CORONAVIRUS, PROTEZIONE CIVILE. 743 DECESSI. 894 GUARITI

Sono 28697 le persone in isolamento senza sintomi, 3903 in terapia intensiva. Oggi 743 persone decedute. 894 i guariti. 4512 nuovi contagiati.
-RIPRODUZIONE RISERVATA-
“Prevediamo che ogni decreto adottato e ogni iniziativa governativa venga trasmessa ai presidenti delle Camere così da consentire che anche il Parlamento possa seguire ed essere edotto sulle misure di reazione poste in essere dal governo per contenere il virus. Abbiamo regolamentato in modo lineare i rapporti tra gli interventi […]
“Mangia sano, mangia Italiano” è la proposta che la Commissione per la Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare presieduta dall’On. Fulvio Martusciello inoltrerà nei prossimi giorni al Parlamento Europeo con l’obiettivo di sollecitare l’attenzione degli organismi europei su un tema poco valorizzato in questi giorni di emergenza, ma di notevole importanza: […]
A ottobre, prima del coronavirus, la Regione ha stanziato 5,5 milioni di euro per il credito agevolato alle imprese agricole lombarde. Una misura volta a incentivare gli investimenti, promuovendo l’abbattimento degli interessi bancari sui finanziamenti. Erano previste ulteriori agevolazioni, fino ad arrivare all’abbattimento del 100 per cento del tasso di […]
Il brusco calo delle temperature notevolmente sotto lo zero nella notte tra il 23 ed il 24 marzo – per una massa d’aria gelida proveniente dalla Russia – ha provocato danni ingenti in molte zone agricole d’Italia. Lo sottolinea Confagricoltura che, con le proprie strutture territoriali, sta monitorando costantemente la […]
La Protezione Civile non smentisce i numeri del virologo Crisanti, ma dichiara ad AGRICOLAE il capo ufficio stampa che “quello che raccogliamo e comunichiamo giornalmente nella conferenza stampa sono i dati che vengono comunicati dalle regioni al Ministero della Salute. Non sono quindi dati che noi elaboriamo in alcun modo. […]
2018-2019, CENTINAIO: SEI MESI PER AGGIUSTARE IL TIRO. TRA AGROALIMENTARE E TURISMO MATRIMONIO PERFETTO
2018-2019, MANZATO: PROSSIMO ANNO VISIONE STRATEGICA POLITICA AGRICOLA NAZIONALE. ECCO I 5 PILASTRI. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, PESCE: BASTA COMPARTIMENTI STAGNI MA VISIONE UNITARIA DELL’AGROALIMENTARE
2018-2019, VALLARDI: GIOCO DI SQUADRA TRA MIPAAFT E COMAGRI CAMERA E SENATO HA DATO SUOI RISULTATI
2018-2019, GALLINELLA: COMAGRI CAMERA PIU PRODUTTIVA DEL PASSATO. ECCO COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, MERCURI: DAL GOVERNO NUOVO CI ASPETTIAMO COSE NUOVE DEDICATE A SETTORE AGROALIMENTARE. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, GIANSANTI: AGRICOLTURA DEVE ESSERE CONNESSA PER CONSENTIRE CRESCITA DEL PAESE
2018-2019, SCANAVINO: ANNO SEGNATO DAL MALTEMPO. ORA STRATEGIA NAZIONALE A TUTELA AREE RURALI
