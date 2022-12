Manovra, ecco gli emendamenti approvati: Masaf, Agea, lavoro, reddito alimentare e altro ancora. Adesso è corsa contro il tempo

Dopo la nottata ultima che ha impegnato la Commissione Bilancio a votare gli emendamenti del Governo e gli ultimi emendamenti dei relatori, è partita la composizione del maxiemendamento che dovrebbe arrivare all’ aula di Montecitorio domani in tarda mattinata. A quel punto il Governo porrà la questione di fiducia e dopo le 24 ore previste dal regolamento si potrà votare la fiducia al Governo per poi arrivare al voto finale alla Camera in prima lettura per poi passare al Senato. Tutt’altro che una passeggiata perché potrebbe apparire difficile votare ordini del giorno e passare a quello finale del testo nella sola giornata di venerdì. Anche se la maggioranza non presenterà ordini del giorno, quelli dell’opposizione oltre alla presentazione del primo firmatario possono essere illustrati da tutti coloro che lo chiedono per 10 minuti. All’opposizione, sono 69 gli iscritti al gruppo Pd, 52 al M5s, 21 ad Azione-Iv, a questi vanno aggiunte altre componenti del misto. Tra queste, i 12 deputati dell’alleanza Verdi-Sinistra italiana (Avs) e i 3 di +Europa. Sempre nel gruppo misto, figurano 3 deputati delle minoranze linguistiche e altri 3 non iscritti ad alcuna componente. Anche con la disponibilitá di Calenda e Renzi a non fare ostruzionismo è molto difficile chiudere tutto nella giornata di venerdì, dichiarazioni voto sul voto finale incluso. Se così non fosse, prima del 28 il Senato non avrebbe il tempo di ricevere il testo. A questa sono necessari almeno due giorni e senza intoppi di sorta si arriva al 30 dicembre. Data considerata limite perché sarebbe irrispettoso mandare alla firma del Presidente della Repubblica la Legge di Bilancio poche ore prima del messaggio di fine anno al Paese. Al Senato i tempi sono dunque strettissimi anche mettendo in conto un passaggio che non solo non consente interventi, ma anche la presa visione della più importante Legge del Parlamento.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica il fascicolo degli emendamenti approvati in formato PDF e a seguire quelli afferenti al settore agricolo in forma testuale:

EMENDAMENTI APPROVATI

sintesi approvati LdBPdf_221221_195834

Dopo l’articolo 76, aggiungere il seguente:

Art. 76-bis.

(Misure di ristoro per le imprese bufaline colpite dalla tubercolosi e dalla brucellosi)

1. Al fine di ristorare le aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi nel territorio nazionale, e in particolare nella regione Campania, nonché per fare fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per il ristoro delle aziende bufaline, con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2023. Le risorse del Fondo sono destinate a incrementare, fino a un massimo del 10 per cento, i rimborsi per l’abbattimento degli animali effettuati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298, come modificato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 19 agosto 1996, n. 587. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro della salute, sono definite le modalità di attribuzione degli incrementi di cui al secondo periodo, da calcolare sulla base dell’effettiva perdita di produzione delle aziende di cui al primo periodo nell’anno 2022 rispetto alla media degli anni 2020 e 2021.

Conseguentemente il Fondo di cui all’articolo 152, comma 3, è ridotto di 2 milioni di euro per l’anno 2023.

76.06. (Nuova formulazione) Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Cerreto, Cangiano, Santillo, Appendino.

Dopo l’articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.

(Fondo per la cura e il recupero della fauna selvatica)

1. Al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per l’anno 2023.

Conseguentemente il Fondo di cui all’articolo 152, comma 3, è ridotto di 1 milione di euro per l’anno 2023.

77.024. (Nuova formulazione) Bonelli, Evi, Zanella, Grimaldi.

Dopo l’articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Sostegno alle imprese colpite dalla flavescenza dorata della vite)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, finalizzato alla erogazione di contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla medesima malattia epidemica. Il Fondo ha una dotazione di 1,5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse del Fondo sono ripartite tra le regioni, che provvedono all’erogazione dei contributi.

Conseguentemente il Fondo di cui all’articolo 152, comma 3, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno2024.

78.4. (Nuova formulazione) Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Lai, Furfaro.

Dopo l’articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Reddito alimentare)

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare, con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Il Fondo è destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare, quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare, mediante l’erogazione, a soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l’invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso un centro di distribuzione ovvero ricevere presso il proprio domicilio nel caso di soggetti appartenenti a categorie fragili.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 1, la platea dei beneficiari nonché le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

Conseguentemente il Fondo di cui all’articolo 152, comma 3, è ridotto di 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

78.02. (Nuova formulazione) Furfaro, Ciani, Malavasi, Girelli, Stumpo, Lai.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Indennità di amministrazione personale non dirigente)

1. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare all’incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

2. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e delle relative strutture interne, anche connesse con l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di incentivare, potenziare e incrementare le attività e i compiti a esso spettanti, a decorrere dall’anno 2023, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, l'indennità di amministrazione del personale non dirigente del predetto Ministero è incrementata per un importo complessivo di 1 milione di euro annui al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione.

Conseguentemente il Fondo di cui all’articolo 152, comma 3, è ridotto di 3 milioni di euro per l’anno 2023 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

78.014. (Nuova formulazione) Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

Dopo l’articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Potenziamento delle strutture del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

1. Al fine di incentivare, di rafforzare e di incrementare le maggiori attività connesse all’elaborazione e al coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico, a livello nazionale, europeo e internazionale, e per fare fronte altresì alle funzioni di controllo e di ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere dall’anno 2023 il Fondo risorse decentrate di cui agli articoli 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali - triennio 2016-2018 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali - triennio 2019-2021 relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è incrementato di un importo complessivo di 1.830.000 euro annui, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. A decorrere dall’anno 2023, è altresì incrementato di 250.000 euro annui il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale generale contrattualizzato.

Conseguentemente il Fondo di cui all’articolo 152, comma 3, è ridotto di 2.080.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023.

78.027. (Nuova formulazione) Foti.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Integrazione della dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)

1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, della cui pubblicazione è stato dato comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2023, sulla base delle necessità della programmazione.

Conseguentemente, il Fondo di cui all’articolo 152, comma 3, è ridotto di 8 milioni di euro per l’anno 2023.

78.020. Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

Nel capo II del titolo V della parte I, dopo l’articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154)

1. Al fine di intervenire in aiuto delle imprese e delle famiglie colpite da calamità naturali, il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Conseguentemente, il Fondo di cui all’articolo 152, comma 3, è ridotto di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

78.021. (Nuova formulazione) Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

Dopo l’articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis

(Rifinanziamento del Fondo per il funzionamento degli impianti ippici)

1. Al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi, nonché al fine di consentire l’utilizzo delle relative strutture da parte del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le proprie finalità istituzionali, con conseguente ridefinizione degli obblighi in capo alle società di corse, è autorizzata la spesa di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni2023 e 2024.

2. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra gli impianti ippici attivi, con conseguente ridefinizione dei rapporti mediante accordi sostitutivi.

Conseguentemente il Fondo di cui all’articolo 152, comma 3, è ridotto di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

78.022. (Nuova formulazione) Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

(Norme in materia di raccolta di legname depositato)

1. Al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, è consentita agli imprenditori agricoli la raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene.

2. Per il finanziamento di progetti relativi alle attività di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 2 del presente articolo.

Conseguentemente il Fondo di cui all’articolo 152, comma 3, è ridotto di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023.

78.037. (Nuova formulazione) Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Cattoi, Frassini, Gusmeroli, Ottaviani

Dopo l’articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.

(Rifinanziamento del contratto tra il Ministero delle imprese e delmade in Italy e la società Centro di produzione Spa)

1. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di Produzione Spa, stipulato ai sensi dell’articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino all’anno 2025.

2. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa massima di 8 milioni di euro per l’anno 2023.

Conseguentemente il Fondo di cui all’articolo 152, comma 3, èridotto di 8 milioni di euro per il 2023.

*110.040. (Nuova formulazione) Lucaselli

*110.042. (Nuova formulazione) Casu

*110.06. (Nuova formulazione) Schullian

*110.014. (Nuova formulazione) Dara

*110.017. (Nuova formulazione) Giachetti

*110.024. (Nuova formulazione) Foti

*110.032. (Nuova formulazione) Grimaldi

*110.034. (Nuova formulazione) Mollicone

Dopo l’articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.

(Potenziamento del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare)

1. Per le esigenze di potenziamento del contingente di personale dell’Arma dei carabinieri per la tutela agroalimentare, all’articolo 828-bis del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all’alinea, le parole: «50 unità» sono sostituite dalle seguenti: «170 unità»;

2) alla lettera g), le parole: «ispettori: 34» sono sostituite dalle seguenti: «ispettori: 110»;

3) alla lettera i), le parole: «appuntati e carabinieri: 16» sono sostituite dalle seguenti: «appuntati e carabinieri: 60»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono a carico del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all’accasermamento, al casermaggio e al vestiario».

2. Per le finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’articolo 703 del codice dell’ordinamento militare, di cui al citato decreto legislativo n. 66 del 2010, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 120 unità, a decorrere dal 1° settembre 2023, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, secondo la seguente ripartizione:

a) ruolo ispettori: 76 unità;

b) ruolo appuntati e carabinieri: 44 unità.

Conseguentemente il fondo di cui all’articolo 152, comma 3, è ridotto di 841.650 euro per l’anno 2023, 4.612.180 euro per l’anno 2024, 5.582.416 euro per l’anno 2025, 6.135.205 euro per l’anno 2026, 6.359.053 euro per l’anno 2027, 6.615.027 euro per l’anno 2028, 6.679.282 euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032 e 6.731.167 euro per l’anno 2033 e di 6.731.167 euro annui a decorrere dal 2034.

Conseguentemente, per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo pari a euro 324.000 per l’anno 2023 e a euro 84.000 annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 152, comma 3.

114.010. (Nuova formulazione) Angelo Rossi, Foti, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia.

Dopo l'articolo 143, aggiungere il seguente:

Art. 143-bis.

(Proroga occupazione del suolo pubblico per il settore della ristorazione)

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

143.05. Zucconi, Caramanna, Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia, Barelli, D’Attis.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all’ultimo periodo del comma 20 dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è incrementata di 7 milioni di euro per l'anno 2023 e di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2023 e di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

144.1. (Nuova formulazione) Frassini, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Cecchetti, Iezzi, Formentini, Zoffili, Dara, Toccalini.

z) Dopo l’articolo 78, inserire i seguenti:

Art. 78-bis.

(Assunzioni per il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

1. Per le esigenze dell’attività di contrasto alle pratiche commerciali sleali nell’ambito della filiera agroalimentare e di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy svolte dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il medesimo Ministero è autorizzato ad assumere un contingente di 300 unità di personale da inquadrare nell’Area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con incremento di 263 posti corrispondenti della dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l’avvalimento della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le assunzioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10.152.000 euro per l’anno 2023 e di 13.536.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024. Per le finalità di cui al presente comma è inoltre autorizzata, per l’anno 2023, la spesa di 1.954.000 euro, di cui 600.000 euro per la gestione delle procedure concorsuali e 1.354.000 euro per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall’assunzione del contingente di personale previsto dal medesimocomma. È altresì autorizzata la spesa di 675.000 euro per l’anno 2023 e di 900.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario e la spesa di 136.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024per le medesime spese di funzionamento.

Art. 78-ter.

(Istituzione dell’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura)

1. Al fine di evitare recuperi finanziari da parte dell’Unione europea sugli aiuti erogati in attuazione del piano strategico della politica agricola comune (PAC) 2023/2027 e in esecuzione dell’articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, è istituita, presso il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC.

2. L’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC si articola in due uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Gli uffici di cui al comma 2 hanno le seguenti denominazioni e a essi sono attribuiti i seguenti compiti:

a) l’Ufficio per il coordinamento della programmazione e della gestione degli interventi assicura il coordinamento tra le autorità di gestione regionali e gli organismi intermedi di cui all’articolo 3, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115;

b) l’Ufficio per il coordinamento del monitoraggio e della valutazione assicura il supporto al comitato di monitoraggio di cui all’articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115.

4. Per il funzionamento dell’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e il potenziamento delle direzioni generali del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024, è autorizzato a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale, di cui 40 unità da inquadrare nell’Area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell’Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro2019-2021 – Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l’avvalimento della Commissione RIPAM di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubbliche o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma e del comma 2 è autorizzata la spesa di 2.293.000 euro per l’anno 2023 e di 2.475.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono istituiti presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi, quale ufficio di livello dirigenziale generale, e, nell’ambito della Direzione Organismo di coordinamento, un ufficio di livello dirigenziale non generale con funzioni di supporto all’esercizio delle attività per la presentazione della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione del piano strategico della PAC, di cui all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e all’articolo 134 del citato regolamento (UE) 2021/2115.

6. La Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell’AGEA è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, preposti alla strategia evolutiva del sistema informativo agricolo nazionale, alla valorizzazione del patrimonio informativo per l’attuazione e il monitoraggio del piano strategico della PAC e alla sicurezza dei sistemi informativi, certificata in conformità con lo standard internazionale ISO 27001. L’AGEA, con successiva modifica dello statuto e del regolamento di organizzazione, provvede all’adeguamento della propria struttura organizzativa e dei propri uffici, nell’ambito delle strutturecomplessivamente esistenti.

7. Per la copertura degli uffici dirigenziali di cui ai commi 5 e 6, anche mediante l’espletamento di concorsi pubblici, è autorizzata la spesa di 862.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023 e, conseguentemente, la vigente dotazione organica dell’AGEA è incrementata di 2 posizioni dirigenziali, di cui 1 di prima fascia. Per le stesse finalità di cui ai predetti commi 5 e 6, l’AGEA è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024, ad assumere, con contratto lavoro a tempo di indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 –Comparto Funzioni centrali, mediante l’espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per l’attuazione del secondo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 1.762.000 euro per l’anno 2023 e di 1.922.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024.

8. L’autorizzazione ad assumere per il biennio 2021-2022, concessa dall’articolo 1, comma 908, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è estesa all’anno 2023.

aa) All’articolo 97, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n.147, le parole: «al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 2027».

bb) All’articolo 101, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-quater. Al fine di perseguire l’armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall’anno 2023, al personale dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essa applicabile può essere riconosciuta l’indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell’università e della ricercaappartenente alle Aree corrispondenti, come rideterminate in base ai criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali.

3-quinquies. Per lo stesso personale e con la stessa decorrenza di cui al comma 3-quater il differenziale stipendiale previsto dall’articolo 52, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali può essere rideterminato considerando nel calcolo l’indennità di amministrazione del personale del Ministero dell’università e della ricerca appartenente alle aree, nelle misure previste alla data del 31 ottobre 2022.

3-sexies. Per le stesse finalità di cui al comma 3-quater, a decorrere dall’anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca possono essere incrementati di 16.683 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 19.777 euro per il personale dirigenziale di livello non generale.

3-septies. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, pari a 107.782 euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede, quanto a 53.891 euro annui a decorrere dall’anno 2023, a carico del bilancio dell’Agenzianazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e, quanto a 53.891 euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 152, comma 4.

Dopo l’articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis

(Dotazione per l’attività di ordine tecnico operativo di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

La dotazione del “Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” di cui al capitolo di parte corrente 2330 programma 01 è incrementata di 9 milioni di euro per l’anno 2023, di 12 milioni di euro per l’anno 2024 e di 11,6 milioni di euro per l’anno 2025, al fine di consentire l’attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 152, comma 3, della presente legge.

0.58.01000.87. I Relatori

All’emendamento 58.01000 del Governo sopprimere la lettera g).

0.58.01000.81. I Relatori

All’emendamento 58.01000 del Governo sopprimere la lettera i).

0.58.01000.82. I Relatori

All’emendamento 58.01000 del Governo sopprimere la lettera s), limitatamente al capoverso Art. 118-ter.

0.58.01000.83. I Relatori

All’emendamento 58.01000 del Governo sopprimere la lettera t).

0.58.01000.84. I Relatori

Art. 74-quater.

(Misure a sostegno del credito alle esportazioni)

1. All’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi» sono sostituite dalle seguenti: «in linea con le migliori pratiche di mercato»;

b) le parole: «approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti:«trasmessa, per informativa, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, unitamente al Piano strategico annuale e al piano previsionale dei fabbisogni finanziari, ai sensi dell’articolo 17».

2. Per l’anno 2023, nelle more della definizione ed approvazione della nuova metodologia di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, considerato l’attuale contesto di volatilità dei tassi di interesse, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, può implementare strategie flessibili di copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio che, in linea con le migliori pratiche di mercato e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, assicurino la continuità operativa e la sostenibilità del fondo di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

f)​dopo l’articolo 78 è inserito il seguente:

Art. 78-bis.

