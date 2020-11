Covid, Agostinelli: con decreto Ristori sosteniamo la filiera agricola

“Aiutare e sostenere la filiera agricola diventa essenziale in questa fase delicata per il nostro Paese. Con il ristori bis vogliamo essere al fianco delle imprese agricole, di tutte quelle lavoratrici e lavoratori che risentono del rallentamento di questa filiera vitale”. Lo afferma la senatrice Donatella Agostinelli. “Il provvedimento riguarda la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta: 20 milioni di euro è la misura dell’intervento per la mancata raccolta. Con la chiusura delle attività di ristorazione non potevamo inoltre non pensare a tutte le conseguenze che si ripercuotono sulla filiera agroalimentare. Abbattere il costo del lavoro - continua Agostinelli - era una misura primaria e l’abbiamo fatto estendendo fino a fine anno l’esonero del versamento dei contributi previdenziali delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, includendo le aziende produttrici di vino e birra che operano su tutto il territorio nazionale. Buona notizia - conclude Agostinelli - riguarda anche l’ok agli acquisti di cibo per gli indigenti attraverso un programma di distribuzione di derrate alimentari: il provvedimento nasce dall’ascolto con le organizzazioni caritative che hanno purtroppo rilevato in questo periodo una crescita di nuove povertà”

