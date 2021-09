Corte dei Conti Ue punta il dito su riso, frutta e vedura: la Pac ‘generosa’ per agricoltori anche dove c’è stress idrico

Le politiche dell'UE non sono in grado di garantire che gli agricoltori utilizzino l'acqua in modo sostenibile.

E' il dato che emerge dal rapporto speciale pubblicato il 28 settembre dalla Corte dei conti europea (CCE). L'impatto dell'agricoltura sulle risorse idriche è importante e innegabile. Ma gli agricoltori beneficiano di troppe esenzioni dalla politica idrica dell'UE che ostacolano gli sforzi per garantire un uso corretto dell'acqua.

Inoltre, la politica agricola dell'UE promuove e troppo spesso sostiene un uso maggiore piuttosto che più efficiente dell'acqua.

Gli agricoltori sono grandi consumatori di acqua dolce: l'agricoltura rappresenta un quarto di tutta l'estrazione di acqua nell'UE. L'attività agricola influisce sia sulla qualità dell'acqua (per esempio l'inquinamento da fertilizzanti o pesticidi) che sulla quantità dell'acqua. L'attuale approccio dell'UE alla gestione dell'acqua risale alla direttiva quadro sulle acque (WFD) del 2000, che ha introdotto politiche relative all'uso sostenibile dell'acqua. Ha fissato l'obiettivo di raggiungere un buono stato quantitativo per tutti i corpi idrici dell'UE. Anche la politica agricola comune (PAC) gioca un ruolo importante nella sostenibilità dell'acqua. Offre strumenti che possono aiutare a ridurre le pressioni sulle risorse idriche, come il collegamento dei pagamenti a pratiche più verdi e il finanziamento di infrastrutture di irrigazione più efficienti.

"L'acqua è una risorsa limitata e il futuro dell'agricoltura dell'UE dipende in gran parte da come gli agricoltori la utilizzano in modo efficiente e sostenibile" ha detto Joëlle Elvinger, il membro della Corte dei conti europea responsabile del rapporto. "Finora, però, le politiche dell'UE non hanno aiutato abbastanza a ridurre l'impatto dell'agricoltura sulle risorse idriche".

La WFD fornisce salvaguardie contro l'uso insostenibile dell'acqua. Ma gli Stati membri concedono numerose esenzioni all'agricoltura, permettendo l'estrazione dell'acqua. I revisori hanno scoperto che queste esenzioni sono concesse generosamente agli agricoltori, anche nelle regioni colpite da stress idrico.

Allo stesso tempo, alcune autorità nazionali applicano raramente sanzioni all'uso illegale dell'acqua che scoprono. La WFD richiede anche agli Stati membri di abbracciare il principio "chi inquina paga". Ma l'acqua rimane più economica quando viene usata per l'agricoltura, e molti Stati membri non recuperano ancora il costo dei servizi idrici in agricoltura come fanno in altri settori. Gli agricoltori spesso non vengono fatturati per il volume effettivo di acqua che usano, sottolineano i revisori.

Nell'ambito della PAC, gli aiuti dell'UE agli agricoltori non sono per lo più subordinati al rispetto di obblighi che incoraggiano un uso efficiente dell'acqua.

Alcuni pagamenti sostengono colture ad alta intensità d'acqua, come riso, noci, frutta e verdura, senza restrizioni geografiche, cioè anche in aree con stress idrico.

E il meccanismo di condizionalità della PAC (cioè i pagamenti condizionati a certi obblighi ambientali) non ha quasi nessun effetto, notano i revisori. I requisiti non si applicano a tutti gli agricoltori e, in ogni caso, gli Stati membri non effettuano abbastanza controlli e verifiche adeguate per scoraggiare davvero l'uso insostenibile dell'acqua.

Oltre ai pagamenti diretti, la PAC finanzia anche investimenti da parte degli agricoltori o pratiche agricole come le misure di ritenzione dell'acqua. Queste possono avere un impatto positivo sull'uso dell'acqua. Ma gli agricoltori raramente approfittano di questa opportunità e i programmi di sviluppo rurale raramente sostengono le infrastrutture per il riutilizzo dell'acqua. La modernizzazione dei sistemi d'irrigazione esistenti, inoltre, non sempre comporta un risparmio d'acqua, poiché l'acqua risparmiata può essere reindirizzata verso colture a maggiore intensità d'acqua o verso l'irrigazione di un'area più ampia. Allo stesso modo, l'installazione di nuove infrastrutture che estendono l'area irrigata può aumentare la pressione sulle risorse di acqua dolce. Nel complesso, l'UE ha certamente finanziato aziende e progetti che minano l'uso sostenibile dell'acqua, dicono gli auditor.



Informazioni di base



Relazione speciale 20/2021: "Uso sostenibile dell'acqua in agricoltura: I fondi della PAC hanno maggiori probabilità di promuovere un uso maggiore piuttosto che più efficiente dell'acqua" è disponibile sul sito web della CCE (eca.europa.eu) in 23 lingue dell'UE.

Su argomenti correlati, la CCE ha recentemente pubblicato rapporti su agricoltura e cambiamento climatico, biodiversità sui terreni agricoli, uso di pesticidi e principio "chi inquina paga". All'inizio di ottobre, pubblicherà anche un rapporto sulla biodiversità nelle foreste dell'UE.

La CCE presenta i suoi rapporti speciali al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE, così come ad altre parti interessate come i parlamenti nazionali, le parti interessate dell'industria e i rappresentanti della società civile. La maggior parte delle raccomandazioni fatte nei rapporti sono messe in pratica.