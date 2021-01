Covid: Centinaio (Lega), vergogna, Governo specula su morti Lombardia per nascondere ritardi

“È vergognoso che il Governo strumentalizzi i morti della Lombardia durante l’emergenza per cinico calcolo politico e per mettere le mani sulla Regione traino d’Italia, dove la sinistra non vince da decenni. Invece di fare lo sciacallo speculando sulle vittime del Covid-19 in Lombardia, Misiani si metta a lavorare per supportare i lavoratori non garantiti e soprattutto per risolvere i colpevoli ritardi nell’erogazione dei ristori”.

Così in una nota Gianmarco Centinaio, senatore della Lega e già Ministro dell’Agricoltura e del Turismo, in risposta alle parole del Viceministro Misiani in polemica con la Regione Lombardia.