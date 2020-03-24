Agricoltura

CORONAVIRUS, PROTEZIONE CIVILE. 743 DECESSI. 894 GUARITI

Posted by × Pubblicato il 24/03/2020 at 18:05
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Sono 28697 le persone in isolamento senza sintomi, 3903 in terapia intensiva. Oggi 743 persone decedute. 894 i guariti. 4512 nuovi contagiati.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-

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