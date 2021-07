Covid, Coldiretti: domani martedi 6/7, Italia rifiorisce su gondole e botticelle

Gondole e botticelle, piazze e porti, fontane e statue, ponti e mulini delle principali città italiane trasformati in giardini con le artistiche composizioni di fiori e fronde dei vivaisti italiani pronti a sostenere la ripresa post pandemia con il ritorno d matrimoni, eventi e cerimonie, cene tra gli amici e amori estivi con il ritorno dei baci senza l’obbligo della mascherina.Una mobilitazione nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti virus a colpi di petali e colori organizzato dalla Coldiretti in collaborazione con AFFI (Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani) domani martedì 6 luglio 2021 a partire dalle ore 9,30 da Roma al Colosseo con le botticelle fiorite a Venezia con l’addobbo nuziale delle gondole in Piazza San Marco fino a Matera nella capitale della cultura con allestimento in piazza Vittorio Veneto presso la Fontana Ferdinandea. Da nord a sud lungo l’intera Penisola la bellezza dei fiori Made in Italy accoglierà cittadini turisti nel cuore delle città italiane, dal Porto Antico a Genova alle carrozze con Fiaccheraio sul Ponte Vecchio a Firenze, da Galatina (Lecce) in Piazza Alighieri alla Piazza Città di Lombardia a Milano , ma anche la fontana di Piazza Roma ad Ancona , il Mulino in Piazza Ronca ad Aosta fino al ponte a Torino in Galleria San Federico con il flash mob dei ballerini che distribuiranno i fiori mentre una torre floreale sarà realizzata nel labirinto vegetale del Parco della Sigurta' a Valeggio sul Mincio in provincia di Verona. Nell’occasione sarà diffuso lo studio Coldiretti sul “Il ritorno dei fiori nelle case e nei giardini degli italiani ne tempo della pandemia.” Le composizioni floreali per l’iniziativa “Ripartiamo con un fiore” sono un segnale di speranza per sostenere il ritorno alla vita di comunità nelle piazze, dei musei, dei luoghi di cultura e arte, dopo l’isolamento imposto dal Covid con garofani, gerbere, lilium, achillee, limonium, solidago, statici, lisianthus, aspidistre, aralie, monstere, ruscus e gerbere coltivate in Italia.

