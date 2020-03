COVID-19, BELLANOVA: NO A PRATICHE SLEALI, MINISTERO IN CAMPO

“Già nel Dl del 2 marzo”, sottolinea Bellanova, “abbiamo previsto multe da 15 a 60mila euro per chiunque metta in atto pratiche sleali tra acquirenti e fornitori, colpendo il made in Italy e dannegiando la nostra reputazione. Soprattutto in questo momento chi mette in campo concorrenza e pratiche sleali fa un danno enorme al Paese e ai cittadini. Non possiamo consentirlo in alcun modo”.

