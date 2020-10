Covid, bambini Medie tutti accalcati. Ristoranti chiudono ma scuole no. Attrito nel governo e le mamme scrivono ad Azzolina: amarezza La lettera

Attrito all'interno del governo nella giornata di ieri 27 ottobre - da quanto apprende AGRICOLAE - per la didattica in presenza nelle scuole medie. E le mamme scrivono direttamente alla ministra Azzolina.

"Possibile che la burocrazia ed i procedimenti di nomina stiano paralizzando la scuola? Possibile che in casi di emergenza non si possa ricorrere a procedure alternative ed altrettanto lecite? Possibile che oltre a banchi e mascherine, non si riesca a dotare la scuola di adeguati supporti telematici che consentano agli istituti di essere operativi ed efficienti e di attivare una DDI che a nostro avviso deve essere attivata anche per quei soggetti che hanno personalmente o in famiglia situazioni di vulnerabilità?" sono solo alcune delle domande poste dai genitori. E ancora: "

I ristoranti chiudono. Non possono avere tavoli da più di quattro persone e dalle 18 neppure più quelli. Ma le scuole si. I ragazzi delle medie si accalcano, stanno vicini tra di loro, si contagiano. Anche perché - nonostante le premure e la responsabilità che possono dimostrare - restano sempre ragazzi di 11-13 anni.

E rischiano di divenire veicoli di trasmissione per i genitori, per i nonni.

Nelle scuole romane la situazione è uguale dappertutto: frotte di bambini uno a un palmo di naso dall'altro.

Una situazione di 'stress' che si ripercuoto all'interno del governo e amplificata a causa delle limitazioni imposte ad alcune attività, oltre ai ristoranti, come quelle delle palestre che si erano adeguate alle norme dettate dal ministro dello Sport Spadafora appena un giorno prima del trentesimo Dpcm.

I dipendenti della Pubblica amministrazione sono infatti in smart working, 'fortemente raccomandato' anche a quelli di aziende private mentre i ragazzi di 11-13 anni devono andare a scuola in presenza.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la lettera in PDF e a seguire in forma testuale:

LETTERA GENITORI AD AZZOLINA

Le scriviamo a nome della classe II D della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo --- di Roma.

La nostra classe è stata sottoposta a quarantena dal 3 al 15 ottobre per disposizioni ASL dettate da un caso di positività nella classe e, malgrado le nostre richieste di garantire un minimo di continuità mediante la DDI – Didattica Digitale Integrata, la scuola purtroppo ha dovuto lasciare i nostri ragazzi “congelati” a casa, non potendo andare in deroga alle direttive ministeriali.

Attualmente dal 19 ottobre è entrata in quarantena la 3C e dal 23 ottobre la 3A, classi che hanno alcuni professori in comune alla nostra, per cui da questa settimana nella nostra classe le supplenze sono garantite da un insegnante di sostegno.

Alla luce di quanto sopra ed in considerazione dell’attuale andamento in salita della pandemia nella nostra regione, con la presente siamo a chiedere l’intervento della Regione Lazio al fine di supportare la Presidenza dell’Istituto ----- ad accogliere la nostra richiesta di DDI, così da evitare ulteriori contagi fra alunni/docenti e garantire al contempo la continuità nel programma scolastico.

A fronte di queste problematiche ci chiediamo:

• perché il nostro istituto non sia ad oggi abilitato a procedere all’attivazione della DDI, al fine di dare la possibilità a tutti gli alunni di frequentare le lezioni (vedi “Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata”, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020) sia in caso di un'intera classe, sia di un numero minimo di “x” bambini posti in isolamento a seguito della procedura ASL o in via preventiva o in attesa dell'esito di un tampone, (vedi Circolare del Ministero della Salute Prot.0032850 del 12/10/2020 e Circolare n.68 - A.S. 2020/2021 IC --- ) qualora trattasi per tutti i casi sopra descritti di bambini “asintomatici”, in grado quindi di studiare e/o seguire una lezione;

• perché ad oggi non sia consentito ai professori in quarantena cautelativa e quindi in presumibile stato di benessere di svolgere regolarmente lezione, sempre tramite DDI. Questo inoltre consentirebbe di ridurre il problema delle supplenze anche per periodi brevi.

• se sia opportuno procedere secondo gli schemi, invece di andare in deroga rispetto a procedure e criteri prestabiliti, al fine di ovviare la carenza di personale, ci riferiamo alla possibilità da parte della scuole di nominare in autonomia professori anche attingendo da subito dalla lista delle messe a disposizione;

Possibile che la burocrazia ed i procedimenti di nomina stiano paralizzando la scuola? Possibile che in casi di emergenza non si possa ricorrere a procedure alternative ed altrettanto lecite? Possibile che oltre a banchi e mascherine, non si riesca a dotare la scuola di adeguati supporti telematici che consentano agli istituti di essere operativi ed efficienti e di attivare una DDI che a nostro avviso deve essere attivata anche per quei soggetti che hanno personalmente o in famiglia situazioni di vulnerabilità?

Da parte di noi genitori c’è il massimo rispetto e riconoscimento per quanto si sta facendo, ma c’è anche l’amarezza nel constatare che malgrado tutto ci si trovi completamente in balia di eventi, che a nostro avviso in questo anno, erano assolutamente prevedibili.

Ci rivolgiamo pertanto alla vostra competenza e umanità, al fine di conseguire quanto prima un piano di rientro su quanto ad oggi non regolarizzato.