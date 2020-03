CORONAVIRUS, PREZZO LATTE CALA MA NON TRACOLLA. OPERATORI AVVERTONO QUALCHE MIGLIORAMENTO DALLA CINA

In questo momento (tardo pomeriggio del 9 marzo 2020), il mercato del latte, il principale prodotto agricolo della zona italiana maggiormente interessata – ad oggi - dall’emergenza sanitaria del coronavirus, sta resistendo. C’è stata una flessione, ma tutto sommato regge l’urto, sia in termini di prezzo che di funzionalità della filiera.

Non mancano però le preoccupazioni per il futuro immediato ed a più lunga gittata. La condizione precaria con cui si lavora da alcuni giorni non può continuare a lungo senza determinare un impatto serio, dal quale potrebbe essere arduo riprendersi.

Ecco perché gli operatori accarezzano la speranza che giungano presto gli agognati segnali di inversione di tendenza e di miglioramento dal punto di vista sanitario, in modo che cessi l’incubo e si possa riprendere con serenità le ordinarie attività.

Una rassegna delle condizioni del mercato lattiero-caseario nella pianura lombarda ed emiliana consente di evidenziare quanto segue.

In primo luogo, la seduta di lunedì 9 marzo della Camera di Commercio di Lodi, per quanto riguarda il latte cosiddetto spot, indica chiaramente una contrazione, ma non un tracollo. Rispetto alla settimana precedente, il calo è stato del 2,8% (circa 1 centesimo di euro per litro). Rispetto agli inizi di febbraio, la quotazione ha perso quasi l’11%. Si tenga conto però che, nel periodo febbraio – aprile, è tipico osservare una curva discendente, perché coincide con il picco stagionale della produzione e delle consegne.

Gli allevamenti e gli impianti di raccolta e trasformazione del latte sono operativi, anche se hanno dovuto inventarsi un nuovo modello di lavoro e di interazione, per via della necessità o meglio dell’obbligo imposto dalle Autorità di evitare il contatto umano diretto e impedire il contagio.

C’è però una differenza tra allevamenti e impianti di lavorazione industriale. I primi mungono regolarmente le vacche e lavorano a pieno regime come sempre. Tra i caseifici, invece, c’è qualche sofferenza che è accentuata presso le imprese orientate verso il segmento dell’HORECA (ristorazione e catering). Come è noto il consumo dei pasti fuori casa è in diminuzione, per la volontà dei cittadini responsabili di limitare i contatti; nonché per il calo dei flussi turistici e, non ultimo, per la cancellazione delle fiere campionarie e degli eventi sportivi.

C’è qualche impresa specializzata a servire le mense e le pizzerie che ha comunicato alle organizzazioni dei produttori che forniscono la materia prima, la riduzione delle attività e ciò implica le necessità di ricollocare in modo alternativo il latte.

Diverso il discorso per quanto riguarda i consumi domestici delle famiglie italiane che si presume siano aumentati in questi giorni, per la forzosa permanenza di genitori e figli tra le mura di casa, per effetto della chiusura delle scuole e del lavoro da remoto (smart working). Appare evidente come vi sia la necessità di riempire i carrelli di più rispetto a quanto normalmente si faccia.

Per quanto riguarda le esportazioni, l’analisi è più articolata. Gli operatori interpellati denunciano che c’è stato un certo rallentamento, ma non in maniera drammatica, al momento. C’è un problema per quanto riguarda l’organizzazione dei trasporti e, soprattutto, vi è il timore che, con la diffusione del contagio ovunque, possa chiudersi il mercato europeo e decretare una diminuzione delle spedizioni dei nostri principali derivati del latte. D’altro canto, i recenti miglioramenti delle condizioni sanitarie in Cina ed altri Paesi asiatici concede qualche speranza per un ritorno verso gli acquisiti, dopo il rallentamento delle ultime settimane.

Sotto tale profilo gli operatori del mercato annotano già un diverso atteggiamento da parte del mercato cinese. Ricomincia a muoversi la macchina.



In definitiva, si avverte un sentimento di timore e di precarietà, soprattutto perché il sistema produttivo non è attrezzato per fare fronte ad un peggioramento della situazione ed alla persistenza per molto tempo dello stato di emergenza di questi giorni. L’esperienza insegna che la politica agricola europea (la famosa PAC) non dispone degli attrezzi per agire con tempestività e con vigore. Pertanto, oltre alla fiducia che presto possano intervenire dei segnali di miglioramento, ci si deve affidare sulla collaborazione e sulla lealtà dei diversi agenti economici attivi nella filiera, oltre che sulle scelte illuminate da parte di chi detiene le responsabilità politiche.

Ermanno Comegna

