORI DELEGAZIONI COMMERCIALI DA 30 NAZIONI
FIERAGRICOLA – UOVA, MORETTI (UNAITALIA): TIMBRATURA IN ALLEVAMENTO È IL FUTURO, I SEGNALI DEL MERCATO VANNO IN QUESTA DIREZIONE
FIERAGRICOLA, CLIMA SABATO FOCUS SULGREEN DEAL PER UN’EUROPA A IMPATTO ZERO
A FIERAGRICOLA C’È IL FUTURO, TRA STUDENTI E GIOVANI AGRICOLTORI. L’ABBATE: QUI LE RISPOSTE ALLE GRANDI SFIDE AGRICOLE
BREXIT, A FIERAGRICOLA LA MECCANICA AGRICOLA RIFLETTE SUL FUTURO
LATTE, MERCATO SERENO GRAZIE A CINA, OCEANIA, FRANCIA E GERMANIA
A FIERAGRICOLA INNOVAZIONI SENZA LIMITI DI FANTASIA, PURCHÈ SOSTENIBILI
FIERAGRICOLA, L’ORTO SU MARTE E ALTRE START UP DI SETTORE CON ICE AGENZIA
FIERAGRICOLA, L’ELENCO DEI CONCORSI DAGLI ISTITUTI AGRARI ALLA RAZZA BRUNA
TUTTI I PREMI DI FIERAGRICOLA, TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
CONTO ALLA ROVESCIA PER FIERAGRICOLA TUTTI I RICONOSCIMENTI IN CALENDARIO
UNAITALIA PORTA IL PREMIO AVICOLTORE DELL’ANNO A FIERAGRICOLA 2020
OBIETTIVI GREEN DEAL EUROPEO, STUDIO FIERAGRICOLA-NOMISMA: ITALIA AGRICOLA PROMOSSA SU SICUREZZA ALIMENTARE, BIO, RIDUZIONE SPRECHI E CHIMICA
UN ‘GREEN DEAL’ PER FIERAGRICOLA 2020 SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE. AL CONVEGNO INAUGURALE FOCUS SULL’AGRICOLTURA DI ITALIA E AFRICA
FIERAGRICOLA, L’ABBATE: CONIUGARE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE A QUELLA ECONOMICA. FIERA MOMENTO IMPORTANTE PER DIALOGO IMPRESE. VIDEO
AGROALIMENTARE BIO E BENESSERE NATURALE NASCE L’ALLEANZA INTERNAZIONALE DELLE FIERE B2B
DAZI, MANTOVANI (DIRETTORE GENERALE VERONAFIERE): DIPLOMAZIA SCONGIURI AGGUATO COMMERCIALE, UE DIA SEGUITO A LETTERA BELLANOVA
LE CUN DEI SUINI E DEI CONIGLI IL 30 GENNAIO 2020 A FIERAGRICOLA
FIERE, ROMA E VERONA UNITE PER LA PROMOZIONE DEL COMPARTO EQUESTRE
GRUPPO VERONAFIERE, NASCE LA SOCIETÀ SHENZHEN BAINA INTERNATIONAL EXHIBITIONS PER OPERARE SUL MERCATO CINESE E ASIATICO
VINO E SOSTENIBILITÀ. AGIVI AL WINE2WINE: SERVE DEFINIRE UNO STANDARD NAZIONALE
VINO ED EXPORT, UIV AL WINE2WINE: DIVERSIFICARE GLI SBOCCHI E PROMUOVERE L’ENOTURISMO
VINO: DECIMO RECORD CONSECUTIVO PER EXPORT ITALIA (6,36 MLD DI EURO). MA FRANCIA SUPERA I 10 MLD
WINE2WINE, LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE È IL FOCUS DELL’EDIZIONE 2019
EX ILVA, FIERAGRICOLA: PENALIZZATI ANCHE COSTRUTTORI MEZZI AGRICOLI
FIERACAVALLI, LA COPPA DEL MONDO DI SALTO OSTACOLI A VERONAFIERE FINO AL 2022
FIERACAVALLI CRESCE ANCORA IN QUATTRO GIORNI A VERONA 168 MILA VISITATORI (+5%)
Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.
This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.
Cookie & Privacy Policy
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.