Covid, Centinaio, Mipaaf: nostro impegno tutelare settore Primario, per garantire Paese e italiani

“Tutto il nostro impegno per sostenere famiglie e imprese, e il settore dell’agroalimentare, già messo a dura prova in questi mesi dalla pandemia e che sarà ulteriormente penalizzato dalle restrizioni che riguarderanno il periodo di Pasqua, destinate a colpire il mondo degli agriturismi e dell’intera ristorazione. E di conseguenza anche l’Horeca. Da lunedì 15 marzo molte Regioni torneranno a colorarsi di rosso e gli italiani saranno chiamati a nuovi sacrifici per piegare la curva dei contagi in costante crescita da settimane. Una misura necessaria, ma in un quadro già difficile per la nostra economia. Come ci ricordano oggi i dati Istat sul lavoro che evidenziano un calo di occupazione senza precedenti e un boom di inattivi. Anche l’agricoltura, da sempre in controtendenza, sta soffrendo la crisi, sebbene in misura minore. Facendo segnare un -0,3 per cento rispetto al precedente trimestre e un -2,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Faremo ogni sforzo per tutelare il settore Primario, per garantire il Paese e gli italiani”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK