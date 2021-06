Covid, Coldiretti, vaccini a km 0 salva anziani nei borghi

Per difendere dal virus la popolazione non ancora vaccinata, la guerra al Covid si sposta nei piccoli borghi d’Italia piu’ difficili da raggiungere dai servizi sanitari e con la piu’ alta presenza di anziani. L’iniziativa della vaccinazione a chilometri zero “a domicilio” sostenuta dalla Coldiretti è stata avviata a partire dai piccoli comuni della Sicilia, da Alcara Li Fusi (1947 abitanti) a Roccafiorita (189 abitanti) fino a San Fratello in provincia di Messina dove nei locali del Municipio in Piazza Mercato è stata garantita la possibilità di somministrazione agli abitanti.

Si tratta di un Paese sui Nebrodi famoso per la razza equina, per i formaggi e per il territorio incontaminato che la rendono una vera e propria perla in mezzo ai boschi. Per cercare i convincere anche i piu’ restii la Coldiretti ha donato un barattolo di crema di pistacchio di Bronte, un omaggio per rimarcare anche la necessità di compiere quest’importante dovere per la salute pubblica.

Si tratta – spiega la Coldiretti - di un Paese che con solo 3420 abitanti è uno dei 5521 piccoli comuni italiani sotto i cinquemila abitanti, che rappresentano il 70% del numero totale dei comuni italiani ma dove vive appena il 17% della popolazione con una alta incidenza degli anziani

Un impegno per sostenere l’accelerazione della campagna vaccinale nel momento in cui l’avanzare della variante Delta minaccia la salute di tutti i cittadini e la ripresa economica del Paese. Il supporto alla rete nazionale organizzata dal Commissario Straordinario all’Emergenza Generale Francesco Paolo Figliuolo è reso possibile, grazie alla presenza capillare sul territorio della Coldiretti con 1,5 milioni di dipendenti, agricoltori e addetti alla filiera agroalimentare Made in Italy.

L’estensione del piano vaccinale alle categorie produttive ha visto la Coldiretti protagonista a tutela della salute su tutto il territorio nazionale e ad oggi sono stati “approvati” come punti vaccinali, già in possesso di tutti i requisiti, ben 141 sedi Coldiretti e 27 sedi aziendali.