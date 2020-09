Covid 19, Confcooperative Consumo Utenza ‘Fisco più leggero su premi produttività e risultato durante il lockdown’

In particolare, Confcooperative Consumo Utenza propone per il periodo interessato dall’emergenza, una forma di tassazione agevolata al 10% dei premi aggiuntivi con causale COVID-19 nonché degli straordinari (aggiuntiva e simile solo per l’entità dell’aliquota a quella già in vigore per i premi erogati in applicazione di accordi di secondo livello); nonché, relativamente ai soli premi di risultato erogati a tale titolo, una forma di decontribuzione (riduzione del 20% per quota datore di lavoro e azzeramento a per quota lavoratore) senza che la stessa vada a danno delle future prestazioni pensionistiche.

