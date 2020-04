CORONAVIRUS VENETO: APERTURE IN SICUREZZA E SUPPORTO AI SETTORI PIU’ IN DIFFICOLTA’. NECESSARIO ACCELERARE PIANO BANDA ULTRALARGA

“Da ultimo chiediamo che possa essere consentito da subito l’esercizio della forma di vendita per asporto nella forma di take away – ha concluso l’assessore regionale allo sviluppo economico ed energia del Veneto - sia per l'attività di ristorazione e pizzerie che di bar pasticcerie e similari consentendo anche nella modalità “drive” o "car delivery" (asporto senza scendere dalla macchina), in quanto la vendita per asporto, al pari della vendita con consegna a domicilio, ad oggi consentita, permette facilmente il rispetto delle misure di sicurezza e, nel contempo, costituisce un aiuto fondamentale a beneficio del settore della ristorazione che, come noto, è uno dei settori più colpiti”.