2018-2019, VERRASCINA: AGRICOLTURA NON CHIEDE AIUTI MA INVESTIMENTI PER COMPETERE SUL MERCATO
2018-2019, SERPILLO: AGROALIMENTARE IN GRADO DI RIDURRE TENSIONI MEDITERRANEO E IMMIGRAZIONE
BILANCIO 2017, CASTIGLIONE: SULLA PESCA ITALIA HA CHIUSO CON INFRAZIONI UE. TUTTO QUELLO CHE E’ STATO FATTO PER IL SETTORE
BILANCIO 2017, MARTINA: REDDITO, EXPORT E CAMBIAMENTI CLIMATICI, MA NON SOLO. PIEDI PER TERRA E TESTA AL MONDO
BILANCIO 2017, FORMIGONI: ORA SPAZIO AI GIOVANI PER DARE SPRINT A SETTORE
BILANCIO 2017, SANI: CAMERE E GOVERNO CONCENTRATE SUI TEMI AGRICOLI SENZA PRECEDENTI. ORA PAC
BILANCIO 2017, MERCURI, OGNI PRODOTTO COOPERATIVO COMPRATO DA QUI DA NOI O GDO VIENE DIRETTAMENTE DALL’AGRICOLTORE
BILANCIO 2017, GIANSANTI: INNOVAZIONE DIGITALE OPPORTUNITA PER FAR RECUPERARE GAP DI COMPETITIVITA
BILANCIO 2017, SCANAVINO: POTENZA STRAORDINARIA DEL MADE IN ITALY MA ORGANIZZAZIONE PRECARIA
BILANCIO 2017, VERRASCINA: AGGREGARE AGRICOLTURA, INDUSTRIA E GDO. NO AGLI SCONTRI INUTILI
BILANCIO 2017, SERPILLO: ITALIA PROMUOVA SE STESSA, PUNTANDO AL MEDITERRANEO
BILANCIO 2017, MINELLI: ENORMI POTENZIALITA IN TUTTA LA FILIERA, GOVERNO SI CONCENTRI SU PAC
2016-2017, MARTINA: IL BILANCIO DELL’ANNO CHE SI CHIUDE E QUELLO CHE FAREMO ORA. A PARTIRE DAL G7. REDDITO, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
2016-2017 VICEMINISTRO OLIVERO: PASSARE DA VISIONE DIFENSIVA A VISIONE STRATEGICA. RECUPERARE MERCATO RUSSO E CONSERVARE QUELLO AMERICANO
2016-2017, FORMIGONI: OTTIMA COLLABORAZIONE TRA CAMERA E SENATO. A BREVE ANCHE LEGGE SU CONSUMO DEL SUOLO, DIETA MEDITERRANEA E AGRUMETI
2016-2017, SANI: AVVICINARE PRIMARIO A MONDO DELLA TRASFORMAZIONE. IN COMAGRI PESCA, BIOLOGICO, FORESTAZIONE E IPPICA
2016-2017, GUIDI: OCCORRE STRATEGIA ‘OFFENSIVA’ SUI MERCATI. ATTENDIAMO GOVERNO TRUMP CHE POTREBBE RIAPRIRE MERCATO CON RUSSIA
2016-2017 SCANAVINO: SARA’ L’ANNO IN CUI SI PENSERA ALLA PAC POST 2020. SFIDA DELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO
2016-2017 VERRASCINA: SOSTENERE AGRICOLTORI, BASTA DARE CREDITO A CHI DICE DI FARNE LE VECI ATTRAVERSO LA PROPAGANDA
2016-2017, MERCURI: RISORSE SIANO DESTINATE A OPPORTUNITA DI SVILUPPO. ANCHE PER PAC POST 2020
2016-2017, SERPILLO (UCI): APRIRSI A PAESI DEL MEDITERRANEO. E RIVEDERE SISTEMA AIUTI UE
2016-2017, CASTIGLIONE: TANTI RISULTATI PER LA PESCA, DAL PESCE SPADA AL PIANO DI GESTIONE VONGOLE CHE PRENDE IL VIA NEL 2017
2016-2017, TIOZZO (FEDERCOOPESCA): MAGGIORE ATTENZIONE A SETTORE, USCIRE DA ATTEGGIAMENTO CONSERVATORE E RIPRENDERE RIFORME. L’ANNO DEL FEAMP
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MARTINA: ABBIAMO LAVORATO TANTO E CON IMPEGNO. RIMANGONO SFIDE ENTUSIASMANTI MA SIAMO PRONTI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, FORMIGONI: ANNO MOLTO POSITIVO, POTENZIARE RITORNO ALLA TERRA DA PARTE DEI GIOVANI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SANI: E’ STATO L’ANNO DELLE POLITICHE AGRICOLE. ORA RIPETERE CON PIU FORZA PER L’ANNO CHE VERRA’
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MERCURI: TUTTO QUELLO CHE GOVERNO INVESTIRA NEL SETTORE TORNERà MOLTIPLICATO A BENEFICIO DELL’ECONOMIA DI TUTTO IL PAESE
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, GUIDI: L’ANNO CON MAGGIORE ATTENZIONE MA IN CUI SILENZIOSAMENTE SETTORE HA SOFFERTO DI PIU
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SCANAVINO: BENE ATTENZIONE SETTORE MA PECCATO PER LATTE E ZOOTECNIA
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, VERRASCINA: NEL PROSSIMO ANNO TRADURRE SUCCESSO DI EXPO IN RICCHEZZA PER GLI AGRICOLTORI
LE INTERVISTE PER IL 2015, MAURIZIO MARTINA: SARA’ L’ANNO DELLA RIPRESA. BUONO IL BILANCIO DEL 2014
LE INTERVISTE PER IL 2015, ROBERTO FORMIGONI: SARA’ L’ANNO DELLE SFIDE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUCA SANI: FINALMENTE POLITICHE DI SOSTEGNO CONCRETE PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, MARIO GUIDI: 2014 ANNO DA DIMENTICARE, MA SONO STATI BUTTATI DEI SEMI IMPORTANTI PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, SCANAVINO: L’ANNO PASSATO E’ STATO GRIGIO, IL 2015 SARA’ MIGLIORE
LE INTERVISTE PER IL 2105, FRANCO VERRASCINA: ANNO CHE SI CHIUDE IN CHIARO SCURO
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIORGIO MERCURI: UN PO PIU’ DI OTTIMISMO METTENDO DA PARTE LA RASSEGNAZIONE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI SCORDAMAGLIA: GUARDO IL BICCHIERE MEZZO PIENO, MA CAMBIARE, CAMBIARE E CAMBIARE. SVOLGEREMO RUOLO ATTIVO
LE INTERVISTE PER IL 2015, ETTORE IANI’: OGNI AZIENDA VEDE IL FUTURO CON 37 EURO DA INVESTIRE
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIAMPAOLO BUONFIGLIO: SARA’ L’ANNO DELLE RIFORME
LE INTERVISTE PER IL 2015, PAOLO TIOZZO: BILANCIO NON POSITIVO PER LA PESCA
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI GIANNINI: RIDUZIONE PREZZO GASOLIO HA SALVATO IL SETTORE
L’EDITORIALE DI LUCA SANI: AFFRONTARE LA RIFORMA DEL MIPAAF RICONFIGURANDONE RUOLO E FUNZIONI
L’EDITORIALE DI ROBERTO FORMIGONI: MADE IN ITALY, STORIA ITALIANA DI SUCCESSO. ECCO LE COSE DA FARE SUBITO
L’EDITORIALE DI PAOLO DE CASTRO: PIU SINERGIA PER DARE SOLIDE PROSPETTIVE ALL’AGRICOLTURA E ALL’AGROALIMENTARE
LUIGI SCORDAMAGLIA: ORA TUTTI INSIEME PER UN DECISO CAMBIO DI PASSO
ANTONIO PIVA: BASTA BUONI PROPOSITI, ORA MENO BUROCRAZIA E PIU CREDITO
GIUSEPPE ALONZO: RICERCA SI TRADUCE IN SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA
FRANCO VERRASCINA: L’AGRICOLTURA TRA BILANCIO DI UN ANNO E IL FUTURO
ETTORE IANI, UNA DOMANDA AL MINISTRO: SE FARE AGRICOLTURA E’ FIGO, FARE IMPRESA NELLA PESCA E’ DA SFIGATI?
MASSIMO GARGANO: L’OLIVICOLTURA ITALIANA UN TRICICLO…A DUE RUOTE
ARTURO SEMERARI: AL CENTRO GARANZIE DI CREDITO E ASSICURAZIONI
GIAMPAOLO BUONFIGLIO: ALLARMANTE “EFFETTO SURF” DEL MIPAAF CON CUI POLITICA AGRICOLA CONTINUA A “NON ESSERE”
MARIO GUIDI: LAVORARE IN FUNZIONE DEL CONCETTO DI “NEW NORMAL”
GIORGIO MERCURI: OGNI AZIENDA SA QUALE E’ IL SUO “CHILOMETRO GIUSTO”
CORONAVIRUS, ROLFI: ABBATTIAMO INTERESSI BANCARI A IMPRESE AGRICOLE IN TUTTA LA REGIONE
GELO, CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: UN DISASTRO DIETRO L’ALTRO, 50-60% AZIENDE DANNEGGIATE SENZA COPERTURA ASSICURATIVA
CORONAVIRUS PAN, RIPENSARE MODELLO DISTRIBUTIVO REGIONALE E INVESTIRE SU NUOVE PIATTAFORME E IMPIANTI PER SISTEMA AGROALIMENTARE
MALTEMPO, E.ROMAGNA: ALTRA DIRA PROVA PER SETTORE ORTOFRUTTA
CORONAVIRUS, FLOROVIVAISMO, ROLFI: SERVE FONDO DI COMPENSAZIONE PER LA MERCE DISTRUTTA
MALTEMPO, CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: ADDIO AD ALBICOCCHE E SUSINE
CENTINAIO: ANNULLATO IL VINITALY IL 2020 SARÀ L’ANNO DI MILANO WINE WEEK
CORONAVIRUS PIEMONTE, ALLO STUDIO NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO. DA ALLEANZA COOPERATIVE 10MILA MASCHERINE
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA PUGLIA CHIEDE A PARTENARIATO REGIONALE ATTI CONCRETI
AGRICOLTURA DOMANI ASSESSORE PAN INCONTRA VERTICI MERCATI ORTOFRUTTICOLI VENETO E GDO SU TUTELA FILIERA ‘MADE IN VENETO’
REGIONE EMILIA ROMAGNA A SOSTEGNO AGRICOLTURA CON SEMPLIFICAZIONI E FONDI
CORONAVIRUS PIEMONTE, TRE NUOVI GUARITI, TRA CUI IL PRESIDENTE CIRIO – QUINDICI NUOVI DECESSI
COPAGRI PUGLIA: CORONAVIRUS, ALLARME PER SETTORI ZOOTECNICO, FLOROVIVAISTICO E ORTOFRUTTICOLO
CORONAVIRUS PIEMONTE, IL NUMERO DEI GUARITI SALE A QUATTORDICI – DICIASSETTE NUOVI DECESSI
CORONAVIRUS, REGIONE PIEMONTE STRINGE LE MISURE CON ORDINANZA
CORONAVIRUS, ECCO ORDINANZA LOMBARDIA: 27 PUNTI CON CUI SI STRINGONO LE MISURE
CORONAVIRUS PIEMONTE, IL NUMERO DEI GUARITI SALE A DIECI – DICIASSETTE NUOVI DECESSI
CORONAVIRUS PIEMONTE, ASSUNTI 1.099 SANITARI PER L’EMERGENZA – QUATTORDICI NUOVI DECESSI
SVILUPPO ECONOMICO. GIUNTA VENETO AUMENTA DOTAZIONE FINANZIARIA BANDO MANIFATTURA E ARTIGIANATO DEI SERVIZI
CORONAVIRUS PIEMONTE, CIRIO SU NUOVE RESTRIZIONI GOVERNO: BENE LA STRETTA, MA MANCANO ULTERIORI MISURE PER MERCATI E SUPERMERCATI
CORONAVIRUS, ROLFI: SERVE ACCELERAZIONE SU BANDI INDIGENTI. COINVOLGERE GDO PER VALORIZZARE MADE IN ITALY
CORONAVIRUS PIEMONTE, DICIOTTO NUOVI DECESSI – I DECEDUTI COMPLESSIVAMENTE SONO 224
CORONAVIRUS PIEMONTE: INTESA CON GLI ENTI LOCALI SU UN’ORDINANZA PIÙ RESTRITTIVA
CORONAVIRUS, LE RICHIESTE DELL’E.ROMAGNA A MINISTRO BELLANOVA
CORONAVIRUS PIEMONTE, SOSPESA l’ATTIVITÀ DI SETTE PRONTO SOCCORSO – I DECEDUTI COMPLESSIVAMENTE SONO 209
CORONAVIRUS PIEMONTE: PRONTA L’ORDINANZA CON NUOVE RESTRIZIONI DELLE ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA
BANDI PSR VENETO, APPROVATE ULTERIORI DEROGHE PER PRESENTAZIONE DOMANDE E INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI
AGRICOLTURA: DALLA REGIONE PIEMONTE IN ARRIVO 12,7 MILIONI DI EURO PER LE AZIENDE AGRICOLE
CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: SOS LAVORATORI AGRICOLI. LE NOSTRE PROPOSTE
CONTE: STATO EMERGENZA NAZIONALE FINO AL 31 LUGLIO MA NON LE MISURE, TORNEREMO ALLA NORMALITA PRIMA
MANGIA SANO, MANGIA ITALIANO, PROPOSTA PRONTA PER PARLAMENTO UE
CORONAVIRUS, ROLFI: ABBATTIAMO INTERESSI BANCARI A IMPRESE AGRICOLE IN TUTTA LA REGIONE
MALTEMPO, CONFAGRICOLTURA: GELATE E NEVICATE, L’AMARA PRIMAVERA DELL’AGRICOLTURA
MIGRANTI, FAI CISL: CON REGOLARIZZAZIONE AVREMMO PIÙ LEGALITÀ E SICUREZZA
GELO, CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: UN DISASTRO DIETRO L’ALTRO, 50-60% AZIENDE DANNEGGIATE SENZA COPERTURA ASSICURATIVA
CORONAVIRUS, PROROGATI PERMESSI LAVORO A STRANIERI. COLDIRETTI: FINO AL 15 GIUGNO
CORONAVIRUS PAN, RIPENSARE MODELLO DISTRIBUTIVO REGIONALE E INVESTIRE SU NUOVE PIATTAFORME E IMPIANTI PER SISTEMA AGROALIMENTARE
DE BONIS, CUNIAL (MISTO): GOVERNO SOSTENGA AGRICOLTORI ITALIANI, PER LA SALUTE DI CITTADINI E DEL NOSTRO PAESE
BELLANOVA A LAMORGESE CATALFO: MAPPATURA FABBISOGNI LAVORO AGRICOLO PER INCROCIARE DOMANDA OFFERTA
COVID19, ROTA (FAI CISL): NESSUN ALIBI SU ATTUAZIONE PROTOCOLLO SICUREZZA
MALTEMPO, E.ROMAGNA: ALTRA DIRA PROVA PER SETTORE ORTOFRUTTA
CORONAVIRUS, FLOROVIVAISMO, ROLFI: SERVE FONDO DI COMPENSAZIONE PER LA MERCE DISTRUTTA
CORONAVIRUS: COLDIRETTI, NON PARALIZZARE FILIERA ITALIANA CIBO DAI TRATTORI ALLE SERRE FINO AGLI IMBALLAGGI ALIMENTI
DPCM, PER GARANTIRE BENI ALIMENTARI SI DOVRA FARE LA FILA IN PREFETTURA. LATTE E BOTTIGLIE ESCLUSE DA LISTA. GOVERNO AL LAVORO
MALTEMPO, CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: ADDIO AD ALBICOCCHE E SUSINE
COPAGRI LOMBARDIA: CORONAVIRUS, SFRUTTARE AUMENTO VENDITE LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE PER COMPENSARE PRODOTTI IN CRISI
CORONAVIRUS, ECCO LA BOZZA DEL NUOVO DECRETO. ANCORA PIU SEVERO E FINO AL 31 LUGLIO
CORONAVIRUS, BERTOLASO POSITIVO: VINCERO’ ANCHE QUESTA BATTAGLIA
CORONAVIRUS, ARCURI: DIPENDERE SEMPRE DI MENO DA IMPORTAZIONI E COMPETIZIONE DEI PAESI E DALLA GUERRA COMMERCIALE IN CUI SIAMO DENTRO
CORONAVIRUS: COLDIRETTI, CACCIA A VITAMINE VOLA ORTOFRUTTA (+16%)
