Covid, Coldiretti, torna il picnic del 1 maggio

Torna, dopo lo stop di un anno per l’emergenza Covid, il picnic all’aria aperta nel weekend del primo maggio con l’iniziativa della Coldiretti nei mercati di Campagna Amica dove verranno offerti consigli per riempire al meglio il tradizionale cestino nel rispetto della tradizione, garantirsi prodotti freschi e di qualità, preparare gustose merende contadine, scegliere la giusta carne per grigliate in sicurezza e comportarsi in modo rispettoso per l’ambiente. L’appuntamento per chi vuole organizzare scampagnate e pranzi al sacco per il weekend della Festa dei Lavoratori è nei mercati contadini di Campagna Amica a partire da sabato 1 maggio dalle ore 9.30 dal Roma in via San Teodoro 74 ma con iniziative lungo tutta la Penisola il cui programma completo è disponibile sul sito www.campagnamica.it . Con gli agricoltori e gli allevatori della Coldiretti sarà possibile tra l’altro imparare a riconoscere la fava fresca, scegliere il giusto abbinamento con l’ampia gamma di pecorini che l’Italia è in grado di offrire ma anche scoprire i segreti della grigliata contadina valorizzando tagli meno conosciuti che salvano tasche e palato ed apprendere come cucinare pratici piatti da picnic o preparare merende rustiche con l’aiuto degli agrichef. Sarà diffusa l’indagine Coldiretti “Il primo Maggio degli italiani nel tempo del Covid”.

