CORONAVIRUS, UILA: CRESCE NUMERO AZIENDE CHE PREMIANO PROPRI DIPENDENTI

“Di particolare importanza, poi, due accordi sindacali che, in questi giorni, hanno dato risposte a quei lavoratori costretti a casa per la riduzione dell’attività produttiva necessaria a garantire le nuove misure di sicurezza” prosegue Mantegazza “Fai-Flai-Uila hanno, infatti, sottoscritto con Granarolo un’intesa per garantire il 100% della retribuzione per chi va in cassa integrazione e con Ferrero un accordo che, nello stabilimento di Alba, riduce del 50% la forza lavoro che potrà usufruire per il 50% di ferie o altre flessibilità e per il 50% di permessi retribuiti a carico dell’azienda”.

