CORONAVIRUS, ODG ITALIA VIVA: MISURE URGENTI PER SICUREZZA ALIMENTARE E AGRICOLA

“Si rendono necessari – si legge nelle premesse dell’ordine del giorno – urgenti interventi normativi e atti di indirizzo finalizzati a prevedere misure specifiche per il settore agricolo e agroalimentare, al fine di garantire anche una omogeneità applicativa sul territorio nazionale: esplicite deroghe per l’accesso degli Ispettori anche nelle ‘zone rosse’ e garanzia di risorse e strumentazioni adeguate al personale preposto, al fine di continuare a garantire i controlli qualitativi e sanitari dei prodotti agroalimentari con particolare riferimento al settore allevatoriale e della trasformazione di prodotti altamente deperibili; la possibilità, per i veterinari aziendali, di operare le visite ante-mortem sugli animali destinati alla macellazione speciale d’urgenza in orario diurno, in aggiunta al personale del SSN eventualmente impossibilitato a raggiungere le zone in oggetto; la definizione delle attività essenziali riferite al comparto, al fine di definire eventuali deroghe sulla movimentazione, con particolare riferimento a: bestiame; ortaggi deperibili; produzione casearia; piattaforme logistiche; il differimento dei termini obbligatori di registrazione degli spostamenti degli animali in anagrafe zootecnica, dal momento che in questa situazione di incertezza gli allevatori hanno difficoltà ad essere tempestivi e non hanno certezza della possibilità effettiva di spostamento; specifiche deroghe in tema di entrata e uscita degli automezzi da/verso le attività considerate essenziali, con particolare riferimento al sostentamento e al benessere degli animali (paglia, latte, carburante, ecc), fattori di produzione prioritari per lo svolgimento dell’attività e mezzi per l’assistenza a impianti e macchinari (ad esempio le sale di mungitura), e l’uscita degli automezzi con il prodotto trasformato verso piattaforme logistiche, impianti di confezionamento, stabilimenti di stagionatura e/o attività commerciali; strumenti di sostegno al reddito per le imprese danneggiate del comparto agricolo sull’intero territorio nazionale, con particolare riferimento a quelle localizzate nella cosiddetta “zona rossa”, quali la sospensione delle rate dei mutui, del pagamento dei contributi e degli adempimenti fiscali, e del pagamento delle utenze; una prima dotazione di risorse volte al ristoro dei danni finora subiti; ulteriori strumenti a sostegno dei lavoratori, anche stagionali, e delle imprese a vario titolo colpiti dalle misure di contenimento, anche in forma di benefici fiscali e accesso alla cassa integrazione”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK