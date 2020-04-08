CORONAVIRUS, PROTEZIONE CIVILE. 542 DECESSI. 2099 GUARITI

Sono 28.485 le persone ricoverate con sintomi e 3.693 quelle in terapia intensiva. Oggi 542 persone decedute, 3.836 nuovi contagiati, 2.099 dimessi.
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Sono 28.485 le persone ricoverate con sintomi e 3.693 quelle in terapia intensiva. Oggi 542 persone decedute, 3.836 nuovi contagiati, 2.099 dimessi.
“Le esigenze e le difficoltà delle imprese agricole e della filiera alimentare sono state e continuano ad essere al centro dell’attività mia personale e degli Uffici, così come testimonia la costante interlocuzione con tutte le associazioni che rappresentano l’intero settore agricolo sui punti di criticità dovuti all’emergenza. Il settore agricolo […]
A seguito della visita in Italia del Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping del mese di marzo dell’anno scorso, durante la quale il Presidente cinese si è impegnato con il nostro Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a concludere la procedura per consentire le importazioni di carne bovina dall’Italia verso […]
“Con lo scopo di permettere il proseguimento regolare delle attività fitosanitarie previste dal protocollo anti-Xylella e per consentire di provvedere alla cura ed alla pulizia dei terreni ho lavorato con forza affinché fosse inserito un emendamento all’articolo 105 del Cura Italia, sottoscritto anche dai colleghi Fabrizio Trentacoste, Iunio Valerio Romano, […]
“Il Coronavirus ha fatto venire tutti i nodi al pettine. In queste ore decisive per il futuro dei singoli paesi ci si sta giocando anche il futuro dell’Unione europea in quanto istituzione e in quanto progetto comunitario. E l’emergenza ha evidenziato tutti i limiti dell’Europa. Con una certa reticenza da […]
2018-2019, CENTINAIO: SEI MESI PER AGGIUSTARE IL TIRO. TRA AGROALIMENTARE E TURISMO MATRIMONIO PERFETTO
2018-2019, MANZATO: PROSSIMO ANNO VISIONE STRATEGICA POLITICA AGRICOLA NAZIONALE. ECCO I 5 PILASTRI. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, PESCE: BASTA COMPARTIMENTI STAGNI MA VISIONE UNITARIA DELL’AGROALIMENTARE
2018-2019, VALLARDI: GIOCO DI SQUADRA TRA MIPAAFT E COMAGRI CAMERA E SENATO HA DATO SUOI RISULTATI
2018-2019, GALLINELLA: COMAGRI CAMERA PIU PRODUTTIVA DEL PASSATO. ECCO COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, MERCURI: DAL GOVERNO NUOVO CI ASPETTIAMO COSE NUOVE DEDICATE A SETTORE AGROALIMENTARE. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, GIANSANTI: AGRICOLTURA DEVE ESSERE CONNESSA PER CONSENTIRE CRESCITA DEL PAESE
2018-2019, SCANAVINO: ANNO SEGNATO DAL MALTEMPO. ORA STRATEGIA NAZIONALE A TUTELA AREE RURALI
2018-2019, VERRASCINA: AGRICOLTURA NON CHIEDE AIUTI MA INVESTIMENTI PER COMPETERE SUL MERCATO
2018-2019, SERPILLO: AGROALIMENTARE IN GRADO DI RIDURRE TENSIONI MEDITERRANEO E IMMIGRAZIONE
BILANCIO 2017, CASTIGLIONE: SULLA PESCA ITALIA HA CHIUSO CON INFRAZIONI UE. TUTTO QUELLO CHE E’ STATO FATTO PER IL SETTORE
BILANCIO 2017, MARTINA: REDDITO, EXPORT E CAMBIAMENTI CLIMATICI, MA NON SOLO. PIEDI PER TERRA E TESTA AL MONDO
BILANCIO 2017, FORMIGONI: ORA SPAZIO AI GIOVANI PER DARE SPRINT A SETTORE
BILANCIO 2017, SANI: CAMERE E GOVERNO CONCENTRATE SUI TEMI AGRICOLI SENZA PRECEDENTI. ORA PAC
BILANCIO 2017, MERCURI, OGNI PRODOTTO COOPERATIVO COMPRATO DA QUI DA NOI O GDO VIENE DIRETTAMENTE DALL’AGRICOLTORE
BILANCIO 2017, GIANSANTI: INNOVAZIONE DIGITALE OPPORTUNITA PER FAR RECUPERARE GAP DI COMPETITIVITA
BILANCIO 2017, SCANAVINO: POTENZA STRAORDINARIA DEL MADE IN ITALY MA ORGANIZZAZIONE PRECARIA
BILANCIO 2017, VERRASCINA: AGGREGARE AGRICOLTURA, INDUSTRIA E GDO. NO AGLI SCONTRI INUTILI
BILANCIO 2017, SERPILLO: ITALIA PROMUOVA SE STESSA, PUNTANDO AL MEDITERRANEO
BILANCIO 2017, MINELLI: ENORMI POTENZIALITA IN TUTTA LA FILIERA, GOVERNO SI CONCENTRI SU PAC
2016-2017, MARTINA: IL BILANCIO DELL’ANNO CHE SI CHIUDE E QUELLO CHE FAREMO ORA. A PARTIRE DAL G7. REDDITO, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
2016-2017 VICEMINISTRO OLIVERO: PASSARE DA VISIONE DIFENSIVA A VISIONE STRATEGICA. RECUPERARE MERCATO RUSSO E CONSERVARE QUELLO AMERICANO
2016-2017, FORMIGONI: OTTIMA COLLABORAZIONE TRA CAMERA E SENATO. A BREVE ANCHE LEGGE SU CONSUMO DEL SUOLO, DIETA MEDITERRANEA E AGRUMETI
2016-2017, SANI: AVVICINARE PRIMARIO A MONDO DELLA TRASFORMAZIONE. IN COMAGRI PESCA, BIOLOGICO, FORESTAZIONE E IPPICA
2016-2017, GUIDI: OCCORRE STRATEGIA ‘OFFENSIVA’ SUI MERCATI. ATTENDIAMO GOVERNO TRUMP CHE POTREBBE RIAPRIRE MERCATO CON RUSSIA
2016-2017 SCANAVINO: SARA’ L’ANNO IN CUI SI PENSERA ALLA PAC POST 2020. SFIDA DELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO
2016-2017 VERRASCINA: SOSTENERE AGRICOLTORI, BASTA DARE CREDITO A CHI DICE DI FARNE LE VECI ATTRAVERSO LA PROPAGANDA
2016-2017, MERCURI: RISORSE SIANO DESTINATE A OPPORTUNITA DI SVILUPPO. ANCHE PER PAC POST 2020
2016-2017, SERPILLO (UCI): APRIRSI A PAESI DEL MEDITERRANEO. E RIVEDERE SISTEMA AIUTI UE
2016-2017, CASTIGLIONE: TANTI RISULTATI PER LA PESCA, DAL PESCE SPADA AL PIANO DI GESTIONE VONGOLE CHE PRENDE IL VIA NEL 2017
2016-2017, TIOZZO (FEDERCOOPESCA): MAGGIORE ATTENZIONE A SETTORE, USCIRE DA ATTEGGIAMENTO CONSERVATORE E RIPRENDERE RIFORME. L’ANNO DEL FEAMP
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MARTINA: ABBIAMO LAVORATO TANTO E CON IMPEGNO. RIMANGONO SFIDE ENTUSIASMANTI MA SIAMO PRONTI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, FORMIGONI: ANNO MOLTO POSITIVO, POTENZIARE RITORNO ALLA TERRA DA PARTE DEI GIOVANI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SANI: E’ STATO L’ANNO DELLE POLITICHE AGRICOLE. ORA RIPETERE CON PIU FORZA PER L’ANNO CHE VERRA’
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MERCURI: TUTTO QUELLO CHE GOVERNO INVESTIRA NEL SETTORE TORNERà MOLTIPLICATO A BENEFICIO DELL’ECONOMIA DI TUTTO IL PAESE
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, GUIDI: L’ANNO CON MAGGIORE ATTENZIONE MA IN CUI SILENZIOSAMENTE SETTORE HA SOFFERTO DI PIU
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SCANAVINO: BENE ATTENZIONE SETTORE MA PECCATO PER LATTE E ZOOTECNIA
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, VERRASCINA: NEL PROSSIMO ANNO TRADURRE SUCCESSO DI EXPO IN RICCHEZZA PER GLI AGRICOLTORI
LE INTERVISTE PER IL 2015, MAURIZIO MARTINA: SARA’ L’ANNO DELLA RIPRESA. BUONO IL BILANCIO DEL 2014
LE INTERVISTE PER IL 2015, ROBERTO FORMIGONI: SARA’ L’ANNO DELLE SFIDE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUCA SANI: FINALMENTE POLITICHE DI SOSTEGNO CONCRETE PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, MARIO GUIDI: 2014 ANNO DA DIMENTICARE, MA SONO STATI BUTTATI DEI SEMI IMPORTANTI PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, SCANAVINO: L’ANNO PASSATO E’ STATO GRIGIO, IL 2015 SARA’ MIGLIORE
LE INTERVISTE PER IL 2105, FRANCO VERRASCINA: ANNO CHE SI CHIUDE IN CHIARO SCURO
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIORGIO MERCURI: UN PO PIU’ DI OTTIMISMO METTENDO DA PARTE LA RASSEGNAZIONE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI SCORDAMAGLIA: GUARDO IL BICCHIERE MEZZO PIENO, MA CAMBIARE, CAMBIARE E CAMBIARE. SVOLGEREMO RUOLO ATTIVO
LE INTERVISTE PER IL 2015, ETTORE IANI’: OGNI AZIENDA VEDE IL FUTURO CON 37 EURO DA INVESTIRE
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIAMPAOLO BUONFIGLIO: SARA’ L’ANNO DELLE RIFORME
LE INTERVISTE PER IL 2015, PAOLO TIOZZO: BILANCIO NON POSITIVO PER LA PESCA
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI GIANNINI: RIDUZIONE PREZZO GASOLIO HA SALVATO IL SETTORE
L’EDITORIALE DI LUCA SANI: AFFRONTARE LA RIFORMA DEL MIPAAF RICONFIGURANDONE RUOLO E FUNZIONI
L’EDITORIALE DI ROBERTO FORMIGONI: MADE IN ITALY, STORIA ITALIANA DI SUCCESSO. ECCO LE COSE DA FARE SUBITO
L’EDITORIALE DI PAOLO DE CASTRO: PIU SINERGIA PER DARE SOLIDE PROSPETTIVE ALL’AGRICOLTURA E ALL’AGROALIMENTARE
LUIGI SCORDAMAGLIA: ORA TUTTI INSIEME PER UN DECISO CAMBIO DI PASSO
ANTONIO PIVA: BASTA BUONI PROPOSITI, ORA MENO BUROCRAZIA E PIU CREDITO
GIUSEPPE ALONZO: RICERCA SI TRADUCE IN SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA
FRANCO VERRASCINA: L’AGRICOLTURA TRA BILANCIO DI UN ANNO E IL FUTURO
ETTORE IANI, UNA DOMANDA AL MINISTRO: SE FARE AGRICOLTURA E’ FIGO, FARE IMPRESA NELLA PESCA E’ DA SFIGATI?
MASSIMO GARGANO: L’OLIVICOLTURA ITALIANA UN TRICICLO…A DUE RUOTE
ARTURO SEMERARI: AL CENTRO GARANZIE DI CREDITO E ASSICURAZIONI
GIAMPAOLO BUONFIGLIO: ALLARMANTE “EFFETTO SURF” DEL MIPAAF CON CUI POLITICA AGRICOLA CONTINUA A “NON ESSERE”
MARIO GUIDI: LAVORARE IN FUNZIONE DEL CONCETTO DI “NEW NORMAL”
GIORGIO MERCURI: OGNI AZIENDA SA QUALE E’ IL SUO “CHILOMETRO GIUSTO”
DL CURA ITALIA, DONNO (M5S): SI’ A SPOSTAMENTI NEI TERRENI COLPITI DA XYLELLA ANCHE FUORI COMUNI RESIDENZA
CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA LANCIA L’AGRICOLTURA A DOMICILIO
CORONAVIRUS, ROLFI: SU COMPARTO AGRICOLO MISURE TROPPO DEBOLI, GOVERNO ASCOLTI TERRITORI
CONFAGRICOLTURA CAMPANIA: AL VIA PIATTAFORMA DOMANDA OFFERTA AGRIJOB
BALNEARI, SENTENZA TAR DEL VENETO NON SOSTIENE COMPARTO. CENTINAIO: GOVERNO BATTA UN COLPO
VINO (IMT): MARCHE ALLO STREMO, MISURE FINANZIARIE INSUFFICIENTI
CONFAGRICOLTURA PUGLIA: CRISI IDRICA REGIONE METTE A RISCHIO INTERO AGROALIMENTARE ITALIANO
CORONAVIRUS, DL CREDITO, ROLFI: ERRORE MADORNALE ESCLUDERE AZIENDE AGRICOLE. BUROCRAZIA NON PUO AVERE PRIORITA’
PESCA, ROLFI: APPROVATA DISCIPLINA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI BACINI LOMBARDI
TABACCO, CONFAGRICOLTURA CAMPANIA: BUONA NOTIZIA PER SETTORE REGIONE. I DATI
CORONAVIRUS ASSESSORE PAN, LIQUIDITÀ PER LE IMPRESE DEL PRIMARIO, REGIONE VENETO ALLARGA OMBRELLO DELLE GARANZIE BANCARIE
AGRICOLTURA: PAN, “VENETO LAVORO DISPONIBILE AD ATTIVARE PROCEDURA PER INCONTRO AZIENDE-DISOCCUPATI PER LAVORO STAGIONALE NEI CAMPI”
DA REGIONE E. ROMAGNA NUOVE MISURE A SOSTEGNO AGRICOLTURA. 15MLN PER RISTRUTTURAZIONE VIGNETI
COPAGRI LOMBARDIA: CORONAVIRUS, SUINICOLTURA IN GRANDE DIFFICOLTÀ; CROLLANO VENDITE AFFETTATI E PRODUZIONI DOP
AGRICOLTURA REGIONE VENETO: FORMAZIONE A DISTANZA PER IL PSR 2014-2020
CORONAVIRUS. REGIONE VENETO RENDE DISPONIBILE SPAZIO WEB PER OPEN INNOVATION
SUINICOLTURA, REGIONI LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA: FILIERA COMPATTA PER DIFESA MADE IN ITALY
CACCIA, ROLFI: APPROVATO RINVIO DI TUTTE LE SCADENZE. PROVVEDIMENTO CONCORDATO CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
AGRICOLTURA ASSESSORE PAN, DISOCCUPATI NEI CAMPI IPOTESI ALLO STUDIO IN VENETO, IN ACCORDO CON CENTRI IMPIEGO, ORGANIZZAZIONI AGRICOLE E PARTI SOCIALI
AGRICOLTURA ASSESSORE PAN, DISOCCUPATI NEI CAMPI IPOTESI ALLO STUDIO IN VENETO, IN ACCORDO CON CENTRI IMPIEGO, ORGANIZZAZIONI AGRICOLE E PARTI SOCIALI
CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA: NON C’È PIU TEMPO, NON CI SONO BRACCIA PER LAVORARE I CAMPI
COPAGRI PUGLIA: CORONAVIRUS, AGRICOLTORI DENUNCIATI DALLE FORZE DELL’ORDINE MENTRE SI RECANO NEI PROPRI FONDI
EMERGENZA IN AGRICOLTURA PIEMONTE: PER LA MANODOPERA, PRIORITA’ ANCHE AGLI ITALIANI
PIANO REGIONE CAMPANIA, CONFAGRICOLTURA: BENE 79 MLN PER AGRICOLTURA
UCI PUGLIA DONA 500 CONFEZIONI DI PASTA SVEVO ALLA PROTEZIONE CIVILE
TRASPORTI, ASSESSORI PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, LIGURIA E FVG: DA FS VOGLIAMO MAGGIORE CHIAREZZA SU INTERVENTI PREVISTI
CORONAVIRUS PRESIDENTE ZAIA DICHIARA STATO DI CRISI IN VENETO PER L’AGRICOLTURA E LA PESCA
CIMICE ASIATICA, ROLFI: QUESTA PRIMAVERA PRIMI LANCI DI VESPA SAMURAI IN 25 SITI LOMBARDI
AGRICOLTURA ASSESSORE PAN, DAL GOVERNO SINORA SOLO BRICIOLE, SERVE UNA GRANDE INIEZIONE DI LIQUIDITÀ
EMERGENZA SICCITA’ – DATI OSSERVATORIO ANBI – A RISCHIO IL GIACIMENTO ALIMENTARE DEL TAVOLIERE DELLE PUGLIE
AGRICOLTURA ASSESSORE PAN, VOUCHER BOCCIATI UNA SCONFITTA DEL BUON SENSO. EVIDENTEMENTE I PARLAMENTARI NON HANNO CAPITO CHE SIAMO IN EMERGENZA
POMODORO NORD ITALIA – CONTRATTI OK E PROGRAMMAZIONE RISPETTATA GRAZIE ALLA FILIERA CHE LAVORA PER PORTARE IL CIBO IN TAVOLA
CORONAVIRUS, COOPERATIVA AGRICOLA BRESCIANA DONA BANCALI DI LATTE AGLI INDIGENTI
TOSCANA, REMASCHI: QUESTIONE MUKKI DECISIVA PER FUTURO SETTORE LATTE
PAN, BENE INTERVENTO SU FILIERA MAIS, IN VENETO PRIMO ACCORDO-QUADRO TRA PRODUTTORI E TRASFORMATORI PER CONTROLLO PREZZI E QUALITA’
MIPAAF, BELLANOVA: “SOSTEGNO AD AGRICOLTURA E FILIERA ALIMENTARE DEFINITO CON L’INTERO SETTORE”
ACCORDO CINA ITALIA PER EXPORT CARNI BOVINE MADE IN ITALY. ASSOCARNI: FINALMENTE TRAGUARDO
DL CURA ITALIA, DONNO (M5S): SI’ A SPOSTAMENTI NEI TERRENI COLPITI DA XYLELLA ANCHE FUORI COMUNI RESIDENZA
COMMERCIO: COLDIRETTI, +4% EXPORT RISO, BENE VIA LIBERA CINA
CURA ITALIA, M5S: CON NOSTRI EMENDAMENTI SOSTENIAMO AGROALIMENTARE
AGRICOLTURA: AREE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI E DECRETI FORESTE, VIA LIBERA IN CONFERENZA STATO-REGIONI
MARGHERITA DISTRIBUZIONE FIRMA LE INTESE CON LE PARTI SOCIALI PER IL “PIANO 2020 DI SALVAGUARDIA DEL LAVORO”
CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA LANCIA L’AGRICOLTURA A DOMICILIO
LAVORO AGRICOLO, MIPAAF: SEMPLIFICATA NORMA SU VISITA MEDICA DEI LAVORATORI AGRICOLI STAGIONALI “NECESSARIO PER FRONTEGGIARE EMERGENZA MANODOPERA”
RISO, CONFAGRICOLTURA: ACCORDO CON LA CINA SUL RISOTTO ITALIANO IMPORTANTE PER IL COMPARTO
DL CURA, ABATE (M5S): PROVVEDIMENTO IMPORTANTE A SUPPORTO DELLA PESCA PER COPRIRE FERMO
CORONAVIRUS, ALLEANZA COOPERATIVE: “FIORI E PIANTE, REGIONI E COMUNI NON SI DISCOSTINO DALLE INDICAZIONI DEL GOVERNO, LA VENDITA È CONSENTITA”
DL LIQUIDITÀ, CIA: AZIENDE AGRICOLE INCLUSE DOPO NOSTRO PRESSING SU GOVERNO
CORONAVIRUS, ROLFI: SU COMPARTO AGRICOLO MISURE TROPPO DEBOLI, GOVERNO ASCOLTI TERRITORI
WTO: COLDIRETTI, CON CORONVIRUS COMMERCIO FRENA DA GRANO A RISO
CONFEURO: CORONAVIRUS, BENE ANTICIPO DEGLI AIUTI PAC. SEMPLIFICARE ORA LE PROCEDURE
MIPAAF, VIA LIBERA A EXPORT RISO ITALIANO IN CINA. BELLANOVA: ACCORDO IMPORTANTE, CHE APRE AMPIO MERCATO
CORONAVIRUS: COLDIRETTI/IXE’, 54% FAMIGLIE SENZA UOVA DI PASQUA
EXPORT, LEGA: BENE PROTOCOLLO PER RISO ITALIANO IN CINA. SIA DA ESEMPIO
COLDIRETTI, PRANDINI A L’INFORMATORE AGRARIO: CHIEDEREMO A TUTTI I PARTITI DI PRESENTARE EMENDAMENTO PER VOUCHER AGRICOLO SEMPLIFICATO
CONFAGRICOLTURA CAMPANIA: AL VIA PIATTAFORMA DOMANDA OFFERTA AGRIJOB
CORONAVIRUS, GATES: ISOLAMENTO E TAMPONI FAI DA TE. POI TRACCIARE CON ID CHI E’ VACCINATO, GLI UNICI CHE POTRANNO SPOSTARSI
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA: ITALIA TRA GLI ULTIMI PAESI IN EUROPA PER USO DI INTERNET E SERVIZI INFORMATICI
BALNEARI, SENTENZA TAR DEL VENETO NON SOSTIENE COMPARTO. CENTINAIO: GOVERNO BATTA UN COLPO
MIPAAF, BELLANOVA: IMMEDIATAMENTE DISPONIBILI GLI ANTICIPI PAC. SEMPLIFICAZIONE DI TUTTE LE PROCEDURE
VINO (IMT): MARCHE ALLO STREMO, MISURE FINANZIARIE INSUFFICIENTI
AGROTECNICI: RINVIATE A GIUGNO TUTTE LE ASSEMBLEE ELETTORALI E DI BILANCIO
CORONAVIRUS: UECOOP/IXE’, 1 ITALIANO SU 2 COSTRETTO A RINVIARE CURE
VINVENTIONS – #IORESTOACASA, VINVENTIONS PUNTA SU FORMAZIONE GRATUITA VIA WEB PER ENOLOGI E SOMMELIER
CORONAVIRUS: COLDIRETTI, LIMONI COME ORO, IL PREZZO RADDOPPIA
CONFAGRICOLTURA PUGLIA: CRISI IDRICA REGIONE METTE A RISCHIO INTERO AGROALIMENTARE ITALIANO
SERPILLO, UCI – UE SIA MADRE E NON MATRIGNA: BENE CHE PREVALGA LINEA ITALIA
DL LIQUIDITA, IMPRESE AGRICOLE INCLUSE, ECCO DOVE E PERCHE. MA PALAZZO CHIGI AGGIUNGE RIFERIMENTO A CERTIFICAZIONE FISCALE PER EVITARE MISUNDERSTANDING
MIPAAF, BELLANOVA: “LE IMPRESE AGRICOLE RIENTRANO NEL DECRETO LIQUIDITÀ”
CORONAVIRUS, DL CREDITO, ROLFI: ERRORE MADORNALE ESCLUDERE AZIENDE AGRICOLE. BUROCRAZIA NON PUO AVERE PRIORITA’
CORONAVIRUS, LETTERA CONGIUNTA DEI PARLAMENTI DI FRANCIA, ITALIA, SPAGNA, GRECIA, PORTOGALLO, LUSSEMBURGO E SLOVENIA A ISTITUZIONI UE: SOLIDARIETÀ E CONDIVISIONE
CORONAVIRUS, 604 NUOVI DECESSI, 3039 NUOVI CONTAGI. 1555 GUARITI
CENTINAIO (LEGA): VINITALY PATRIMONIO DEL VINO ITALIANO NEL MONDO
CENTINAIO: ANNULLATO IL VINITALY IL 2020 SARÀ L’ANNO DI MILANO WINE WEEK
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA: RINVIO VINITALY DECISIONE RESPONSABILE
VINITALY SI FARÀ NEL 2021. GRUPPO VERONAFIERE: NEW DEAL PER AFFRONTARE IL POST EMERGENZA CORONAVIRUS
VINO: IL CONSORZIO BRUNELLO DI MONTALCINO È CON VINITALY A GIUGNO
VINITALY CAMBIA DATA. DECISIONE CONCERTATA CON PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DI SETTORE, ZAIA E SINDACO DI VERONA
VERONAFIERE: CONFERMATE SOL&AGRIFOOD ED ENOLITECH CON VINITALY NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020 (19/22)
VERONAFIERE: VINITALY CONFERMA LA DATA NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020
VINO (VINITALY-NOMISMA): MERCATO USA NEL CAOS PER I DAZI. A DICEMBRE PAGA ANCHE L’ITALIA (-7%) PER LA FRANCIA ULTIMO BIMESTRE 2019 A -36% NEI VINI FERMI
A FIERAGRICOLA ASSALZOO CONSEGNA RICONOSCIMENTI MIGLIORI TESI
A FIERAGRICOLA PARLA SVIZZERO IL CONFRONTO EUROPEO DELLA BRUNA ALLA 52ª MOSTRA NAZIONALE DI ANARB VITTORIA AL BERGAMASCO LOCATELLI
A FIERAGRICOLA IL 19° DAIRY OPEN HOLSTEIN SHOW VINCE L’ALLEVAMENTO DI GIUSEPPE QUAINI DI CASTELVERDE
FIERAGRICOLA 2020 CHIUDE CON 132MILA VISITATORI DELEGAZIONI COMMERCIALI DA 30 NAZIONI
FIERAGRICOLA – UOVA, MORETTI (UNAITALIA): TIMBRATURA IN ALLEVAMENTO È IL FUTURO, I SEGNALI DEL MERCATO VANNO IN QUESTA DIREZIONE
FIERAGRICOLA, CLIMA SABATO FOCUS SULGREEN DEAL PER UN’EUROPA A IMPATTO ZERO
A FIERAGRICOLA C’È IL FUTURO, TRA STUDENTI E GIOVANI AGRICOLTORI. L’ABBATE: QUI LE RISPOSTE ALLE GRANDI SFIDE AGRICOLE
BREXIT, A FIERAGRICOLA LA MECCANICA AGRICOLA RIFLETTE SUL FUTURO
LATTE, MERCATO SERENO GRAZIE A CINA, OCEANIA, FRANCIA E GERMANIA
A FIERAGRICOLA INNOVAZIONI SENZA LIMITI DI FANTASIA, PURCHÈ SOSTENIBILI
FIERAGRICOLA, L’ORTO SU MARTE E ALTRE START UP DI SETTORE CON ICE AGENZIA
FIERAGRICOLA, L’ELENCO DEI CONCORSI DAGLI ISTITUTI AGRARI ALLA RAZZA BRUNA
TUTTI I PREMI DI FIERAGRICOLA, TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
CONTO ALLA ROVESCIA PER FIERAGRICOLA TUTTI I RICONOSCIMENTI IN CALENDARIO
UNAITALIA PORTA IL PREMIO AVICOLTORE DELL’ANNO A FIERAGRICOLA 2020
OBIETTIVI GREEN DEAL EUROPEO, STUDIO FIERAGRICOLA-NOMISMA: ITALIA AGRICOLA PROMOSSA SU SICUREZZA ALIMENTARE, BIO, RIDUZIONE SPRECHI E CHIMICA
UN ‘GREEN DEAL’ PER FIERAGRICOLA 2020 SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE. AL CONVEGNO INAUGURALE FOCUS SULL’AGRICOLTURA DI ITALIA E AFRICA
FIERAGRICOLA, L’ABBATE: CONIUGARE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE A QUELLA ECONOMICA. FIERA MOMENTO IMPORTANTE PER DIALOGO IMPRESE. VIDEO
AGROALIMENTARE BIO E BENESSERE NATURALE NASCE L’ALLEANZA INTERNAZIONALE DELLE FIERE B2B
DAZI, MANTOVANI (DIRETTORE GENERALE VERONAFIERE): DIPLOMAZIA SCONGIURI AGGUATO COMMERCIALE, UE DIA SEGUITO A LETTERA BELLANOVA
LE CUN DEI SUINI E DEI CONIGLI IL 30 GENNAIO 2020 A FIERAGRICOLA
FIERE, ROMA E VERONA UNITE PER LA PROMOZIONE DEL COMPARTO EQUESTRE
GRUPPO VERONAFIERE, NASCE LA SOCIETÀ SHENZHEN BAINA INTERNATIONAL EXHIBITIONS PER OPERARE SUL MERCATO CINESE E ASIATICO
VINO E SOSTENIBILITÀ. AGIVI AL WINE2WINE: SERVE DEFINIRE UNO STANDARD NAZIONALE
VINO ED EXPORT, UIV AL WINE2WINE: DIVERSIFICARE GLI SBOCCHI E PROMUOVERE L’ENOTURISMO
VINO: DECIMO RECORD CONSECUTIVO PER EXPORT ITALIA (6,36 MLD DI EURO). MA FRANCIA SUPERA I 10 MLD
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