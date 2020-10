Covid, Coldiretti: domani 31 10 l’halloween degli italiani a casa

L’emergenza Covid che azzera feste e assembramenti sposta Halloween nella cucina delle case dove diventa protagonista la zucca, dalla padella all’intaglio, per gustare i prelibati piatti con l’ortaggio piu’ grande del mondo ma anche realizzare le mostruose sculture da esporre dalle finestre a vicini e amici. Per dare i giusti consigli e aiutare grandi e piccini a trascorrere la notte delle streghe in maniera comunque divertente e sicura in famiglia, la Coldiretti ha programmato iniziative in molti agriturismi e nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica (su www.campagnamica.it l’elenco delle iniziative). Nella Capitale domani sabato 31 ottobre dalle 9,30 nel mercato di Campagna Amica al Circo Massimo in via San Teodoro 74 a Roma saranno svelati i segreti dell’intaglio delle zucche ma quelli della loro preparazione in cucina per realizzare le ricette della tradizione con i consigli dei cuochi contadini. Nell’occasione sarà divulgato anche il Dossier Coldiretti sulla produzione Made in Italy ma anche il manuale per realizzare una zucca d Halloween “Doc”.

