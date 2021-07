Covid, Coldiretti, via libera in Uk per mezzo milione di italiani

Sono circa 400mila gli italiani che prima della pandemia si recavano in estate in Gran Bretagna che ora potranno beneficiare del via libera agli ingressi senza obbligo di quarantena per i vaccinati. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Bankitalia in riferimento all'atteso alleggerimento delle misure precauzionali anti Covid per chi viaggia fra il Regno Unito e oltre 100 Paesi tra cui l'Italia a partire dal 19 luglio. La Gran Bretagna – sottolinea la Coldiretti - è tra le prime sei destinazioni preferite dagli italiani nel periodo luglio settembre anche se la pandemia ha ridotto notevolmente le possibilità di spostamento con i viaggiatori del Belpaese che lo scorso anno si sono ridotti di ben 2/3. Peraltro al momento – precisa la Coldiretti - resta la quarantena in Italia per gli arrivi o i rientri dalla Gran Bretagna. Alla ripresa dei contagi per la diffusione della variante Delta – conclude la Coldiretti - si sono aggiunti gli ostacoli determinati dalla Brexit che hanno aumentato gli ostacoli dei viaggiatori per turismo o per lavoro.

