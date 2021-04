Covid, Centinaio: Bene svolta su riaperture, per ristorazione boccata d’ossigeno

“Bene la linea del presidente del Consiglio sulle riaperture. Siamo a una svolta per la ripartenza e finalmente gli italiani hanno davanti a loro la prospettiva di date certe. Come ha detto lo stesso Draghi ci assumiamo un rischio ragionato, non solo per l’economia ma anche per la nostra vita sociale. Ora abbiamo tutti la responsabilità di rispettare le regole con estrema cautela per rendere le riaperture definitive. La sicurezza per noi è sempre stata al primo posto, ma ha vinto il buon senso. Permettere ad alcune attività, come bar e ristoranti, sfruttando gli spazi all’esterno, di poter tornare a essere aperti anche la sera vuol dire un’importante boccata d’ossigeno per un settore che in questi mesi ha pagato un prezzo pesantissimo”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio.

