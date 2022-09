Costi, Patuanelli: energia ha totalmente eroso marginalità in agricoltura, non conviene raccogliere prodotti dai campi

"La situazione è così drammatica che in Puglia i produttori di uva da tavola mi hanno mostrato bollette più che triplicate. Abbiamo sempre avuto un problema di marginalità in agricoltura e questa è totalmente erosa, tanto che conviene lasciare i prodotti in campo piuttosto che raccoglierli. Dobbiamo dare sostegno a queste imprese".

Così Stefano Patuanelli, Ministro dell'agricoltura, nel suo intervento a Ominibus, trasmissione di approfondimento di La7.

"L'Italia è un paese di trasformazione e tutte le filiere sono in difficoltà. In agroalimentare in particolare il florovivaismo, la conservazione di frutta e verdura, ma non c'è azienda che non sia intaccata in modo profondo dai problemi energetici, l'intervento del governo deve essere profondo e serve un nuovo Recovery Fund", prosegue il Ministro.

"Fino a qualche settimana fa all'interno delle filiere si riusciva a scaricare il prezzo dei costi, ma oggi non è più possibile, perché il costo del prodotto non può essere aumentato ulteriormente. In emergenza si può lavorare. Entro il fine settimana ci sarà un nuovo decreto aiuti da approvare al Consiglio dei ministri. Si può intervenire, ma in questo momento il tema vero è: che intenzioni ha l'Europa? Siamo tornati agli egoismi o all'approccio al Covid? O cambiamo atteggiamento e utilizziamo strumenti diversi o dobbiamo intervenire", conclude Patuanelli.