MIPAAF, BELLANOVA A RANA: “SCELTA DI GRANDE UMANITÀ E RESPONSABILITÀ SOCIALE“
CENTINAIO: ANNULLATO IL VINITALY IL 2020 SARÀ L’ANNO DI MILANO WINE WEEK
CORONAVIRUS PIEMONTE, ALLO STUDIO NUOVE MISURE DI CONTENIMENTO. DA ALLEANZA COOPERATIVE 10MILA MASCHERINE
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA: RINVIO VINITALY DECISIONE RESPONSABILE
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA PUGLIA CHIEDE A PARTENARIATO REGIONALE ATTI CONCRETI
DE CASTRO: STRATEGIA PARLAMENTO UE IN AIUTO AD AGROALIMENTARE PER CORONAVIRUS
AGRICOLTURA DOMANI ASSESSORE PAN INCONTRA VERTICI MERCATI ORTOFRUTTICOLI VENETO E GDO SU TUTELA FILIERA ‘MADE IN VENETO’
VINITALY SI FARÀ NEL 2021. GRUPPO VERONAFIERE: NEW DEAL PER AFFRONTARE IL POST EMERGENZA CORONAVIRUS
CENTINAIO: CONTE VENGA IN AULA A SPIEGARE LO STATO DI EMERGENZA E PERCHÉ NON L’HA PORTATO AVANTI. GOVERNO GIÀ PENSA A COME RIFARSI SU AZIENDE
CORONAVIRUS, PROTEZIONE CIVILE: DATI CONFERMANO IL CALO. 602 DECESSI, 408 GUARITI
CORONAVIRUS: COLDIRETTI, CORSIE UE SALVANO 4 MLD DI ORTOFRUTTA
CORONAVIRUS: CIA, SU PORTALE SPESA A DOMICILIO ARRIVANO ANCHE FIORI E PIANTE
CORONAVIRUS, IL VIROLOGO CRISANTI: PROTEZIONE CIVILE FA DISINFORMAZIONE DA 30 GIORNI. IN ITALIA ALMENO 400MILA CASI E NESSUNA STRATEGIA
CORONAVIRUS, PROTEZIONE CIVILE: NESSUNA DISINFORMAZIONE, I NOSTRI DATI COMUNICATI DA REGIONI E MINISTERO SALUTE.
BELLANOVA: RAFFORZARE REDDITO LAVORATORI FILIERA AGROALIMENTARE
CORONAVIRUS, COLDIRETTI: E’ SPESA DI GUERRA, DA +47% LATTE A +50% UOVA. CHIEDIAMO A ISTITUZIONI AIUTO CON PROVVEDIMENTI SEMPLICI E CHIARI PER GARANTIRE BENI NECESSITA
CENTINAIO: ANNULLATO IL VINITALY IL 2020 SARÀ L’ANNO DI MILANO WINE WEEK
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA: RINVIO VINITALY DECISIONE RESPONSABILE
VINITALY SI FARÀ NEL 2021. GRUPPO VERONAFIERE: NEW DEAL PER AFFRONTARE IL POST EMERGENZA CORONAVIRUS
VINO: IL CONSORZIO BRUNELLO DI MONTALCINO È CON VINITALY A GIUGNO
VINITALY CAMBIA DATA. DECISIONE CONCERTATA CON PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DI SETTORE, ZAIA E SINDACO DI VERONA
VERONAFIERE: CONFERMATE SOL&AGRIFOOD ED ENOLITECH CON VINITALY NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020 (19/22)
VERONAFIERE: VINITALY CONFERMA LA DATA NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020
VINO (VINITALY-NOMISMA): MERCATO USA NEL CAOS PER I DAZI. A DICEMBRE PAGA ANCHE L’ITALIA (-7%) PER LA FRANCIA ULTIMO BIMESTRE 2019 A -36% NEI VINI FERMI
A FIERAGRICOLA ASSALZOO CONSEGNA RICONOSCIMENTI MIGLIORI TESI
A FIERAGRICOLA PARLA SVIZZERO IL CONFRONTO EUROPEO DELLA BRUNA ALLA 52ª MOSTRA NAZIONALE DI ANARB VITTORIA AL BERGAMASCO LOCATELLI
A FIERAGRICOLA IL 19° DAIRY OPEN HOLSTEIN SHOW VINCE L’ALLEVAMENTO DI GIUSEPPE QUAINI DI CASTELVERDE
FIERAGRICOLA 2020 CHIUDE CON 132MILA VISITATORI DELEGAZIONI COMMERCIALI DA 30 NAZIONI
FIERAGRICOLA – UOVA, MORETTI (UNAITALIA): TIMBRATURA IN ALLEVAMENTO È IL FUTURO, I SEGNALI DEL MERCATO VANNO IN QUESTA DIREZIONE
FIERAGRICOLA, CLIMA SABATO FOCUS SULGREEN DEAL PER UN’EUROPA A IMPATTO ZERO
A FIERAGRICOLA C’È IL FUTURO, TRA STUDENTI E GIOVANI AGRICOLTORI. L’ABBATE: QUI LE RISPOSTE ALLE GRANDI SFIDE AGRICOLE
BREXIT, A FIERAGRICOLA LA MECCANICA AGRICOLA RIFLETTE SUL FUTURO
LATTE, MERCATO SERENO GRAZIE A CINA, OCEANIA, FRANCIA E GERMANIA
A FIERAGRICOLA INNOVAZIONI SENZA LIMITI DI FANTASIA, PURCHÈ SOSTENIBILI
FIERAGRICOLA, L’ORTO SU MARTE E ALTRE START UP DI SETTORE CON ICE AGENZIA
FIERAGRICOLA, L’ELENCO DEI CONCORSI DAGLI ISTITUTI AGRARI ALLA RAZZA BRUNA
TUTTI I PREMI DI FIERAGRICOLA, TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
CONTO ALLA ROVESCIA PER FIERAGRICOLA TUTTI I RICONOSCIMENTI IN CALENDARIO
UNAITALIA PORTA IL PREMIO AVICOLTORE DELL’ANNO A FIERAGRICOLA 2020
OBIETTIVI GREEN DEAL EUROPEO, STUDIO FIERAGRICOLA-NOMISMA: ITALIA AGRICOLA PROMOSSA SU SICUREZZA ALIMENTARE, BIO, RIDUZIONE SPRECHI E CHIMICA
UN ‘GREEN DEAL’ PER FIERAGRICOLA 2020 SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE. AL CONVEGNO INAUGURALE FOCUS SULL’AGRICOLTURA DI ITALIA E AFRICA
FIERAGRICOLA, L’ABBATE: CONIUGARE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE A QUELLA ECONOMICA. FIERA MOMENTO IMPORTANTE PER DIALOGO IMPRESE. VIDEO
AGROALIMENTARE BIO E BENESSERE NATURALE NASCE L’ALLEANZA INTERNAZIONALE DELLE FIERE B2B
DAZI, MANTOVANI (DIRETTORE GENERALE VERONAFIERE): DIPLOMAZIA SCONGIURI AGGUATO COMMERCIALE, UE DIA SEGUITO A LETTERA BELLANOVA
LE CUN DEI SUINI E DEI CONIGLI IL 30 GENNAIO 2020 A FIERAGRICOLA
FIERE, ROMA E VERONA UNITE PER LA PROMOZIONE DEL COMPARTO EQUESTRE
GRUPPO VERONAFIERE, NASCE LA SOCIETÀ SHENZHEN BAINA INTERNATIONAL EXHIBITIONS PER OPERARE SUL MERCATO CINESE E ASIATICO
VINO E SOSTENIBILITÀ. AGIVI AL WINE2WINE: SERVE DEFINIRE UNO STANDARD NAZIONALE
VINO ED EXPORT, UIV AL WINE2WINE: DIVERSIFICARE GLI SBOCCHI E PROMUOVERE L’ENOTURISMO
VINO: DECIMO RECORD CONSECUTIVO PER EXPORT ITALIA (6,36 MLD DI EURO). MA FRANCIA SUPERA I 10 MLD
WINE2WINE, LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE È IL FOCUS DELL’EDIZIONE 2019
Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.
This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.
Cookie & Privacy Policy
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.