Covid, Coldiretti, contro ansia italiani nell’orto in primavera

Con l’arrivo della primavera è corsa degli italiani in orti, terrazzi e giardini per trascorre il tempo libero all’aria aperta contro l’ansia da pandemia come emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ sugli “Italiani nell’orto al tempo del Covid” che sarà presentata nel primo weekend di primavera con dimostrazioni pratiche in campo e il “Tutor dell’orto” della Fondazione Campagna Amica per svelare i trucchi per realizzare quello “perfetto”. L’appuntamento è per domani sabato 20 marzo dalle ore 9.30 a partire da Roma nel Mercato di Campagna Amica al Circo Massimo in Via San Teodoro 74 ma appuntamenti sono previsti in tutta Italia (secondo il programma su www.campagnamica.it ) da Milano al farmers market di Porta Romana in via Friuli 10/A a Napoli al mercato di San Paolo Fuorigrotta in via Guidetti 72. Per l’occasione verranno forniti utili consigli agronomici per avere successo – spiega Coldiretti - con la dimostrazione delle diverse operazioni colturali dalla semina alla raccolta, l’analisi dei costi e dei tempi necessari ma anche suggerimenti ed idee per ottimizzare gli spazi disponibili con le diverse tipologie di orto che si possono realizzare in casa o all’aperto. I limiti e le opportunità nell’Italia blindata dal Covid sono al centro dell’iniziativa durante la quale sarà presentata anche l’analisi sulla presenza degli orti urbani nelle città.

