Entrano nuovi codici Ateco nella lista di quelli per cui è previsto il proseguimento delle attività anche in stato emregenziale. Da quanto apprende AGRICOLAE entrerà la silvicoltura, l'industria del legno e la fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura. Qui di seguito i codici ammessi per il nuovo DPCM deputato a dare il via a piccole riaperture: 2 - silvicoltura ed utilizzo aree forestali; 16 - industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio; 28.3 - fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura; 46.75.01 - commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura; 81.3 - cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione Niente ancora per il florovivaismo, per il quale però resta in vigore la Faq sul sito di Palazzo Chigi.

