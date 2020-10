Covid, Coldiretti: bene Fondo Ristorazione, è crack da 34 Mld

Per la prima volta arriva un bonus di filiera che stanzia un contributo a fondo perduto a favore di ristoranti e agriturismi in difficoltà per l’acquisto di prodotti di filiere agricole ed alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche Dop e Igp, valorizzando la materia prima del territorio. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento al via libera della Conferenza Stato Regioni al Decreto attuativo del Mipaaf sul Fondo ristorazione annunciato dal Ministro per le politiche Agricole Teresa Bellanova, dopo l’approvazione definitiva del decreto legge agosto. Il contributo – sottolinea la Coldiretti - è riconosciuto a coloro che abbiano subìto un consistente calo del fatturato o dei corrispettivi nei mesi tra marzo e giugno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La ristorazione è uno dei settori piu’ colpiti dall’emergenza Covid con un crack da 34 miliardi per l’intero 2020 secondo analisi Coldiretti su dati Ismea a causa della crisi economica, del crollo del turismo e del drastico ridimensionamento dei consumi fuori casa provocati dall’emergenza coronavirus. Anche per effetto delle nuove misure adottate a causa della pandemia i consumi extradomestici per colazioni, pranzi e cene fuori casa sono stimati in calo del 40% con un drammatico effetto negativo a valanga sull’intera filiera agroalimentare per mancati acquisti di cibi e bevande, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dai formaggi ai salumi, dalla frutta alla verdura secondo elaborazioni Coldiretti su dati Ismea.

