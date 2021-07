Covid, Coldiretti, +33% fiori con cene, matrimoni e amori estivi. Sei italiani su dieci hanno regalato fiori negli ultimi 3 mesi

Volano le esportazioni di fiori italiani con un aumento in valore del 33% nel 2021 spinto dall’avanzare della campagna di vaccinazione con il ritorno di matrimoni, eventi e cerimonie, cene tra gli amici e amori estivi. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti divulgata in occasione dell’iniziativa “Ripartiamo con un fiore” con gondole e botticelle, piazze e porti, fontane e statue, ponti e mulini delle principali città italiane trasformati in giardini con le artistiche composizioni di fiori e fronde dei vivaisti italiani pronti a sostenere la ripresa post pandemia. Da Roma al Colosseo con le botticelle fiorite a Venezia con l’addobbo nuziale delle gondole, dal Porto Antico a Genova alle carrozze con Fiaccheraio sul Ponte Vecchio a Firenze alla Piazza Città di Lombardia a Milano, dalla fontana di Piazza Roma ad Ancona al Mulino in Piazza Ronca ad Aosta, dalla Fontana Ferdinandea a Matera alla composizione nella centrale piazza Yenne a Cagliari ma anche o al ponte a Torino in Galleria San Federico con il flash mob floreale dei ballerini fino alla torre floreale realizzata nel labirinto vegetale del Parco della Sigurta' a Valeggio sul Mincio in provincia di Verona.

Il settore florovivaistico è stato fra quelli più duramente colpiti dalla pandemia ma sta dimostrando una grande capacità di ripresa per gli acquisti in tutto il mondo dove, dopo i mesi di lockdown, si vuole vivere all’aperto tra piante e verde, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Istat relativi al primo trimestre 2021. Il comparto ha pagato – sottolinea Coldiretti – un prezzo pesantissimo all’emergenza Covid con un crack da 1,7 miliardi di euro in un anno di pandemia. Per effetto delle misure di sicurezza anti virus e dei timori legati al contagio – ricorda la Coldiretti – nell’anno del Covid è stato cancellato quasi un matrimonio su due, senza contare mancate cresime, comunioni, battesimi, eventi pubblici, fiere e assemblee, con la sospensione persino dei funerali e la chiusura dei cimiteri oltre al rallentamento se non la paralisi della manutenzione di parchi e giardini e degli investimenti in verde pubblico.

Nonostante le difficoltà gli operatori hanno dimostrato una grande resilienza ed ora sono pronti a ripartire grazie alla ripresa della domanda all’estero ed in Italia dove Coldiretti in collaborazione con AFFI (Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani) ha voluto offrire un segnale di speranza per sostenere il ritorno alla vita di comunità nelle piazze, dei musei, dei luoghi di cultura e arte, dopo l’isolamento imposto dal Covid con garofani, gerbere, lilium, achillee, limonium, solidago, statici, lisianthus, aspidistre, aralie, monstere, ruscus e gerbere coltivate in Italia. Una iniziativa per rendere piu’ belle le città per abitanti e turisti che aiuta peraltro – precisa la Coldiretti - nella battaglia contro lo smog, le bolle di calore ed i cambiamenti climatici

Quasi sei italiani su dieci negli ultimi tre mesi hanno regalato piante o fiori secondo il sondaggio on line sul sito www.coldiretti.it che evidenzia come la svolta green impressa dalla pandemia negli italiani abbia favorito il ritorno del verde nelle case e il successo degli omaggi floreali per trasmettere i propri sentimenti. Una attenzione sostenuta dalla Coldiretti che ha diffuso il vademecum per ottimizzare la presenza dei fiori e delle piante nelle case degli italiani dove portano bellezza, serentà, ambiente ed una migliore qualità della vita

I CONSIGLI COLDIRETTI PER CONSERVARE I FIORI

1. Acquistare fiori italiani che resistono di piu’ e sono coltivati in modo ecosostenibile.

2. Acquistare fiori in ottimo stato, senza ammaccature o foglie di colore scuro e con lo stelo abbastanza robusto.

3. Giunti in casa accorciare il gambo tagliando i 3- 4 cm finali dello stelo, non con le forbici che schiaccerebbero i canali di transito dell’acqua all’interno del fiore, ma con un coltello affilato e con un taglio netto e obliquo.

4. Cambiare l’acqua ogni giorno, e fare attenzione che sia sempre fresca e pulita.

5. Sciogliere nell’acqua un’aspirina o 3-4 gocce di candeggina per litro d’acqua al fine di impedire la formazione di batteri che ostruirebbero i canali per portare l’acqua al fiore.

6. Evitare l’esposizione alla luce diretta e le correnti d’aria sia calda sia fredda e la vicinanza a fonti di calore.

7. Tenere i fiori lontani dalla frutta che ne accelera la maturazione e ne accorcia la vita.

8. Un fiore, come un ricordo, è per sempre. Quando inizia a deperire, essiccalo e conservalo per abbellire la tua casa.

GLI APPUNTAMENTI

Abruzzo: ad Avezzano, provincia dell’Aquila, composizione in piazza Risorgimento;

Basilicata: nella capitale della cultura 2019 Matera, allestimento in piazza Vittorio Veneto presso la Fontana Ferdinandea;

Calabria: sul “chilometro più bello d’Italia”, a Reggio Calabria, composizione presso la statua di Athena, nell’Arena dello Stretto;

Campania: allestimento fiorito in piazza Plebiscito al teatro San Carlo a Napoli il 4 luglio;

Emilia-Romagna: composizione a Rimini, in Piazzale Boscovich – Porto Canale di Rimini vicino all’Ancora, monumento alla memoria dei Caduti del mare

Friuli Venezia-Giulia: addobbo floreale presso la Loggia del Lionello a Udine;

Lazio: botticelle fiorite davanti al Colosseo

Liguria: composizione floreale a Genova, al Porto Antico, vicino ad una delle gru (davanti alla ruota panoramica);

Lombardia: allestimento in piazza Città di Lombardia (che è la piazza della nuova sede di Regione Lombardia);

Marche: composizione a cornice con i fiori nella fontana, in piazza Roma ad Ancona;

Molise: composizione floreale in Corso Vittorio Emanuele, a lato del municipio, a Campobasso;

Piemonte: a Torino, in Galleria San Federico, allestimento a ponte fiorito “Natura sospesa” e Flash-mob con ballerini che distribuiscono fiori;

Puglia: a Galatina, provincia di Lecce, composizione floreale in piazza Alighieri, intorno al monumento ai Caduti;

Sardegna: composizione nella centrale piazza Yenne a Cagliari;

Sicilia: composizioni a Milazzo, provincia di Messina, nell’Atrio del Carmine;

Toscana: carrozza con Fiaccheraio fiorita su Ponte Vecchio e centro a Firenze, con distribuzione di fiori;

Trentino Alto Adige: allestimento al MART, museo d’arte a Rovereto, provincia di Trento, nella piazzetta interna, con Flash-mob di ballerini che distribuiscono fiori;

Umbria: allestimento a Perugia, Piazza IV Novembre, davanti alla Fontana Maggiore

Valle d’Aosta: composizione ad Aosta, in piazza Roncas, sulla vetrata del mulino;

Veneto: al Parco Sigurtà di Valeggio sul Mincio, provincia di Verona, allestimento floreale nella torre del Labirinto Vegetale, che rimarrà per una settimana, rinnovato giorno dopo giorno; infine non poteva mancare Venezia, con la gondola fiorita e gli sposi in piazza San Marco.