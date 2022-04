Cosmoprof Bologna, Made in Italy della cosmetica al terzo posto nel mondo dopo vino e moda

Prosegue Cosmoprof Bologna, la fiera della cosmetica all’insegna della naturalità, della sostenibiltà e dell’ economia circolare.

Nel panorama manifatturiero l’industria cosmetica esercita un forte richiamo sui mercati internazionali collocandosi dopo vino e moda per i valori del saldo commerciale. Da i dati forniti dalla Fondazione Biohabitat il settore ha chiuso il 2021 con un fatturato di 11,7 miliardi di euro, un dato in crescita del 10,4% rispetto al 2020. Si tratta di un trend spinto dalla domanda estera con l’export salito del 14% per un valore di 4,7 miliardi. Siamo riconosciuti alivello mondiale per la qualità del prodotto in sé ma anche per lo studio del design e del packaging volti alla sostenibilità e ai trend del momento. Sempre più forte la componente naturale che sta avanzando rispetto alla chimica di sintesi. Questo ingenera interconnessione con filiere agricole che in modo innovativo si stanno affacciando su un fronte economico inedito. In sintonia con un consumatore che chiede rispetto per l’ambiente e naturalità, la cosmetica da alcuni anni ha intrapreso la via della naturalità compiendo ogni anno un passo in avanti.