Covid, Copagri Lombardia: su vendita alcolici accolta nostra richiesta

“Ringraziamo il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e gli assessore all’Agricoltura Fabio Rolfi e alla Sanità Giulio Gallera per aver prontamente accolto le nostre richieste in merito alle limitazione sugli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e, in particolare, per aver modificato il limite orario previsto per la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, che avrebbe inferto un duro colpo al comparto vitivinicolo lombardo, vero e proprio fiore all’occhiello dell’agroalimentare regionale e nazionale”. Lo afferma il presidente della Copagri Lombardia Roberto Cavaliere a proposito dei contenuti dell’ordinanza di mercoledì 21 ottobre della Regione, recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus .

