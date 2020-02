CORONAVIRUS, PAN, VENETO: CHIARO CHE SE NON LO SI CERCA NON LO SI TROVA. APPELLO AL GOVERNO DI FAR SENTIRE PESO ITALIA ALL’ESTERO

"Non si può girare la testa dall'altra parte. La regione Veneto ha fatto il suo dovere con tutte le fasi di protocollo e controlli tempestivi. E' chiaro che se non lo si cerca non lo si trova". Così ad AGRICOLAE l'assessore della regione Veneto Giuseppe Pan in merito all'emergenza Coronavirus che ha colpito la regione Veneto, in cima alla lista - assieme alla Lombardia e all'Emilia Romagna - per Pil agricolo. "Abbiamo isolato le aree colpite, con tutte le necessarie procedure del caso", prosegue. E aggiunge: "i prodotti agroalimentari provenienti dalla regione sono assolutamente sicuri, controllati e certificati in tutte le fasi sia della produzione che della lavorazione".

