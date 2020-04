CORONAVIRUS, TISO (CONFEURO): SUI CAMPI MANCANO 370MILA LAVORATORI. APRIRE BANDO NAZIONALE DI RECLUTAMENTO PER GARANTIRE FORNITURE ALIMENTARI

“Occorrono al più presto misure straordinarie per garantire le forniture alimentari a tutta la cittadinanza. In Italia mancano all’appello circa 370mila lavoratori stagionali e quasi un milione nell’intera Unione europea. Oltre all’ingente danno economico, l’Italia e l’Europa rischiano di perdere l’autosufficienza alimentare, mentre frutta e verdura marcirebbero sui campi e comincerebbero a scarseggiare sui nostri scaffali. Se non siamo in grado di garantire l'attività agricola, non riusciamo a dare un futuro al paese. La stessa Pac non ha senso se non rispetta questo impegno per il bene di tutti i cittadini comunitari”.

Questo lo scenario che si prospetta per il settore agricolo, avverte ad AGRICOLAE Andrea Michele Tiso, presidente nazionale di Confeuro.

Tra le misure volte a scongiurare la crisi sui campi la più urgente è quella di “un bando nazionale per il reclutamento di lavoratori agricoli” avverte Tiso.

“Un altro importante sostegno può provenire da un impulso all’azione di collocamento ed introduzione nel mondo del lavoro dei percettori del reddito di cittadinanza. La nostra proposta è di investire maggiormente in questo strumento già esistente e darne concreta realizzazione. Sicuramente si riuscirebbe a dare man forte agli agricoltori che in queste settimane non si sono mai fermati.

Uno strumento, il reddito di cittadinanza, che andrebbe implementato ed esteso, senza creare doppioni col reddito di emergenza, così da “riuscire a recuperare anche quelle persone che sono prive di ogni forma di tutela sociale e che oggi alimentano invece il mondo del sommerso” dichiara il presidente di Confeuro.

“L’emergenza sanitaria non si deve trasformare in una crisi alimentare. L’agricoltura pugliese è già in ginocchio, con il 30% degli ortaggi che rischia di andare perduto. Bisogna agire rapidamente”.

Due scenari si aprono al nostro continente “scegliere se condividere il debito pubblico, rilanciando il progetto di Stati uniti d’Europa o chiudersi a riccio, tornando alle logiche di separazione che hanno portato ai conflitti mondiali. Riusciremo a superare la crisi in corso solo se sapremo costruire un’Europa realmente solidale, in grado di valorizzare finalmente il ruolo dell’agricoltura, intesa come bene primario per l’uomo e per la terra” afferma Tiso.

“Al Governo chiediamo maggiore chiarezza e meno burocrazia. Quello che vedo, invece, è un paese soffocato dalle maglie della burocrazia che si muove con i tempi di un pachiderma” sottolinea il presidente.

“Per la Cig, ad esempio, è arrivato il momento di creare un unico strumento per tutte le aziende di qualsiasi settore merceologico. Sicuramente si può differenziare il livello di contribuzione e di prestazioni connesse, ma è indispensabile snellire il sistema. Per la Cig in deroga bisogna attendere l’accordo siglato in ciascuna delle 20 regioni. Ovviamente sono tutti accordi differenti. Per un paese piccolo come il nostro, la delega di funzione alle Regioni e il decentramento amministrativo si sono rivelati un mezzo per moltiplicare gli adempimenti e i cavilli”.

“Inoltre, proprio per ridurre il carico che grava in queste settimane sull’Inps, Confeuro ha proposto che ove sussistano i requisiti, i contributi previsti per i percettori del sussidio di disoccupazione agricola siano erogati insieme all’indennità di disoccupazione, senza dover presentare un’ulteriore domanda. Le associazioni sindacali, gli intermediari come Patronati e Caf e i professionisti inviano milioni di informazioni agli uffici della pubblica amministrazione. E’ arrivato il momento di utilizzare queste informazioni a favore della cittadinanza” afferma Tiso.

La realtà difficile che viviamo in questi giorni può diventare però occasione per “una vera semplificazione burocratica ed amministrativa. Si dovrebbe partire da una vera riforma fiscale, che renda il sistema più semplice e fluido. E’ questo il momento giusto per concepire l’Italia che verrà. Come accade in ogni emergenza, le innovazioni introdotte oggi possono rivelarsi preziose per il futuro.”

