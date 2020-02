CORONAVIRUS, ROLFI: CHI CERCA TROVA. ITALIA NON SI FACCIA MALTRATTARE DA PAESI CON CONTROLLI LONTANI MILLE MIGLIA DAI NOSTRI

"Chi cerca trova. Qui abbiamo cercato applicando il protocollo dell'Oms con l'obiettivo di contenere e tracciare il percorso del virus. Penso che abbiamo fatto l'interesse del pubblico". Così ad AGRICOLAE l'assessore all'Agricoltura della regione Lombardia Fabio Rolfi in merito all'emergenza Coronavirus che ha colpito la regione. "Chiara e inevitabile il rischio di una recessione sia per quanto riguarda l'economia in generale che quella agricola. Occorre quindi sostenere il minor reddito e occorre una grande attività di promozione e di difesa dell'immagine del paese attraverso un grande lavoro diplomatico", prosegue Rolfi. "Non possiamo accettare che l'Italia venga maltrattata da paesi che hanno sistemi di controllo lontani mille miglia da quelli di eccellenza del nostro Paese dal quale, peraltro, hanno avuto in passato solidarietà", aggiunge. "Per questo serve un governo autorevole che sappia farsi rispettare".

Rolfi auspica un lavoro di promozione "sicuramente attraverso l'Ice e gli eventi fieristici che vanno sostenuti perché rischiano di essere danneggiati da questa vicenda", continua ancora l'assessore alla Lombardia. "Dal Vinitaly al Cibus rappresentano grandi momenti di incoming di buyer esteri e di vetrina del made in Italy. Non sarà un anno come gli altri". Ma si tratta, precisa, di un'operazione "che va fatta anche sui mercati esteri, a partire dal sud est asiatico. Vanno presidiati per evitare che i competitor possano sfruttare un'onda negativa in modo speculativo per prendere fette di mercati attualmente in mano all'Italia". Infine conclude: "Occorre precisare che il Coronavirus non c'entra nulla con la qualità, la sicurezza e la garanzia del prodotto agroalimentare italiano".

