CORONAVIRUS, ZAIA: PREOCCUPAZIONI IMPRENDITORI SONO LE NOSTRE. COMPETITORS INTERNAZIONALI NON IGNORINO CHE VIRUS NON È ARRIVATO IN VENETO MA IN UE

“Come abbiamo già chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri in più occasioni – conclude - sono indispensabili più fondi a sostegno delle imprese. Non soltanto: è indispensabile anche una campagna forte e penetrante di promozione internazionale dei nostri territori e di riqualificazione dell’immagine paradossale di quella che oggi viene fatta passare per una regione quasi appestata. Chiediamo misure straordinarie con rapidità e spero che il Consiglio dei Ministri se ne occupi già in questa settimana. Trovo, infatti, allucinante che ci siano paesi europei che mettono in quarantena i Veneti, i Lombardi e gli Emiliano-Romagnoli, quando non hanno regole sanitarie chiare neppure per i loro stessi cittadini. Questo nel momento in cui tutti siamo giustamente preoccupati perché consapevoli che ci troviamo di fronte ad un virus che dalla Cina è arrivato definitivamente non nel Veneto, non nel Nord Italia, non Italia, ma in Europa”.