(Efficientamento degli organismi e delle attività in ambito agricolo. Rifinanziamento del fondo Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

1. Al fine di razionalizzare la spesa, semplificare gli adempimenti eincrementare l’efficienza nell’erogazione delle misure di sostegno finanziario da parte del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e degli enti dallo stesso controllati o vigilati, il Ministro del medesimo Ministero provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il suddetto Ministero e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati, alla revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione, in ogni caso eliminando ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altroemolumento comunque denominato per i componenti, con facoltà di modificarne altresì la composizione, di trasformarne le finalità ele funzioni, di istituire nuovi organismi con apposita missione, di accorpare ovvero sopprimere quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell’azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie e, quanto agli organi degli enti, di revocare eventualmente gli incarichi conferiti. All’attuazione della presente disposizione il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica e nei limiti delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si provvede alla ricognizione, alla razionalizzazione e alla semplificazione degli adempimenti previsti per gli operatori del settore e all’incremento dell’efficienza delle connesse attività amministrative, anche attraverso il collegamento delle banche di dati, dei registri e deglielenchi esistenti, al fine di conseguire più efficienti modalità di controllo, di rendicontazione e di gestione delle erogazioni in agricoltura, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

3. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura continua a provvedere senza soluzione di continuità alle erogazioni delle risorse di cui all’articolo 226 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili fino alla data determinata con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

4. Per le attività di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999,n. 499, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

g)​all’articolo 79 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) alla lettera b):

1) al capoverso comma 6-bis, primo periodo, dopo le parole: «anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali» sono inserite le seguenti: «e a quanto previsto dall’articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016»;

2) al capoverso comma 6-ter, primo periodo, dopo le parole: «presente articolo» sono inserite le seguenti: «, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,» e le parole: « di lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, anche tramite accordi quadro di cui all’articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, siano stati pubblicati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all’articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022»;

b) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) al comma 8, le parole: «già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con termine finale di presentazione dell’offerta entro il 31 dicembre 2021»;

b-ter) al comma 12, secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

b-quater) al comma 13, le parole: «del biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «del triennio 2022-2024».

h)​all’articolo 80 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il rendimento rispetto ai criteri costi-efficacia e costi-benefìci, misurato secondo le tecniche valutative richieste per ciascuna tipologia di opera, tenuto conto degli standard internazionali riconosciuti, laddove rilevanti»;

b) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione e, sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti» con le seguenti: «per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione o sulla base dei dati risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti».

All'articolo 64, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è soppressa;

b) alla lettera d), il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) alla lettera b), le parole: «, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli» sono soppresse.

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 64 è aggiunto il seguente:

Art. 64-bis.

(Ulteriori disposizioni per il contratto per l'impiego occasionale della manodopera in agricoltura)

1. Al fine di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura assicurando ai lavoratori le tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato, si applicano per il biennio 2023-2024 le disposizioni dei commi da 2 a 12. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16, le parole: «, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» sono soppresse;

b) al comma 17, primo periodo, lettera d), le parole: «di imprenditore agricolo,» e le parole: «, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma» sono soppresse;

c) al comma 20, le parole: «; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16» e le parole: «, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8» sono soppresse.

2. Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto ai sensi dei commi da 1 a 12, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali:

a) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o dell’indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;

b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;

c) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;

d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

3. Il datore di lavoro, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente Centro per l'impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nella comunicazione i quarantacinque giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi.

5. L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavorostipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6. Il prestatore agricolo di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provincialidi lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro, con le modalità previste dall'articolo 1, commi da 910 a 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

7. Per il lavoratore il compenso erogato nei termini di cui al comma 6 è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di quarantacinquegiornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.

8. L'iscrizione dei lavoratori di cui al presente articolo nel libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su basesettimanale, quindicinale o mensile, con le modalità di cui al comma 6 del presente articolo.

9. L'informativa al lavoratore di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, si intende soddisfatta nei confronti dei lavoratori di cui ai commi da 1 a 12 del presente articolo con la consegna di copia della comunicazione di assunzione di cui al comma 4.

10. Il datore di lavoro effettua all'Istituto nazionale della previdenza sociale il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l’aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, d’intesa tra loro.

11. Al fine di verificare, mediante apposita banca di dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo determinato di cui al presente articolo, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico, l'Istituto nazionale della previdenza sociale stipula apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

12. In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 2, il rapporto di lavoro di cui al presente articolo si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 2 da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resadal lavoratore ai sensi del comma 3. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.