COVID, CENTINAIO, LEGA: FRANCIA INDENNIZZA AGRICOLTORI, MIPAAF REGOLARIZZA CLANDESTINI

La regione Lombardia pubblica un video per ricordare come gli agricoltori lombardi e la filiera agroalimentare non si sono mai fermati, in prima linea per garantire l’approvvigionamento alimentare in una delle regioni più colpite dalla pandemia. Agricoltori come soldati in trincea durante una guerra. AGRICOLAE pubblica di seguito il video;

"E' notizia di oggi che in Francia, i ministri dell'Agricoltura, della Salute e dei Conti Pubblici hanno annunciato il varo di una un'indennità per finanziare la sostituzione di agricoltori nei campi, una misura rivolta a chi non è in grado di lavorare a causa dell'epidemia di Covid-19. La misura mette a disposizione degli agricoltori che ne hanno diritto e che so no costretti a rimanere a casa perchè positivi al virus o perché devono badare ai propri figli, una cifra giornaliera di 112 euro al giorno, necessaria a coprire il costo della sostituzione nell'azienda agricola. Anche la Spagna sta ragionando di sostegni concreti agli agricoltori ed il tema è d'attualità in tutta Europa. Solo in Italia, il ministro Bellanova lascia cadere nel vuoto le proposte di buonsenso, come quelle che ha avanzato la Lega, solo per partigianeria; solo qui il ministro Bellanova boccia i nostri suggerimenti come la reintroduzione dei voucher nel comparto o l'immissione dei disoccupati che percepiscono il reddito di cittadinanza nelle aziende agricole e riempie i giornali con le sue folli sanatorie. Anzichè collocarsi nel circuito europeo di proposte e iniziative, il ministro preferisce regolarizzare seicentomila clandestini: è tutta qui la differenza tra la nostra buona politica e il loro imbarazzante dilettantismo".