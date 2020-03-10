Agricoltura

CORONAVIRUS, MAGORNO(IV): “UNITI CE LA FAREMO”

Posted by × Pubblicato il 10/03/2020 at 00:16
image_pdfimage_print

Tra poche ore tutta l’Italia sarà #zonarossa, una misura necessaria per il nostro futuro. Uniti supereremo questa emergenza. #Coronavirus

Così su Twitter il Senatore IV, Ernesto Magorno.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-

« Previous
''

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

MORE ARTICLES
CORONAVIRUS, CONTE FIRMA NUOVO DPCM: IO RESTO A CASA. DA DOMANI MATTINA TUTTA ITALIA DIVENTA ROSSA

CORONAVIRUS, CONTE FIRMA NUOVO DPCM: IO RESTO A CASA. DA DOMANI MATTINA TUTTA ITALIA DIVENTA ROSSABELLANOVA: SITUAZIONE RICHIEDE MAGGIORE SFORZO DA PARTE DI TUTTI

“Siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare le proprie abitudini ma purtroppo tempo non ce n’è e i numeri ci dicono che stiamo avendo numeri importanti delle persone contagiate, in terapia intensiva e dei decessi”. Così il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi nel sottolineare come sia necessario avere […]

﻿

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.
This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.
Cookie & Privacy Policy

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi