Covid, Coldiretti, 11 mln di italiani in zona rosso scuro

Quasi un italiano su cinque (18%) per un totale di 10,98 milioni di persone si trova in zona rossa scura per effetto dell'inserimento di Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Veneto, insieme alla Provincia autonoma di Bolzano, tra le aree sottoposte all'obbligo di test e quarantena per poter viaggiare nell'Ue. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in riferimento alla nuova mappa dei contagi da Covid-19 pubblicata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Una componente rilevante della popolazione italiana, residente in queste aree considerate ad alto rischio, sarà dunque sottoposta – sottolinea la Coldiretti - a misure restrittive con l’obbligo di prevedere un test prima della partenza e una quarantena all'arrivo. Il Nord Est – continua la Coldiretti - oltre ad essere ad alta densità abitativa è anche una delle aree più produttive del Paese con una forte propensione all’export e ai rapporti con i mercati internazionali. Senza dimenticare – conclude la Coldiretti - il peso del settore turistico con alcune delle mete più conosciute al mondo come Venezia e i primati dell’enogastronomia.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK