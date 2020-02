CORONAVIRUS, PER XI JINPING AGRICOLTURA PRIORITARIA

E’ necessario dare priorità alle questioni riguardanti l'agricoltura, le aree rurali e gli agricoltori e migliorare gli anelli deboli, per dare forte sostegno alla vittoria della guerra per prevenire e controllare l'epidemia di Coronavirus, oltre a raggiungere gli obiettivi e i traguardi fissati per lo sviluppo economico e sociale dell'intero anno. Lo ha sottolineato il presidente cinese Xi Jinping evidenziando come “Più rischi e sfide affrontiamo, più abbiamo bisogno di stabilizzare l'agricoltura e garantire la sicurezza dei cereali e dei principali alimenti non di base”. Xi – riferisce l’agenzia cinese Xinhua - ha inoltre evidenziato l'organizzazione di un'agricoltura primaverile puntuale e tempestiva in uno sforzo a tutto campo per garantire un raccolto di grano estivo eccezionale, implementando al contempo in modo rigoroso le misure di controllo differenziate dell'epidemia in base alle condizioni locali e ai livelli di rischio.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK