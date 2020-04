CORONAVIRUS, ROLFI: PER FORMAGGI BANDO ENTRO TRE SETTIMANE. PRODOTTI ANDRANNO A FAMIGLIE INDIGENTI

"Il bando #iomangiolombardo sarà costruito principalmente sulle Dop di montagna - ha spiegato l'assessore - per sostenere le produzioni di qualità che sono in difficoltà a causa della chiusura dei mercati, compresi ristoranti e agriturismi, della contrazione dei consumi e della difficoltà di accesso alla grande distribuzione se non a condizioni svantaggiose". "Penso - ha continuato - a prodotti come Strachitunt, Taleggio, Formai de Mut, Branzi, Formaggella del luinese, Nostrano Val Trompia, Casera, Bitto, Silter. Ma anche altre denominazioni, come Quartirolo e Salva cremasco, potranno rientrare". "Con un eccesso di offerta, c'è il rischio - ha rimarcato l'assessore - di ricaduta anche sul prezzo del latte pagato agli agricoltori. Vogliamo acquistare direttamente questi prodotti per sottrarre al mercato un po' di quantità e per aiutare le famiglie in difficoltà alle quali doneremo i formaggi, attraverso la rete di associazioni del territorio". "Un modo concreto - ha aggiunto - per essere vicini all'agricoltura di montagna ed evitare il crollo dei prezzi dei formaggi. Tenendo alto, quindi, anche il prezzo del latte".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK