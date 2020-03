CORONAVIRUS PIEMONTE, 12 NUOVI DECESSI, IN TOTALE IL NUMERO DEI MORTI SALE A 133 – IN SERVIZIO 529 NUOVI OPERATORI SANITARI PER L’EMERGENZA IN PIEMONTE

Sono 1.897 le persone finora risultate positive al “Coronavirus Covid-19” in Piemonte: 323 in provincia di Alessandria, 90 in provincia di Asti, 96 in provincia si Biella, 119 in provincia di Cuneo, 150 in provincia di Novara, 749 in provincia di Torino, 113 in provincia di Vercelli, 76 nel Verbano-Cusio.Ossola, 46 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi.

