CORONAVIRUS, TARRO: MISURE GOVERNO PRESE IN RITARDO E GIUSTO PER AUMENTARE IL PANICO. NESSUN RISCHIO TRASMISSIONE DA AGROALIMENTARE

“Fermo restando che il problema va visto sempre in ottica europea, ritengo che quelle del governo italiano siano misure decise con una tempistica poco felice: varate in ritardo sull’effettiva convenienza, ma al momento giusto per aumentare stress e panico. Sarebbe stato opportuno per esempio pensare per tempo a un raddoppio dei reparti di terapia intensiva: lo ha fatto la Francia, che pure ha meno casi da gestire. Pensi che negli Stati Uniti, già a partire dal 2 Febbraio scorso, è stata ripristinata la quarantena federale (i quindici giorni di isolamento cautelativo) per coloro che venivano dalla Cina o che avevano avuto rapporti con i cinesi. Questo, naturalmente, non esclude che il Corona virus sarà anche lì, ma credo che la situazione non verrà affrontata nel modo con cui la stiamo affrontando noi”.

Così ad AGRICOLAE Giulio Tarro, già professore di virologia oncologica dell’Università di Napoli e primario emerito dell’Ospedale “D. Cotugno”, in merito alle soluzioni adottate per far fronte all’emergenza Coronavirus.

“La velocità di diffusione del virus porta ad un eccesso contemporaneo della necessità di ricorrere ai respiratori e reparti di terapia intensiva che abbiamo politicamente cancellati prima e non deliberati poi ad inizio dell'epidemia (per esempio come fatto in Francia)” sottolinea Tarro.

“Noi non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo sotto gli occhi l’esperienza cinese, la quale testimonia che su ottantamila casi il 99% delle persone contagiate hanno risolto la malattia e adesso stanno bene. Questo vuol dire che se noi prendiamo il totale dei contagiati rimane l’1% di coloro che, purtroppo, non ce l’hanno fatta. Ovviamente se rapportiamo questi dati a una tipologia di popolazione anziana, come è quella italiana, piena di altre patologie pregresse e acciacchi vari dovuti all’età, la percentuale di chi non ce la fa può aumentare. Ma si tratta di valutazioni che verranno successivamente. Adesso è impossibile farle” precisa il virologo.

Sulle speculazioni delle settimane scorse, riguardo alcuni prodotti alimentari bloccati alle frontiere “bisogna rispondere in maniera netta senza possibili incertezze” dichiara Tarro, smentendo i timori di una trasmissione del Covid-19 tramite il cibo.

“Infatti -chiarisce- il coronavirus è responsabile di una malattia respiratoria, la sindrome acuta con andamento severo, raramente grave, ma non è proprio una infezione che riguarda il tubo digerente, pertanto a livello agroalimentare non bisogna avere alcuna preoccupazione che il coronavirus, il COVID-19, possa contaminare il cibo”.

Perplessità invece sull'utilizzo del Lisozima, l'enzima antivirale sistemico, antibatterico e immunomodulatore, all'interno delle cure per il Coronavirus.

"Ho usato a suo tempo il Lisozima nell'infezione da virus influenzale in colture di membrane corion-allantoidee di embrione di pollo (comunicazione lll Symp. Intern. Lisozima di Fleming, Milano aprile 1964). Ho qualche dubbio sulla sua efficacia per il coronavirus".

