COVID-19, AUMENTA IN AZIENDE MACELLAZIONE, NUOVI CASI IN FRANCIA. ECCO PERCHE’

In Francia, dal 10 maggio sono stati identificati tre focolai di infezioni da Covid-19 presso luoghi di macellazione della carne in Vandea (20 casi), Côtes-d'Armor (69 casi) e Loiret (34 casi). In precedenza, il fenomeno - riporta Le Figaro - era stato descritto negli Stati Uniti, dove ha assunto dimensioni catastrofiche: quasi la metà dei cluster di coronavirus sono collegati a impianti di lavorazione della carne.

Anche il Canada e la Germania sono paesi gravemente colpiti. Le ragioni dell'elevato rischio di diffusione in questo settore sono ancora incerte. Ma una cosa è certa, assicura Gilles Salvat, vicedirettore generale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria (Anses): "Il virus è stato introdotto da una persona infetta, non da un animale. Tutti gli esperimenti su animali destinati al consumo mostrano che non sono sensibili a SarsCov-2".

Anche se l'attenzione generale si è concentrata sugli assistenti o sui cassieri piuttosto che sui dipendenti dei macelli, l'industria non ha cessato le operazioni durante il contenimento. Le indagini dell'ispettorato del lavoro verificheranno le condizioni di tutela dei lavoratori negli stabilimenti interessati. In questi impianti con vincoli molto specifici, non possiamo limitarci a offrire semplicemente maschere e gel idroalcolico", insiste Quentin Durand-Moreau, professore assistente di medicina del lavoro all'Università di Alberta (Canada). Abbiamo bisogno di una valutazione globale dei rischi seguita da piani di prevenzione contenenti misure collettive".

La filiera, nota per la durezza delle sue condizioni di lavoro, accumula fattori di rischio. Prima di tutto il freddo: si lavora tra i 4 e gli 8'C nei locali in cui le carcasse vengono sezionate. Poi l'umidità che, rilasciata dalla carne e dalla respirazione stessa dei lavoratori, è onnipresente. Le officine vengono regolarmente lavate con acqua. "Questa atmosfera fredda e umida favorisce la sopravvivenza del virus, che si trova in un altro contesto ambientale piuttosto fragile", dice Gilles Salvat. Anche l'acciaio inossidabile e le superfici in acciaio gli conferiscono indubbiamente un ambiente favorevole. Anche se si suppone che girino a bassa velocità per evitare la contaminazione dell'aria, possono essere coinvolti sistemi di ventilazione. Così come le correnti d'aria generate dall'apertura regolare delle porte attraverso le quali entra la "materia prima".

"Questa ipotesi deve essere verificata a livello locale in ogni azienda", dice D' Durand-Moreau. I dati preliminari hanno dimostrato che le particelle virali possono rimanere nell'aria, a distanza da una persona infetta, senza che si sappia se il virus rimane vivo e infetta in questo caso. Le maschere sono difficili da indossare Nella fabbrica stessa, l'organizzazione del lavoro comporta un alto grado di promiscuità tra i dipendenti, che può favorire la contaminazione. La distanza fisica è difficile da rispettare, mentre è necessario farsi sentire per comunicare, per ragioni di sicurezza, nonostante il rumore. Le maschere sono difficili da portare, e devono essere cambiate più spesso a causa dell'umidità e dell'intenso sforzo fisico. +

"Negli Stati Uniti e in Canada, questi posti di lavoro sono spesso occupati da forza lavoro rappresentata da immigrati, con meno accesso alle raccomandazioni delle autorità sanitarie e più vulnerabili alle pressioni del datore di lavoro per continuare a lavorare nonostante la malattia", dice il medico del lavoro. In Francia, circa 80.000 dipendenti sono esposti a questi rischi nei macelli e negli impianti - secondo un rapporto della commissione d'inchiesta dell'Assemblea Nazionale - sono più frequentemente e più gravemente vittime di incidenti sul lavoro rispetto alla media.

