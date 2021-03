Covid: Coldiretti, sabato 27/3 sfilano dolci di Pasqua fai da te

Con la Pasqua in lockdown e gli italiani costretti a casa è boom per l’acquisto di uova e farina per la preparazione casalinga dei dolci della tradizione che potranno essere riscoperti alle ore 9.30 di sabato 27 marzo dal mercato di Campagna Amica al Circo Massimo a Roma dove sfileranno i dolci regionali della Settimana Santa ma appuntamenti sono fissati in tutta Italia (www.campagnamica.it). Non solo Colombe e uova, ma sarà di scena soprattutto il grande ritorno delle specialità locali delle diverse regioni, dal Salame del Papa del Piemonte alla Pigna del Lazio, dalla Ciaramicola dell’Umbria alle Pardulas della Sardegna dalla Cuzzupa calabrese alla Cuddura cu l’ova siciliana dalla Pinza del Friuli Venezia Giulia alle Scarcelle della Puglia e molto altro. Assieme ai cuochi contadini che sveleranno i segreti dei dolci più tipici custoditi da generazioni nelle campagne, sarà in azione il tutor della spesa per aiutare i consumatori a fare gli ultimi acquisti per la preparazione del tradizionale pranzo, con i consigli su come scegliere i prodotti Made in Italy per sostenere l’economia nazionale in un momento particolarmente drammatico per il Paese. Sarà presentato lo studio Coldiretti/Ixe’ su “Il ritorno dei dolci fai da te nel tempo del Covid” con un focus sulle uova, l’ingrediente più gettonato della Settimana Santa, dedicata tradizionalmente alla preparazione delle specialità della tavola di Pasqua.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK