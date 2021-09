Corre a doppia cifra export Asiago DOP: + 16,7% primo semestre 2021

Crescita a doppia cifra per l’export del formaggio Asiago DOP nel primo semestre del 2021, con un aumento del 16,7% rispetto allo stesso periodo del 2020. Si rafforza la presenza in Svizzera e Germania, aumenta quella in USA e Canada mentre il Consorzio Tutela Formaggio Asiago annuncia l’avvio della nuova azione di sistema che, per la prima volta, coinvolgerà non solo i soci, ma, anche, i principali esportatori nazionali nella promozione e diffusione dell’Asiago DOP nei mercati esteri.

Ottimo risultato per le vendite di Asiago DOP oltre confine nei primi sei mesi del 2021. L’incremento dei volumi è del 16,7%, con un giugno 2021 che verrà certamente ricordato come il mese-record per l’export della specialità veneto-trentina, grazie ad un aumento del 41%, a conferma del valore strategico delle vendite internazionali per la crescita del comparto lattiero-caseario. Svizzera, Germania, in Europa e USA, Canada e Messico, nel resto del mondo, sono alcuni dei paesi nei quali l’incremento delle esportazioni di Asiago DOP si è fatto in questi sei mesi più marcato. In Europa, la Svizzera continua ad essere il primo mercato, con un significativo +29%, mentre la Germania, con un +13,6%, consolida il suo importante ruolo di secondo paese europeo. Brillante anche l’andamento extraeuropeo, con gli USA che incrementano di quasi il 31% e il Canada del 73%. Caso studio a parte il Messico. Qui, il Consorzio veneto-trentino, dopo aver creato le condizioni per tutelare la denominazione, ha agito sulla leva promozionale e avviato un programma che, anche grazie alla presenza in loco di proprio personale, ha visto, da gennaio a giugno 2021, conquistare un +83% di volumi in più rispetto allo stesso periodo del 2020.

Nei prossimi mesi, il Consorzio di Tutela intende cogliere tutte le opportunità della ripresa con una nuova azione di sistema che punta a consolidare, in particolare, la presenza in Sud America ed Estremo Oriente. “Per la prima volta, avviamo un ambizioso progetto di crescita che coinvolge, oltre ai soci, anche i principali esportatori – afferma Flavio Innocenzi, direttore del Consorzio Tutela Formaggio Asiago. – Oggi i benefici delle dinamiche attivate dal Consorzio, con l’impegno all’apertura di nuovi mercati, le registrazioni di diritti di proprietà intellettuale, la tutela e l’utilizzo di strumenti promozionali europei permettono di garantire una visione ampia delle occasioni di sviluppo e di ragionare su una dimensione di sistema. L’azione del Consorzio in Giappone, ad esempio, ha creato i presupposti per l’apertura di quel mercato e la presenza continuativa del prodotto. Con questo impegno puntiamo ora a realizzare azioni mirate e coordinate destinate ad incrementare in maniera significativa la quota delle esportazioni e a contrastare con i fatti le fake-news dei detrattori delle indicazioni geografiche”.

Il trend a segno più raggiunto da gennaio a giugno 2021 fa ben sperare in un secondo semestre ricco di soddisfazioni per la specialità veneto-trentina che si appresta ad aprire la stagione di promozione all’estero in presenza con la partecipazione ad Anuga, una delle più importanti fiere internazionali del settore food, in programma a Colonia (Germania) dal 9 al 13 ottobre prossimi, presentando agli operatori internazionali la qualità delle apprezzate tipologie di Asiago DOP Fresco e Asiago DOP Stagionato.