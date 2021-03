Covid, Alleanza Cooperative Servizi per l’infanzia: scongiurare chiusure indiscriminate perché preziosi nella conciliazione vita lavoro

“A questo proposito l’Alleanza delle Cooperative, che rappresenta una percentuale qualificata di oltre il 40% di gestori di servizi per l’infanzia, ha richiesto di poter incontrare urgentemente il Ministro Bianchi. L’incontro, che si svolgerà la settimana prossima, permetterà di rappresentare la complessità delle situazioni in cui opera e , al contempo, sarà l’occasione per proporre modalità possibili per mantenere attivi i servizi nella pandemia, rimodularli in accordo con la PA in attuazione dell’art. 48 del d.l. 18/2020 (“Cura Italia”) laddove siano state disposte le chiusure e rilanciarli nella ripresa – conclude la nota – anche a fronte della auspicabile ed in via di programmazione nuova fase di intensa campagna vaccinale”.

